Les Territoires du Nord-Ouest se préparent à lutter contre les incendies de forêt à Hay River

Un responsable des incendies de forêt affirme que la ville de Hay River sera menacée au cours des prochains jours en raison de vents violents et de températures élevées qui aggraveront encore la situation dangereuse.

Environ 70 pour cent de la population du territoire, dont quelque 20 000 habitants de la capitale, Yellowknife, et les 3 500 habitants de Hay River, sont absents de chez eux depuis près de deux semaines.

Mike Westwick, responsable de l’information sur les incendies de forêt aux Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que même si des progrès intéressants ont été réalisés dans la région de Yellowknife, le risque reste grave à Hay River.

« Nous arrivons à un autre tournant très important dans cette réponse. À Hay River, où le feu s’est propagé jusqu’à 1,5 kilomètre du centre-ville, nous avons vu pendant trois jours que le feu était protégé du soleil par la fumée. « , a déclaré Westwick jeudi.

Selon lui, cela s’est traduit par des températures plus basses, plus d’humidité et moins d’incendies, ce qui est sur le point de changer.

« Nous nous attendons à ce que les marées changent avec des vents qui devraient atteindre 25 kilomètres par heure avec des rafales jusqu’à 50 ou 60 kilomètres par heure, des niveaux d’humidité très faibles et des températures atteignant la moyenne à haute des 20 degrés », a déclaré Westwick.

« Il existe un potentiel de défis sérieux. »

Westwick a déclaré que son équipe, en collaboration avec la ville de Hay River, avait passé les derniers jours à se préparer au pire. Il a déclaré que les travaux comprenaient la création de coupe-feu avec des machines lourdes, leur renforcement avec des produits ignifuges et la mise en place d’un vaste réseau de gicleurs pour protéger les structures.

« Cette équipe va rester debout et nous serons prêts à rester debout pour combattre cet incendie et assurer la sécurité de nos gens pendant que nous le faisons. »

La mairesse de Hay River, Kandis Jameson, a déclaré que l’incendie près de sa communauté s’étend sur environ 4 170 kilomètres carrés, soit environ six fois la superficie d’Edmonton. Elle dit qu’elle s’est rapprochée de l’aéroport et du centre-ville, mais que les structures ont été peu endommagées.

Elle a déclaré qu’elle avait confiance dans les pompiers, le personnel municipal et les entrepreneurs qui ont résisté à l’incendie.

« Ils nous donneront les meilleures chances dans les jours très difficiles à venir. Les succès dont nous avons été témoins témoignent du soutien que les résidents de Hay River continuent de s’apporter les uns aux autres », a déclaré Jameson.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a déclaré qu’il appliquerait la politique d’aide en cas de catastrophe aux communautés et aux zones environnantes où des dommages importants aux propriétés ou aux infrastructures ont été subis et où des efforts de rétablissement sont nécessaires.

« Notre gouvernement reconnaît le stress que subissent les résidents, les entreprises et les responsables communautaires en ce moment », a déclaré jeudi Shane Thompson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique du territoire.

« L’activation de cette politique est une façon pour nous de fournir une aide financière à ceux qui ont subi des dommages causés par les incendies de forêt dévastateurs de cette année. »