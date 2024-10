Les Terriers ont perdu des points au classement en raison d’un joueur inéligible

REGINA, SK – Les Terriers de Yorkton ont perdu leurs victoires du 11 octobreème16ème et 18ème contre les Nipawin Hawks, Estevan Bruins et Melville Millionaires respectivement pour l’utilisation d’un joueur inéligible. Les joueurs impliqués dans ces compétitions seront crédités de toutes les statistiques personnelles.

Les victoires et les points au classement de ces matchs seront attribués à Nipawin, Estevan et Melville.

Veuillez vous référer au classement mis à jour en cliquant ici.

En cas de bris d’égalité en fin de saison :

Pour tous les matchs où Yorkton a utilisé un joueur inéligible, les buts de son équipe seront réduits à zéro (0). Tous les buts marqués contre Yorkton resteront tels quels. L’équipe non fautive verra son total de buts contre réduit du nombre de buts marqués contre elle au cours de ce match. Dans le cas où l’équipe adverse n’a pas marqué de but, un but sera ajouté à son total pour porter le score à 1-0. Il ne sera attribué à aucun joueur en particulier. Toutes les statistiques des joueurs individuels resteront telles quelles. Seules les statistiques de l’équipe sont modifiées.

La section 4.1 des règles et règlements de la SJHL identifie les paramètres autour de cette question :

JOUEURS INÉLIGIBLES

4.1 Aucun joueur ne sera autorisé à participer à un match de ligue à moins qu’il n’apparaisse sur les listes de joueurs protégés de cette équipe. La notification des listes de joueurs protégés, des joueurs certifiés et des joueurs affiliés doit être complétée via le processus d’inscription électronique. En plus du droit du commissaire de déclarer forfait pour l’utilisation d’un joueur inadmissible, l’équipe fautive recevra une amende obligatoire de quatre cent cinquante dollars (450,00 $).