Les terrains de jeux sont-ils trop sécuritaires ? Pourquoi les anthropologues affirment que les enfants ont besoin de faire les singes – CBC

Les tentatives visant à rendre les terrains de jeux plus sûrs peuvent faire plus de mal que de bien, selon les experts

13 septembre 2024

Levez la main si vous êtes déjà tombé des barres de singe et avez souffert de plus que votre fierté.

C’est pratiquement un rite de passage de l’enfance. Vous grimpez, vous vous balancez, vous repoussez les limites, vous ratez, vous pleurez. Peut-être que vous vous êtes dépoussiéré et que vous avez boité jusqu’à l’aire de jeux. Ou peut-être avez-vous dû vous rendre aux urgences pour une réinitialisation osseuse. (Mais si vous avez eu de la chance, le plâtre a été retiré à temps pour que vous puissiez encore profiter d’une baignade de fin d’été).

Les cages à singes, les aires de jeux et les aires de jeux sont synonymes de jeux pour enfants. Elles sont aussi souvent la cible de campagnes visant à réduire les risques, sont parfois démolies pour des raisons de sécurité et sont souvent repensées pour être aussi résistantes que possible aux blessures.

Pourtant, un nouveau rapport d’une équipe d’anthropologues du Dartmouth College de Hanover, dans le New Hampshire, soutient que ces structures de jeu emblématiques répondent à un besoin biologique transmis par les singes qui pourrait être essentiel au développement de l’enfant. Et les auteurs affirment que les efforts bien intentionnés visant à atténuer leur risque pourraient, en fait, nuire aux enfants.

En savoir plus: https://www.cbc.ca/news/canada/jungle-gym-playground-kids-1.7320426