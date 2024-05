Les terroristes du Hezbollah éliminés au Liban et des missiles frappent le nord d’Israël

L’armée israélienne a frappé dimanche au moins sept terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban, alors que le Hezbollah a lancé plusieurs attaques à la roquette et aux drones contre Israël tout au long de la journée.

Lors de l’une de ces frappes, une frappe aérienne israélienne a visé un terroriste du Hezbollah qui a été repéré sortant d’une structure militaire à Naqoura. Plus tard dans la journée, deux autres terroristes opérant près d’Ayta ash Shab ont été pris pour cible par Tsahal.

Le Hezbollah a annoncé dimanche après-midi qu’un de ses membres avait été tué, les médias libanais affirmant que le terroriste avait été tué lors de l’attaque à Naqoura.

Tout au long de la matinée et en début d’après-midi, le Hezbollah a lancé plus de 15 projectiles depuis le Liban vers le nord d’Israël. Aucun blessé n’a été signalé.

Tsahal frappe les terroristes du Hezbollah dans le sud du Liban. 26 mai 2024 (Crédit : Unité du porte-parole de Tsahal)

D’autres tirs de roquettes ont été signalés plus tard dans la journée, la police affirmant qu’elle s’occupait des sites où des roquettes sont tombées à Kiryat Shmona dimanche après-midi. Aucun blessé n’a été signalé.

Le Magen David Adom a déclaré qu’un homme d’une quarantaine d’années avait été légèrement blessé par une onde de choc et qu’une femme d’une trentaine d’années souffrait d’anxiété en raison des tirs de roquettes vers Kiryat Shmona.

De plus, dimanche après-midi, Tsahal a ciblé des terroristes du Hezbollah à Houla, tuant au moins un terroriste, selon des informations libanaises. Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, a confirmé que Tsahal avait éliminé sept terroristes du Hezbollah tout au long de la journée de dimanche soir.

Un civil est sous le choc après que sa maison a été touchée par un missile antichar

Le conseil régional de Merom HaGalil a annoncé dimanche après-midi qu’un missile antichar avait touché une maison à Avivim et qu’un civil avait été sauvé de la maison alors qu’il souffrait d’un choc.

« Un autre civil a été blessé, une autre maison détruite. Un autre miracle s’est produit. Nous exigeons que le gouvernement agisse avec force et envoie un coup de feu et de fumée sur l’ennemi. Nous n’abandonnons pas le nord et tenons bon, mais au en même temps, je suggère au gouvernement de ne pas utiliser notre patience contre nous. Nous ne devons pas perdre le nord », a déclaré Amit Sofer, président du conseil régional.

En outre, Moran Dadush, un habitant de Goren, dans le nord d’Israël, a déclaré dimanche : « Nous sommes devenus transparents. Aujourd’hui, en Israël, il y a deux États – l’un comprend les zones qui n’ont pas été évacuées – et l’autre comprend les évacués et les résidents restés. dans les zones de combat du sud et du nord. Nous sommes heureux que la vie continue dans le reste du pays, mais que nous arrive-t-il ?

« Il faut dire la vérité : l’Etat d’Israël a mis le sud et le nord sur l’autel. Le pays continue comme d’habitude et normalise la situation de guerre dans le nord – tant que la vie du reste du pays n’est pas perturbée. C’est la normalisation qui a eu lieu dans les communautés frontalières de Gaza pendant toutes ces années – et nous avons vu ce qui s’est passé », a ajouté Dadush.

« Depuis huit mois, nous sommes bombardés dans le nord par des tirs de roquettes, de drones, de missiles antichar, etc. La situation est devenue routinière aux yeux de ceux qui ne vivent pas ici. Aujourd’hui, après les tirs de roquettes sur le «

Moshe Davidovitz, chef du conseil régional de Mateh Asher et président du Confrontation Line Forum, a également ajouté : « Dix roquettes sont tombées dans le centre du pays, et les médias sont en effervescence et bruyants. Le pays prend d’assaut ! Chaque jour, des dizaines de des roquettes sont tirées sur les villes de la ligne d’affrontement et de Galilée, y compris des missiles antichar et des drones Kamikaze, et le pays se tait Encore et encore ! [we see] la preuve que le nord n’est pas considéré ! »