Les terres du site historique de Batoche seront retransférées aux Métis de la Saskatchewan

Les terres du lieu historique national de Batoche, une zone importante et chère aux Métis de la Saskatchewan, seront de nouveau transférées sous le contrôle des Métis, a annoncé vendredi le gouvernement fédéral.

Un communiqué de presse fédéral indique que le transfert comprendra 690 hectares de terres à Batoche, situé à 78 kilomètres au nord de Saskatoon.

Aucune date fixe pour le transfert n’a encore été annoncée.

« Les terrains de Batoche ont toujours été importants pour nos citoyens métis, notre histoire et la résistance », a déclaré le président de la Métis Nation-Saskatchewan, Glen McCallum, dans un communiqué.

“Le rapatriement des terres de Batoche est tangible et ouvre la voie de la réconciliation.”

McCallum a déclaré que les Métis détermineront quelle est la meilleure utilisation des terres rapatriées et que les sacrifices ultimes de leurs ancêtres seront honorés.

La Métis Nation-Saskatchewan sera spécifiquement responsable des terres de l’ouest du lieu historique national.

Batoche a été fondée en 1872 par Xavier Letendre, un marchand métis qui a établi un service de traversier sur les rives de la rivière Saskatchewan Sud dans un village qu’il a surnommé Batoche.

C’est à Batoche que Louis Riel, Gabriel Dumont et un gouvernement provisoire métis ont combattu les forces armées du gouvernement fédéral, marquant la fin de la Résistance du Nord-Ouest de 1885.

« Ces terres ont une profonde signification culturelle, spirituelle et historique pour les citoyens de la Nation métisse de la Saskatchewan », indique le communiqué du gouvernement fédéral.

“Parcs Canada travaille depuis longtemps avec les Métis au lieu historique national de Batoche, et ce transfert de terres et cet engagement envers la gestion collaborative marquent une étape importante dans la relation en cours”

En 1996, le gouvernement fédéral a transféré les terrains du festival Back to Batoche à la propriété métisse. Ces terres sont maintenant gérées par la Métis Nation-Saskatchewan. En 1998, Parcs Canada et la Métis Nation-Saskatchewn ont conclu une entente de partenariat de gestion partagée pour entretenir le lieu historique.

Le ministre des Affaires du Nord, des Prairies et du Développement économique Canada, Daneil Vandal, et le ministre de l’Environnement et du Changement climatique Canada et de Parcs Canada, Steven Guilbeault, ont assisté vendredi au 50e événement annuel Retour à Batoche au lieu historique national, où l’annonce a été faite.

L’événement célèbre la culture métisse, rend hommage aux anciens combattants métis et donne aux Métis l’occasion de renouer avec leur patrie.