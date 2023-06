Les terrains de golf peuvent-ils être durables ? Certains en banlieue essaient de conserver l’eau et plus encore – Shaw Local

Alors que les terrains de golf sont souvent considérés comme nocifs pour l’environnement car ils nécessitent beaucoup d’eau et de produits chimiques et manquent de biodiversité, de nombreux terrains de golf locaux sont sur une voie plus verte.

À Wheaton, Parcours de golf Arrowhead a des maisons pour les chauves-souris, les merles bleus et les canards. À Hoffman Estates, le cours à Ponts du ruisseau Poplar possède un jardin d’asclépiades dont les membres du personnel récoltent les graines chaque année. Les deux parcours ont augmenté leurs quantités de zones naturelles « sans tonte » et construit des tampons de plantes indigènes autour de leurs cours d’eau.

Grâce à un programme de certification de durabilité géré par une organisation à but non lucratif environnementale Certification internationale Audubonles cours sont deux parmi 2 000 dans le monde qui visent à atteindre des objectifs dans cinq domaines : la conservation de l’eau, la qualité de l’eau, la réduction des pesticides, la création d’habitats et l’éducation du public.

« À l’heure où nous nous trouvons actuellement, je pense que nous comprenons tous que nous, en tant qu’êtres humains, avons un impact sur la planète. Cela ne fait aucun doute. Cela a été documenté, bien documenté… », a déclaré Frank LaVardera, directeur des programmes environnementaux pour le golf d’Audubon. « Si vous allez avoir un terrain de golf, pourquoi ne pas mettre en œuvre des pratiques durables pour que votre terrain de golf ait le moins d’impact possible sur l’environnement et, dans certains cas, soit réellement positif en termes d’environnement ? C’est vraiment le cœur du programme.

Les cours commencent par une évaluation interne du site dans laquelle ils créent un plan environnemental. Une fois qu’un cours atteint les lignes directrices pour les cinq composants – un vaste processus cela nécessite souvent un financement et peut prendre de six mois à trois ans, selon le cours – un inspecteur Audubon se rend sur place pour une visite de certification.

Pour conserver la certification, les cours doivent suivre un processus de recertification tous les trois ans, avec des visites sur place d’Audubon tous les six ans.

Le programme, la Programme de sanctuaire coopératif Audubon pour le golf, a commencé en 1987 avec un financement initial de la United States Golf Association. Le soutien financier provient désormais des parrainages et des cotisations des membres du programme, dont environ la moitié sont entièrement certifiés.

Arrowhead Golf Club est l’un des 38 membres certifiés de l’Illinoisobtenant le statut en septembre 2020.

« Il ne s’agit pas seulement du jeu de golf. Pour moi personnellement, il s’agit d’être dehors tôt le matin ou en fin d’après-midi et de faire partie de la nature », a déclaré Justin Kirtland, surintendant du terrain de golf au Arrowhead Golf Club. « Au jour le jour, la quantité d’animaux sauvages qui traversent la propriété et même vit sur la propriété est incroyable. »

Bien que les terrains de golf soient en grande partie composés de gazon, qui est une plante étrangère qui n’a pratiquement aucune valeur écologique, Arrowhead s’étend sur 220 acres et est complètement entouré de

District de la réserve forestière de DuPage atterrir. En incorporant plus de plantes indigènes et d’espaces naturels tout au long du parcours, le club fournit un habitat tout en réduisant son utilisation d’eau et de pesticides.

Dans le cadre du volet éducation du public, le club a organisé un bioblitz en 2019. L’événement était un recensement biologique informel au cours duquel les golfeurs ont rempli des feuilles avec les différents types d’animaux sauvages qu’ils ont vus en jouant. Entre aigles, hiboux, serpents, tortues, visons, grues du Canada et plus encore, les visiteurs ont repéré plus de 50 espèces différentes.

« Les terrains de golf peuvent-ils être durables ? C’est un mot que tout le monde veut mesurer, et c’est ce que font beaucoup de terrains de golf », a déclaré Kirtland. « Je ne vais pas parler pour tout le monde, mais nous mesurons tout ce que nous faisons.

