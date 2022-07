Les terres californiennes prises à un couple noir sont rendues aux héritiers

LOS ANGELES (AP) – Le conseil de surveillance du comté de Los Angeles a voté mardi pour rendre la propriété d’une propriété en bord de mer en Californie aux descendants d’un couple noir qui a construit un complexe pour les Afro-Américains mais a été dépouillé de la terre dans les années 1920.

Le conseil a voté 5-0 sur une motion visant à achever le transfert de colis dans une zone autrefois connue sous le nom de Bruce’s Beach dans la ville à la mode de Manhattan Beach, qui est maintenant le site du siège de la formation des sauveteurs du comté et de son parking.

La présidente du conseil d’administration, Holly J. Mitchell, co-auteur de la motion, a immédiatement signé les documents qui permettent au comté de louer la propriété avec une option d’achat pour des millions de dollars.

Le terrain a été acheté en 1912 par Willa et Charles Bruce, qui ont construit la première station balnéaire de la côte ouest pour les Noirs à une époque où de nombreuses plages étaient séparées.

Ils ont subi le harcèlement raciste de voisins blancs et dans les années 1920, le conseil municipal de Manhattan Beach a pris la terre à travers un domaine éminent. La ville n’a rien fait avec la propriété et elle a été transférée à l’État de Californie en 1948.

En 1995, l’État l’a transféré au comté, avec des restrictions sur les transferts ultérieurs.

La superviseure Janice Hahn a lancé le processus complexe de restitution de la propriété aux héritiers des Bruce en avril 2021. Un obstacle majeur a été surmonté lorsque la législature de l’État a adopté un projet de loi supprimant la restriction sur le transfert de la propriété.

Le mois dernier, le comté a achevé le processus de confirmation que Marcus et Derrick Bruce, arrière-petits-fils de Willa et Charles Bruce, sont les héritiers légaux.

“Nous ne pouvons pas changer le passé et nous ne pourrons jamais réparer l’injustice qui a été faite à Willa et Charles Bruce il y a un siècle, mais c’est un début”, a déclaré un Hahn ému avant le vote.

Hahn a déclaré que la restitution de la propriété permettra aux héritiers “de commencer à reconstruire la richesse générationnelle qui leur a été refusée pendant des décennies”.

Anthony Bruce, un porte-parole de la famille, a déclaré dans un communiqué que le retour signifiait le monde pour eux, mais qu’il était aussi doux-amer.

“Mes arrière-arrière-grands-parents, Willa et Charles Bruce, se sont sacrifiés pour ouvrir une entreprise qui offrait aux Noirs un lieu de rassemblement et de socialisation, et Manhattan Beach le leur a pris à cause de la couleur de leur peau”, a-t-il déclaré. « Cela les a détruits financièrement. Cela a détruit leur chance au rêve américain.

Le transfert comprend un accord pour que la propriété soit louée au comté pendant 24 mois, avec un loyer annuel de 413 000 $ plus tous les coûts d’exploitation et d’entretien, et le droit du comté d’acheter le terrain jusqu’à 20 millions de dollars.

“C’est peut-être le premier retour terrestre de ce type, mais ce ne peut pas être le dernier”, a déclaré Hahn.

John Antczak, Associated Press