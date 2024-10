Les Terre-Neuviens et les Labradoriens rendent hommage à Kris Kristofferson

Des musiciens locaux et d’autres partagent leurs hommages et leurs souvenirs à l’occasion du décès de l’icône de la musique country Kris Kristofferson à l’âge de 88 ans.

Kristofferson était connu pour avoir écrit Me and Bobby McGee, une ballade rendue célèbre par Janis Joplin, et Help Me Make it Through the Night, un succès de Sammi Smith.

Il a été intronisé au Country Music Hall of Fame en 2004 et a reçu de nombreux prix et nominations aux Grammy, Golden Globe et Country Music Association dans diverses catégories, notamment Chanson de l’année, Single de l’année et Album de l’année. Année.

Il était également largement reconnu pour ses talents d’acteur. Parmi ses performances les plus remarquables, citons celle de Barbara Streisand dans A Star Is Born, pour lequel il a remporté le Golden Globe Award du meilleur acteur.

Krista Puddester, la fille du défunt promoteur local Leo Puddester, se souvient de la fois où son père a amené Kristofferson à St. John’s en 2006. Elle dit que le premier arrêt de Kristofferson à son arrivée à St. John’s était à l’hôpital pour rendre visite à son père, Leo.

L’animateur de l’émission The Cabin Party de VOCM, Brian O’Connell, a déclaré « qu’il nous a laissé un très bon catalogue de musique », affirmant que de nombreux artistes ont ressenti son impact sur la scène musicale country.