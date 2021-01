NATIONS UNIES (AP) – Le chef de la lutte contre le terrorisme de l’ONU a averti mardi que les terroristes exploitaient la pandémie COVID-19 et faisaient appel à de nouveaux «groupes extrémistes violents à motivation raciale, ethnique et politique».

Vladimir Voronkov a pris la parole lors de la commémoration du 20e anniversaire du Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution clé de lutte contre le terrorisme adoptée après les attentats du 11 septembre contre les États-Unis – et six jours après un violent assaut contre le Capitole américain par une foule pro-Trump.

Il a déclaré qu’au cours des deux dernières décennies, «la menace du terrorisme a persisté, évolué et s’est étendue».

Al-Qaida, qui était responsable des attentats du 11 septembre qui ont tué près de 3 000 personnes de 90 pays, fait toujours preuve de résilience malgré la perte de nombreux dirigeants, a déclaré Voronkov. Le groupe extrémiste État islamique, qui a perdu son califat autoproclamé en Irak et en Syrie, continue de mener des attaques dans les deux pays «et cherche à reconstituer une capacité d’opérations extérieures».

Voronkov, qui dirige le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies, a déclaré que les terroristes avaient cherché à exploiter la crise du COVID-19, «surfant sur les sommets de la polarisation et des discours de haine amplifiés par la pandémie».

Les terroristes se sont rapidement adaptés à l’exploitation du cyberespace et des nouvelles technologies, en établissant des liens avec des personnalités du crime organisé et en trouvant des lacunes réglementaires, humaines et techniques dans les pays, a-t-il déclaré.

«Leurs tactiques font appel à de nouveaux groupes à travers le spectre idéologique, y compris les groupes extrémistes violents à motivation raciale, ethnique et politique», a déclaré Voronkov.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU, Michele Coninsx, a qualifié l’adoption par le Conseil de sécurité de la résolution antiterroriste parrainée par les États-Unis le 28 septembre 2001, «un moment charnière où le Conseil et la communauté internationale ont reconnu la gravité de la menace posée par le terrorisme transnational. «

La résolution a ordonné à tous les pays de criminaliser le financement des actes terroristes et d’interdire le recrutement, les voyages et les refuges pour toute personne impliquée.

Il a également créé un comité contre le terrorisme pour suivre l’application de la résolution. Coninsx dirige la direction exécutive du comité, qui a été créée en 2004 pour évaluer la manière dont les 193 pays membres de l’ONU mettent en œuvre des mesures de lutte contre le terrorisme, recommander des moyens de combler les lacunes, faciliter l’assistance technique et analyser les tendances de la lutte contre le terrorisme.

Ces dernières années, a déclaré Coninsx, des affiliés de l’État islamique sont apparus dans de nombreux endroits, notamment en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et dans plusieurs régions d’Afrique – le Sahel, le bassin du lac Tchad et le sud et l’est du continent.

«La prolifération du terrorisme d’extrême droite est également une source de préoccupation croissante», a-t-elle déclaré, ajoutant que cela incluait la violence à motivation raciale et ethnique.

Le ministre d’État britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a appelé à une plus grande attention à «l’utilisation abusive par les terroristes des médias sociaux et d’autres nouvelles technologies» et à l’impact à long terme du COVID-19 sur «la dynamique du terrorisme».

Plus précisément, le ministre estonien de la Défense, Juri Luik, a averti: «Nous sommes confrontés à de nouveaux défis de sécurité complexes tels que les menaces cybernétiques et hybrides et les capacités telles que les drones qui augmentent la menace réelle des terroristes contre les populations civiles et nos hommes et femmes lors d’opérations et de missions à travers le monde. «

Le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, a salué les efforts du comité pour évaluer l’impact de la pandémie et a souligné que «faire face à la menace évolutive de l’extrémisme violent et du terrorisme à motivation politique, en particulier le nombre croissant d’attaques d’extrême droite, fait partie de notre responsabilité, aussi. »

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, n’a fait aucune mention de l’attaque du Capitole, mais a déclaré que «les États-Unis prennent très au sérieux la menace d’attaques terroristes à motivation raciale ou ethnique, et nous continuons de prendre des mesures pour lutter contre cette forme particulière de terrorisme.»

«L’année dernière, pour la première fois, le Département d’État a désigné un groupe suprémaciste blanc comme terroriste mondial spécialement désigné», a-t-il déclaré.

Mills a également pesé sur le différend entre les membres occidentaux du Conseil et la Russie et la Chine sur l’importance des droits de l’homme dans la lutte contre le terrorisme.

Cela a commencé par le fait que la Grande-Bretagne a cité intelligemment les «mesures sévères et disproportionnées» de la Chine contre les Ouïghours de la minorité musulmane comme un exemple de mesures antiterroristes utilisées «pour justifier de graves violations des droits de l’homme et l’oppression».

Il a déclaré que la détention par Pékin de 1,8 million de personnes au Xinjiang sans procès et d’autres mesures bien documentées allait à l’encontre des obligations de la Chine en vertu du droit international des droits de l’homme et de l’exigence du Conseil de sécurité selon laquelle les mesures de lutte contre le terrorisme respectent ces obligations.

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a rejeté les remarques de Cleverly comme des «attaques sans fondement», les qualifiant de «purement politiquement motivées» sans aucun fondement dans les faits.

«En tant que victime du terrorisme, la Chine a pris des mesures résolues pour lutter fermement contre le terrorisme et l’extrémisme», a déclaré Zhang. «Notre action est raisonnable, fondée sur la loi et conforme à la pratique en vigueur dans les pays de la région.» Il a ajouté que ses actions protègent les droits des minorités.

Sans nommer la Chine, Mills a déclaré que les États-Unis «continueront de s’opposer aux actions de certains pays pour se livrer à la détention massive de minorités religieuses et de membres d’autres minorités, s’engager dans une surveillance répressive et une collecte massive de données, et utiliser un contrôle coercitif de la population comme le contrôle forcé de la population. stérilisation et avortement. »

L’ambassadeur russe Vassily Nebenzia a qualifié la menace terroriste de l’un des «plus grands défis d’aujourd’hui». Mais il a déclaré que les opérations du Conseil de sécurité et de son comité de lutte contre le terrorisme accordaient «une attention particulière aux aspects droits de la lutte contre le terrorisme au détriment des tâches prioritaires liées à la sécurité».