Les Territoires du Nord-Ouest disposent désormais d’un « tableau de bord » des virus qui vous permet de voir les tendances de la COVID-19, de la grippe et du VRS

Les données recueillies par la surveillance des eaux usées dans six collectivités des TNO sont utilisées à une nouvelle fin : un tableau de bord en ligne qui permet de suivre la présence de COVID-19, de grippe et de VRS dans ces collectivités.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a annoncé le nouveau tableau de bord mercredi dans un communiqué de presse. Il couvre Yellowknife, Behchokǫ̀, Fort Smith, Fort Simpson, Hay River et Norman Wells.

Le tableau de bord est mis à jour une fois par semaine, le mardi. Pour la période de rapport la plus récente, en date de mercredi, il ne disposait pas de données pour Hay River, mais indiquait que la COVID-19 était toujours détectée à un niveau élevé ou modéré dans toutes les autres communautés. Aucune détection n’a été constatée pour la grippe ou le VRS.

Un graphique montrant les charges virales moyennes à Yellowknife suggère que les cas de COVID-19 ont fortement augmenté à la fin du mois de juillet et au début du mois d’août et qu’ils sont toujours supérieurs à la moyenne en septembre. Norman Wells et Behchokǫ̀ ont connu des pics similaires à la même période.

La publication du tableau de bord survient quelques jours après que Kami Kandola, l’administratrice en chef de la santé publique des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que les chiffres de la COVID-19 étaient en hausse, avec 54 cas connus recensés entre juin et août. Elle a déclaré que ces chiffres étaient toujours en hausse en septembre.

Kandola a déclaré que ces cas comprenaient 15 personnes hospitalisées et dont le test COVID-19 était positif.

Dans le communiqué de presse de mercredi, le gouvernement a déclaré que la surveillance des eaux usées permet de montrer des « signes avant-coureurs » de l’activité virale afin que les responsables de la santé publique puissent faire face à la situation.

Il a déclaré que des échantillons hebdomadaires sont collectés dans les six communautés et que d’autres communautés peuvent se joindre à l’opération si elles le souhaitent.