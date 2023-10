« Les terroristes sont dans ma chambre » : les messages obsédants que des proches impuissants ont reçus après les enlèvements du Hamas | Nouvelles du monde

« Tout ce que j’ai dans ma vie – ma famille – manque », a déclaré Gaya Kalderon à Sky News.

« Je suis terrifié par les photos et je n’en crois pas mes yeux. On dirait un film d’horreur qui ne se réalisera jamais. Mais c’est arrivé. »

Gaya, 21 ans, vit à Tel Aviv. Une grande partie de sa famille vit à Nir Oz, situé dans le sud de Israël.

Samedi matin, Hamas emporté dans le village.

« J’étais terrifiée à l’idée de me réveiller samedi matin et de recevoir des messages du type ‘les terroristes sont dans ma chambre’ et ma sœur de 16 ans qui m’écrivait : ‘J’ai tellement peur.' »

Son père Offer, sa sœur Sahar, seize ans, et son frère Erez, dix ans, ont été enlevés chez eux par le Hamas.

Image:

Sahar





Image:

Noya





Image:

Hadès





Image:

Camela





« Je ne sais pas ce qui est arrivé à mon père qui m’a élevé, ni à mes jeunes frères et sœurs que j’ai essayé de protéger toute ma vie. Et maintenant, je ne peux rien faire. »

Israël est sous le choc de l’attaque.

Au-delà des souffrances immédiates, c’est un énorme choc psychologique, tant en termes de personnes capturées que de morts.

Considérez uniquement les victimes.

Ce graphique montre le nombre de victimes israéliennes au fil des ans, compilé par l’ONU.

Le dernier officiel chiffre de centaines de morts dimanche après-midi c’est plus que chaque année depuis 2008 réunis.

Le nombre de victimes palestiniennes au cours de la même période est systématiquement beaucoup plus élevé.

Mais le nombre de morts israéliens au cours des derniers jours est quelque chose que la nation n’a tout simplement jamais vu auparavant.

Il s’agit d’un bouleversement de la vision du monde, quelque chose qui éclairera la réponse israélienne dans les jours à venir.

Il en sera de même pour la prise d’otages – une violation du droit international humanitaire – par le Hamas.

Sky News a vérifié des vidéos d’enlèvements.

Ils font preuve de tactiques similaires : des hommes armés vont de maison en maison dans les villages, à la recherche de civils. Dans certains cas, ils utilisent des perceuses électriques pour retirer les portes des cadres.

Une fois qu’ils ont capturé leurs captifs, ils s’enfuient à toute vitesse à travers le désert – vraisemblablement jusqu’à Gaza.

Il s’agit de raids à l’arraché contre une population civile.

Noa Argamani est une étudiante de 25 ans qui assistait à un festival de musique près de Re’im, également dans le sud.

Des images du festival quelques heures avant montrent des gens dansant jusque tard dans la nuit. Puis les assaillants sont arrivés.

Une vidéo montre Noa montée sur une moto – un ami de Noa a confirmé à Sky News que c’était elle sur la moto.

Elle tend des mains suppliantes à un compagnon, également emmené, et dit à ses ravisseurs : « S’il vous plaît, ne me tuez pas.

« Je ne pouvais pas lui tendre la main »

Une vidéo ultérieure semble la montrer assise, en train de boire de l’eau. Nous ne savons pas où.

Son père, Yakov Argamani, a ensuite pris la parole.

Image:

Le père de Noa, Yakov Argamani





« Que puis-je dire ? Toute ma vie, depuis qu’elle est née, j’ai essayé de la protéger, de la serrer dans mes bras, de la soutenir et de l’aimer », a-t-il déclaré.

« Et ici, dans ce moment difficile, même pour lui remonter le moral, je ne pouvais pas lui tendre la main. »

Comme pour le nombre de morts, le nombre d’Israéliens captifs a une double signification.

Le premier est tactique. Qu’est-ce que cela signifie pour toute opération militaire à Gaza, des frappes aériennes aux troupes potentielles sur le terrain ?

Comment vont-ils être secourus, ou doivent-ils être échangés contre des prisonniers du Hamas ?

Mais la seconde est encore une fois psychologique : la douleur causée aux membres de la famille enlevés, l’idée qu’aucun Israélien qui mène sa vie normale n’est vraiment en sécurité.

Tout cela fera partie de la réponse continue d’Israël.

Comme Gaya le dit à Sky News : « Je veux juste que ma famille revienne et j’aimerais que mon pays les ramène chez moi. »