Les terroristes du Hamas ont incendié notre maison… nous pensions que nous allions mourir car la fumée entrait sous la porte

Une famille BRITANNIQUE a passé six heures enfermée dans une pièce remplie de fumée lors des attaques du Hamas contre Israël, alors que des terroristes incendiaient leur maison.

Deux jeunes parents, un bébé de dix jours et une grand-mère pensaient qu’ils allaient mourir lorsque des militants du Hamas ont fait irruption dans leur maison.

Deborah Mintz, une grand-mère de Romford, a rappelé cette horrible expérience dans une interview avec Piers Morgan. Crédit : Parler TV

La famille a miraculeusement survécu après des heures passées dans une pièce remplie de fumée lors des attaques des terroristes du Hamas. Crédit : Parler TV

Les frappes aériennes, les attaques et les combats se sont multipliés en Israël et à Gaza depuis samedi, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël aux petites heures du matin. Crédit : AFP

Deborah Mintz, dont la fille dormait dans une pièce sûre avec son mari et son bébé, a parlé à Piers Morgan sur TalkTV de cette horrible expérience.

« Nous avons été réveillés vers 18h, 18h30. Il y a eu une sirène rouge.

« Ma fille, son mari et le bébé dormaient dans la pièce sécurisée, un bunker je suppose avec une porte en acier.

« Elle m’a crié ‘Maman, maman, viens, il y a une sirène !' ».

Deborah, de Romford, s’est précipitée pour rejoindre sa famille dans le bunker alors qu’ils s’accroupissaient.

Elle a déclaré qu’après environ une heure, ils ont entendu des coups de feu à l’extérieur et ont réalisé qu’ils étaient attaqués.

Lorsque sa fille a visionné les images de ses caméras de sécurité, elle a réalisé une constatation effrayante.

« Maman, maman, les terroristes sont dans la maison, ils sont entrés dans la maison ! », se souvient Deborah en criant sa fille.

La pièce sécurisée dans laquelle se cachait la famille, conçue pour se protéger des roquettes, était un bunker en béton armé avec une porte et une fenêtre en acier.

Et il ne s’est pas verrouillé de l’intérieur.

La fille de Deborah, Aimée Labban et son gendre Uriel Labban « de toutes leurs forces », ont maintenu la poignée de la porte en acier droite.

Lorsque les terroristes n’ont pas pu forcer la porte, Deborah a déclaré qu’ils avaient commencé à tirer dessus avant de mettre le feu à la maison.

Lorsque la fumée a commencé à entrer sous la porte, elle a déclaré : « Nous savions que nous n’allions pas survivre ».

Pendant les six heures suivantes, la famille a courageusement attendu jusqu’à ce qu’elle pense que les terroristes étaient partis et a ouvert la fenêtre.

Ils soulevaient le bébé et prenaient l’air à tour de rôle avant de le refermer si les militants étaient à proximité.

La grand-mère se souvient : « La pièce était complètement remplie de fumée, de suie épaisse et noire.

Elle a ajouté que pendant cette période, le pire était d’entendre le petit chien « crier, crier alors qu’il mourait brûlé ».

Elle a ajouté : « J’ai pratiquement abandonné après ça, mais pour le bien du bébé, essayez ».

Après des heures passées dans le coffre-fort rempli de fumée, Deborah a déclaré que la famille avait entendu quelqu’un l’appeler par son nom et que l’armée les avait sortis par la fenêtre.

Ils ont été emmenés dans un abri souterrain où, selon eux, les gens ont partagé des histoires horribles sur leurs propres expériences traumatisantes.

L’armée israélienne les a ensuite emmenés à l’hôpital où ils se sont rétablis et ont depuis été libérés.

Sa fille a ajouté qu’elle ne savait pas comment ils avaient tous survécu, y compris le bébé de dix jours, mais qu’ils avaient agi selon leur instinct.

Les terroristes du Hamas ont lancé une attaque totale contre Israël depuis la terre, les airs et la mer avec 5 000 roquettes tirées aux petites heures du samedi matin.

Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière des 75 ans d’histoire du pays et elle a donné lieu à des journées de grèves et d’attaques sanglantes.

Jusqu’à présent, au moins 800 personnes ont été tuées en Israël et plus de 500 sont confirmées mortes à Gaza – et le nombre de morts devrait s’alourdir des deux côtés.