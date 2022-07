Les terroristes remplis de haine seront isolés dans des cellules séparées pour les empêcher de laver le cerveau des autres prisonniers

Les TERRORISTES seront immédiatement placés dans des cellules de séparation pour les empêcher de répandre la haine dans les prisons.

Les radicalisateurs les plus dangereux seront isolés dès leur condamnation selon des règles renforcées ordonnées par les ministres.

Hashem Abedi – le frère du bombardier de la Manchester Arena Salman Crédit : PA : Association de la presse

Le secrétaire à la Justice, Dominic Raab, introduira le changement à la suite d’une recommandation d’un récent rapport indépendant sur la terreur dans les prisons.

Hashem Abedi, le frère du bombardier de la Manchester Arena Salman, aurait été détenu dans un centre de séparation par crainte de radicalisation.

Actuellement, les délinquants sont hébergés avec des codétenus, ce qui leur permet de prolonger leur idéologie haineuse en détention.

Le personnel de première ligne devait auparavant demander le déplacement des détenus dangereux en dernier recours après avoir détecté des signes révélateurs de radicalisation.

Le processus formel a même commencé pour ceux qui ont l’habitude de prêcher la haine.

Les pires extrémistes seront placés dans l’un des trois centres de séparation du pays.

M. Raab a déclaré : “Avec de plus en plus de terroristes condamnés et emprisonnés plus longtemps, nous devons empêcher les terroristes les plus dangereux de radicaliser le reste de la population carcérale”.