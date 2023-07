Les territoires du Canada se réchauffent à un rythme « alarmant »

Les communautés du Nord du Canada battent des records de chaleur en juillet, ce qui suscite des inquiétudes quant à la santé des personnes et de la faune qui y vivent et qui ne sont pas habituées à un temps aussi chaud.

Plusieurs régions du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest font face à des températures supérieures à la normale, battant des records qui durent depuis des décennies.

Mardi, Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour certaines parties du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest avec des températures diurnes prévues supérieures à 29 ° C. Les avertissements s’étendent jusqu’à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest, à 200 kilomètres au nord du cercle polaire arctique.

La chaleur atteint certaines régions du Canada avec des températures quotidiennes généralement de l’ordre de 20 degrés.

Jesse Wagar, un météorologue chargé de la préparation aux alertes à Environnement Canada, a déclaré à CTVNews.ca que quatre des cinq températures les plus chaudes jamais observées dans les Territoires du Nord-Ouest ont été enregistrées au cours des huit dernières années.

« C’est en quelque sorte l’affiche du changement climatique », a déclaré Wagar. « Le rythme du réchauffement dans l’Arctique est tout simplement incroyable à observer d’une année sur l’autre… c’est alarmant. »

Wagar a déclaré qu’au cours des 10 dernières années de concentration sur les communautés du Nord, elle a observé des températures augmentant à un « taux exponentiel ».

En raison de l’augmentation des températures dans l’Arctique, Wagar a déclaré qu’Environnement Canada avait créé un nouveau seuil de chaleur spécifique pour le Nunavut.

« Nous n’avons jamais eu de programme d’avertissement de chaleur pour le Nunavut avant cette année », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons jamais vu d’exigence pour cela, mais nous avons reconnu que les tendances sont là pour que la chaleur augmente… c’est tout simplement incroyable. »

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Le 8 juillet, Paulatuk, dans les Territoires du Nord-Ouest, situé sur les rives de l’océan Arctique, a battu son record de température maximale quotidienne établi en 1990. La communauté a atteint une température de 29,6 C, battant le record de 27 C.

Selon l’Atlas climatique du Canada, une organisation de données partageant des informations sur le changement climatique, la région devrait se rapprocher des températures de 30 ° C.

La chaleur atteignant la pointe nord des Territoires du Nord-Ouest est alarmante pour les scientifiques, car d’autres communautés du territoire connaissent des températures encore plus élevées.





La communauté de Fort Good Hope, située sur le fleuve Mackenzie, a établi une nouvelle température maximale quotidienne de tous les temps de 37,4 °C le 8 juillet, battant un précédent record de 35 °C établi en 1920.

« C’est la température la plus chaude enregistrée le plus au nord du Canada », a déclaré Wagar.

Norman Wells, dans les Territoires du Nord-Ouest, a établi un nouveau record quotidien de tous les temps de 37,9 °C le 8 juillet, battant un précédent record de 35 °C établi en 1989.

« Normalement, nous voyons des records battus par 0,1 degré Celsius ou 0,2 degré Celsius », a déclaré Wagar. « Ces records sont absolument battus à plusieurs degrés. »

Norman Wells et Fort Good Hope ont enregistré les quatrième et cinquième journées les plus chaudes jamais vues sur le territoire. Le détenteur actuel du record est Deline, dans les Territoires du Nord-Ouest, avec un record de 39,5 C établi en 2015.

Le 4 juillet, Inuvik a battu son record de température maximale quotidienne de tous les temps établi en 2001. La communauté a atteint une température de 33 °C, battant le record de 32,8 °C.

D’une année sur l’autre, juillet 2023 bat presque autant de records qu’en 2022, mais les données de Wagar montrent que mai a été encore plus chaud.

Selon les dossiers internes d’Environnement Canada, May a battu 84 records de température maximale contre quatre au même moment en 2022.

« Les perspectives pour le reste de l’été continuent d’indiquer une confiance élevée en des températures supérieures à la normale pour la majeure partie du Canada, en fait, mais plus spécifiquement dans le nord », a déclaré Wagar.

YUKON

Environnement Canada a émis des avertissements de chaleur pour la région de Mayo, au Yukon, y compris les collectivités de Carmacks, Faro et Ross River. L’agence météo estime que les températures pourraient atteindre 30°C.

« Les températures resteront encore au-dessus de la saison aujourd’hui », indique le site Web d’Environnement Canada.

Le 7 juillet, Carmacks a battu son record absolu de température maximale diurne à 35,5 ° C avec un précédent record de 35,3 en 2004. Cela place la communauté à la troisième température la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire.

Plus au nord, la communauté de Mayo détient le record de température le plus élevé au Yukon qui a été établi en 1969 avec une température de 36,1 C.

Environnement Canada a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel que trois des cinq températures les plus chaudes au Yukon se sont produites au cours des 20 dernières années.

Au cours des neuf premiers jours de juillet, 17 records de température élevée ont été battus au Yukon, soit sept de plus que tout le mois en 2022.

Ce n’est pas seulement ce mois-ci. En mai, 21 nouveaux records ont été établis sur le territoire, a déclaré Environnement Canada.

ONTARIO, QUÉBEC

Un record a été battu en juillet dans le nord-ouest de l’Ontario, selon les données d’Environnement Canada.

Big Trout Lake a battu son record de chaleur le 2 juillet avec une nouvelle température quotidienne de 31,9 °C. Le record précédemment établi était de 30,8 °C en 2021.

Dans la région du Nunavik, dans le nord du Québec, la communauté de Kuujjuaq a connu deux jours de suite au début juillet où les températures ont dépassé 32 °C.

La région a battu son record de température maximale quotidienne de tous les temps le 4 juillet, atteignant une température de 34,3 °C, battant un précédent record de 33,1 °C en 1999.

Wagar dit que le Nunavut n’a battu aucun record de température ce mois-ci.

« La chaleur extrême affecte tout le monde », a-t-elle déclaré. « Tout le monde devrait surveiller les effets de la maladie de la chaleur comme l’enflure, les éruptions cutanées et les crampes. Et puis, si vous reconnaissez l’un de ces symptômes de la maladie de la chaleur, vous devez vous assurer que vous prenez une pause de la chaleur et sortez de la chaleur, peu importe ce à quoi ça ressemble. »