« Par exemple, je mesure la quantité d’eau que je dois verser quotidiennement, si nécessaire. Je n’arrose pas pour le garder vert; J’essaie de créer de bonnes conditions pour les plantes », a-t-il déclaré. « Je suis également un intendant d’être durable. Si la plante n’a pas besoin de cette eau, je ne vais pas la lui donner.

Le personnel recherche également des espèces de graminées plus résistantes à la sécheresse pour remplacer les graminées qui se trouvent sur la propriété depuis près de 100 ans. Avec la plupart de l’Illinois actuellement en période de sécheresse – et avec les comtés de Cook et de DuPage dans une grave sécheresse – Kirtland a déclaré qu’il avait dû laisser une partie de l’herbe brunir.

« Le système d’irrigation que nous avons n’a jamais été conçu pour nous permettre de traverser une période de sécheresse aussi longue, car nous vivons dans l’Illinois. Ce ne serait tout simplement pas réaliste », a-t-il déclaré. « Nous voyons de l’herbe brune à l’état brut, ce qui est OK. C’est ce que c’est, et les golfeurs l’acceptent. Ils comprennent que cela fait partie du jeu. Ils comprennent que ce ne sera pas comme Augusta National à la télévision tous les jours, et que nous n’avons pas cette ressource tout le temps.

À Bridges of Poplar Creek, le terrain de golf est toujours sur la voie de la certification. Depuis qu’il a rejoint le programme, le parcours a converti plus de 30 acres en zones naturelles non entretenues, a déclaré Dustin Hugen, directeur des parcs, de la planification et de l’entretien du Hoffman Estates Park District.

« L’une des choses les plus importantes pour nous était de savoir comment réduire la quantité d’eau que nous utilisons sur le terrain de golf ? Comment pouvons-nous réduire la quantité d’herbicides que nous utilisons sur le terrain de golf ? Et comment pouvons-nous encourager d’autres activités sur le terrain de golf, c’est-à-dire la faune ? » dit Hugen.

Le parcours a également mis en place une zone tampon de 15 à 20 pieds de plantes indigènes – herbes vivaces et fleurs sauvages – autour de ses rives d’étang et de ruisseau pour filtrer les polluants et protéger la qualité de l’eau.

Grâce à un autre partenariat entre Audubon International et Environmental Defense Fund appelé Monarchs in the Rough, Bridges of Poplar Creek a reçu gratuitement un mélange de graines d’asclépiade et de fleurs sauvages locales en échange du développement d’au moins un acre d’habitat de pollinisateurs.

« C’est quelque chose en quoi nous croyons et nous essayons de le faire là où nous le pouvons », a déclaré Hugen. « Les terrains de golf sont difficiles, car le but principal du parcours est que les golfeurs jouent au golf. Mais ce que nous avons fait, c’est que nous avons pris des zones hors jeu, qui sont toujours sur la propriété, et les avons transformées en zones indigènes.

Hugen a ajouté qu’une fois la chaleur de la saison de golf passée, le parcours poursuivra son chemin vers la certification à l’automne.

« Mais ne serait-il pas préférable que les terrains de golf soient non aménagés et boisés ? » est une question que LaVardera se pose souvent.

« Je n’essaie pas de dire à qui que ce soit qu’un terrain de golf est mieux qu’un terrain non aménagé, mais comment cela fonctionne dans ce pays, c’est que tout le monde possède à peu près un terrain et qu’il a le droit de développer cette propriété. Je préfère avoir un terrain de golf là-bas qu’un centre commercial, ou 300 maisons en construction sur un terrain », a-t-il déclaré. « Je pense qu’un terrain de golf a beaucoup moins d’impact que ce type d’utilisation des terres. »

• Jenny Whidden est rédactrice sur le changement climatique et l’environnement et travaille avec le Daily Herald dans le cadre d’un partenariat avec Report For America soutenu par La conservation de la nature. Pour aider à soutenir son travail avec un don déductible des impôts, voir dailyherald.com/rfa.

