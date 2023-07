Les Territoires du Nord-Ouest imposent une interdiction générale des feux pour se protéger contre les «conditions météorologiques extraordinaires»

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a pris la décision extraordinaire jeudi d’interdire les feux dans presque toute la région de South Slave, une mesure que le territoire n’avait jamais utilisée auparavant.

L’interdiction est nécessaire pour se protéger contre « un danger d’incendie extrême continu et des conditions météorologiques extraordinaires pour protéger les communautés et protéger les ressources de lutte contre les incendies de forêt en limitant les incendies évitables causés par des personnes », indique un communiqué de presse.

Mercredi, la Nation métisse des TNO publié sur Facebook une lettre qu’il a reçue du surveillant forestier du territoire, l’informant que la restriction serait imminente.

« La région de South Slave connaît un danger d’incendie extrême depuis plusieurs semaines, avec des forêts sèches, ce qui rend la lutte contre les incendies très difficile », indique la lettre.

Le danger d’incendie était élevé ou extrême dans toutes les communautés de South Slave jeudi, et devrait s’aggraver pour la plupart d’entre eux au cours de la fin de semaine.

Les températures chaudes et la fumée ont recouvert les communautés ces derniers jours, tandis que les niveaux d’eau dans les rivières et les lacs sont sensiblement plus bas que les étés précédents.

La lettre, rapportée pour la première fois par Radio cabine, souligne le problème du manque de ressources pour lutter contre davantage d’incendies, s’ils devaient éclater. Les pompiers d’ailleurs au Canada, sur lesquels le territoire compterait habituellement pour renforcer ses équipes, sont ligotés pour combattre les incendies dans d’autres juridictions.

« En conséquence, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique (ECC) aura une capacité très limitée à acquérir des ressources supplémentaires pour lutter contre les incendies nouveaux ou en expansion », indique la lettre.

L’interdiction de feu couvre presque toute la région de South Slave et comprend les collectivités d’Enterprise, de Fort Providence, de Fort Resolution, de Fort Smith, de Hay River, de la Première Nation de Kátł’odeeche et de Kakisa. (GTNO)

L’interdiction entre en vigueur immédiatement et s’applique à tous les feux à ciel ouvert à l’extérieur, même s’ils se trouvent dans une cheminée, un foyer ou un baril en feu. Aucun feu à ciel ouvert n’est autorisé dans les campings ou dans les terrains de camping publics, et aucun poêle ou gril ouvert n’est autorisé.

L’interdiction s’applique également aux feux d’artifice, aux fusées éclairantes, aux pétards pyrotechniques, aux lanternes célestes et aux tirs de munitions incendiaires ou traçantes.

Il couvre les communautés d’Enterprise, de Fort Providence, de Fort Resolution, de Fort Smith, de Hay River, de la Première Nation de Kátł’odeeche et de Kakisa.

Une exemption spéciale est en vigueur pour les activités qui impliquent l’exercice des droits issus de traités, l’utilisation de fusées éclairantes ou de détonateurs d’ours en cas d’urgence, les opérations gouvernementales contre l’anthrax ou les incendies de forêt et l’utilisation de poêles, barbecues et fours fermés.

La lettre indique que c’est la première fois que le gouvernement territorial impose ce genre d’ordonnance radicale. En vertu de la Loi sur la protection des forêts des Territoires du Nord-Ouestle surveillant forestier a le pouvoir de rendre un tel ordre si des « conditions dangereuses » ou la propagation d’incendies le rendent nécessaire.

L’interdiction devrait être en place jusqu’au 28 juillet, mais pourrait être écourtée ou prolongée en fonction de ce qui se passe.

Il y a 96 incendies actifs dans les Territoires du Nord-Ouest jeudi après-midi, selon le feu des Territoires du Nord-Ouest, avec près d’un million d’hectares de terres brûlées. Vingt-trois des incendies se trouvent dans la région de South Slave.

Les violations de l’interdiction peuvent être signalées au 1-877-NWT-FIRE.