Les Territoires du Nord-Ouest disent qu’il n’y a pas d’aide financière pour les évacués qui ont organisé leur propre voyage, hébergement

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest n’offrira pas de soutien financier aux évacués qui ont trouvé leur propre logement, et il n’a pas non plus l’intention d’aider à couvrir les frais de déplacement des personnes qui sont parties dans leur propre véhicule, a déclaré un porte-parole du gouvernement territorial.

Les personnes qui comptaient sur les vols d’évacuation des Territoires du Nord-Ouest recevront de l’aide pour revenir lorsque l’ordre sera levé, a déclaré Jennifer Young, directrice des affaires générales du département des affaires municipales et communautaires du territoire, lors d’une mise à jour sur les incendies de forêt lundi soir.

« Si vous vous êtes auto-évacué par vos propres moyens, on s’attendra à ce que vous rentriez par vos propres moyens », a déclaré Young.

Au lieu de cela, les résidents devraient consulter leurs polices d’assurance pour aider à couvrir les dépenses, a-t-elle déclaré.

Environ 68% des résidents des Territoires du Nord-Ouest ont été évacués en raison d’incendies de forêt, a ajouté Young lors de la mise à jour de lundi.

Un feu de forêt brûlant à environ 15 kilomètres au nord-ouest de Yellowknife a provoqué l’évacuation d’environ 20 000 personnes de la capitale des Territoires du Nord-Ouest à la fin de la semaine dernière.

Les communautés dénées voisines de Dettah et Ndilǫ, ainsi que les résidences le long du sentier Ingraham, ont également été évacuées. Les autres collectivités des Territoires du Nord-Ouest faisant l’objet d’ordres d’évacuation sont Jean Marie River, Kakiska, la Première Nation de Kátł’odeeche, Hay River, Enterprise et Fort Smith.

Des vents plus légers, de la pluie et des tactiques de lutte contre les incendies au cours de la fin de semaine ont aidé à empêcher l’avancée du feu vers Yellowknife. Il était prévu qu’il se rapproche jusqu’à quatre kilomètres de la ville; au lieu de cela, il ne s’est déplacé qu’entre 100 et 200 mètres, selon les pompiers.

REGARDER | Le maire de Yellowknife dit que les évacués doivent rester sur place jusqu’à ce que la menace de feu de forêt s’atténue : Tandis que les évacués des Territoires du Nord-Ouest s’échappent, d’autres soucis s’installent Alors que plus de 19 000 personnes évacuées ont échappé à l’incendie qui menaçait Yellowknife, bon nombre de ces mêmes personnes s’inquiètent maintenant de la façon dont elles s’en sortiront lorsqu’elles seront loin de leur travail, de leur domicile et de leurs soutiens sociaux habituels.

Mike Westwick, agent d’information sur les incendies des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que les équipes envisageaient des semaines de travail avant que la plupart des gens puissent rentrer chez eux, mais cela dépend de nombreux facteurs, en particulier des conditions météorologiques.

La pluie qui est tombée dans la région de Yellowknife au cours des 72 dernières heures a contribué à réduire l’activité des incendies et a permis aux pompiers de mieux évaluer la situation.

Mais il a dit que la pluie n’était pas suffisante pour mettre fin à la menace qui pèse sur la ville, il a dit qu’il faudrait environ 60 millimètres sur une période de pluie de 10 jours.

Dans le contexte, il n’y a eu qu’environ 10 millimètres ces derniers jours et les prévisions s’annoncent sèches dans les jours à venir.

Westwick a déclaré que la plus grande préoccupation des équipes de pompiers est le feu de forêt qui brûle à environ quatre kilomètres de Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest.

Il a dit qu’ils s’attendaient à des vents difficiles qui pourraient à nouveau pousser le feu vers la communauté.

Westwick a déclaré que les équipes travaillaient sur une ligne de contrôle et une protection structurelle.

L’incendie de Hay River demeure à huit kilomètres de la collectivité, à 10 kilomètres de la Première nation K’atl’odeeche et à 14 kilomètres de Kakisa.

« Nous sommes préoccupés par les conditions météorologiques au cours des prochains jours », a déclaré Westwick à propos de l’incendie près de ces communautés.

Mais il s’est dit satisfait des protections qui ont été mises en place ces derniers jours, notamment les lignes de bulldozer et les gicleurs.

« Ils vont continuer à se tenir debout et à faire ce travail et à rester en sécurité », a-t-il déclaré à propos des équipes au sol.

Le gouvernement territorial a fourni les liens suivants aux résidents :