ROSEMONT, Illinois: Le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, est le joueur offensif de l’année Big Ten, selon un vote des entraîneurs de la conférence et des médias publié mardi.

Finaliste du trophée Heisman en 2019 quand il a livré l’une des saisons les plus productives d’un quart-arrière de Buckeyes, Fields a été spectaculaire cette année pour les Buckeyes, troisième. Le junior mène la nation en pourcentage d’achèvement et le Big Ten en verges totales par match par une large marge à 392,2. Il compte 1 407 verges par la passe avec 15 touchés et trois interceptions en cinq matchs.

Les Buckeyes (5-0) doivent affronter Northwestern (5-1) lors du match de championnat Big Ten à Indianapolis samedi.

Fields, le quart-arrière des Big Ten de l’année, a été choisi par les entraîneurs et les médias dans la première équipe de la conférence. De même, les demi-offensifs Tyler Goodson de l’Iowa et Mohamed Ibrahim du Minnesota; les gardes Kendrick Green de l’Illinois et Wyatt Davis de l’État de l’Ohio; et attaque Alaric Jackson de l’Iowa et Thayer Munford de l’Ohio State.

Les receveurs Chris Olave et Garrett Wilson ont également reçu les honneurs de la première équipe des entraîneurs; Le centre de Buckeyes Josh Myers, le Wisconsin s’attaquent à Cole Van Lanen et à l’ailier serré de Penn State Pat Freiermuth.

Les médias ont choisi les récepteurs Ty Fryfogle de l’Indiana et David Bell de Purdue, le centre de l’Iowa Tyler Linderbaum et l’ailier serré du Wisconsin Jake Ferguson.

Fryfogle (receveur de l’année), Ibrahim (Running Back of the Year), Freiermuth (Tight End of the Year) et Davis (Offensive Lineman of the Year) ont remporté les honneurs individuels.

Les honneurs défensifs devraient être annoncés mercredi.

