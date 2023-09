Les Terre-Neuviens au Maroc sont en sécurité mais « sous le choc » après un puissant tremblement de terre qui a frappé une ville historique

Un habitant navigue dans les décombres à la suite d’un tremblement de terre de magnitude 6,8 à Marrakech, au Maroc, vendredi. (Fadel Senna/AFP/Getty Images)

Une douzaine de Canadiens participant à une conférence de l’UNESCO à Marrakech, au Maroc, sont présents après qu’un puissant séisme de magnitude 6,8 a frappé la ville historique, a déclaré le maire de Bonavista, John Norman, qui a été réveillé dans sa chambre d’hôtel vendredi soir.

« C’était assez surréaliste », a déclaré Norman, qui est également président du géoparc mondial Discovery UNESCO sur la péninsule de Bonavista. « Je pense que tout le monde est un peu sous le choc. »

Le tremblement de terre, survenu vendredi soir, aurait tué plus de 1 000 personnes et laissé en ruines des bâtiments et des villages historiques, des montagnes de l’Atlas à Marrakech.

Norman est l’un des quatre Terre-Neuviens — Guillaume Lallier, Shawna Prince et Sumanta Chatterjee — présents à Marrakech pour la conférence.

Bien que tous les quatre soient en sécurité, Norman a déclaré que lui et Lallier étaient les seuls à disposer d’un endroit où dormir vendredi soir.

État de choc

Après avoir passé la journée de vendredi à la conférence, qui porte sur les géoparcs et les sciences de la Terre, Norman a déclaré que lui et Lallier étaient retournés dans leur chambre d’hôtel pour essayer de dormir un peu.

« Nous venions juste de nous coucher et tout d’un coup, vous entendez un fort gémissement et le bâtiment commence à bouger un peu », a déclaré Norman.

« Et je viens de regarder mon partenaire Guillaume et j’ai dit : ‘Nous avons un tremblement de terre.' »

C’est à ce moment-là que les « secousses » ont commencé, a déclaré Norman.

L’ensemble du bâtiment a commencé à trembler, provoquant la rupture des fenêtres et la chute des luminaires, a-t-il déclaré.

John Norman, maire de Bonavista, était l’un des quatre Terre-Neuviens participant à une conférence de l’UNESCO à Marrakech lorsque le tremblement de terre a frappé. Il dit que tous les quatre sont sains et saufs, mais en état de choc. (Lindsay Bird/CBC)

Norman et Lallier ont fui le bâtiment et ont couru vers une cour avec d’autres clients de l’hôtel, à l’abri de toute chute de débris.

Il a déclaré que de nombreuses personnes couraient partout dans un état de confusion, tandis que les systèmes d’alarme et les sirènes retentissaient dans toute la ville.

Norman a déclaré qu’il croyait que lui et Lallier étaient les seuls délégués canadiens à disposer d’une chambre d’hôtel hier soir. Il a expliqué que ceux qui séjournaient dans d’autres hôtels, dont Prince et Chatterjee, devaient s’asseoir sur une pelouse au bord d’une route principale de Marrakech, regardant les ambulances passer toute la soirée, car leur hôtel n’était pas sûr pour y retourner.

Norman a déclaré qu’il avait eu la chance de choisir un hôtel nouvellement construit situé à la périphérie de la ville, dans un quartier peu élevé. Il a déclaré que malgré un sommeil minimal, tout le monde dans l’hôtel était « en sécurité et satisfait » et a pu regagner sa chambre après le tremblement de terre.

« Je planifie ce genre de choses au cas où quelque chose se produirait », a déclaré Norman. « Et dans ce cas rare, cela a payé. »

Dimanche, les délégués de l’UNESCO étaient censés effectuer une excursion dans les montagnes de l’Atlas et dans des villages « maintenant complètement décimés », a déclaré Norman. Il lui a été conseillé de ne pas quitter sa chambre d’hôtel.

Plus de 1 500 personnes provenant de plus de 50 pays participent à la conférence de l’UNESCO. Norman a déclaré que l’organisation essayait toujours de retrouver et de contacter tous les délégués, qui séjournaient dans différents quartiers de la ville.

Le siège principal de la conférence de l’UNESCO est devenu un site de collecte de sang. Norman a déclaré que tous les participants à l’UNESCO sont invités à donner du sang « qui est absolument nécessaire ».

