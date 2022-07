Les termes révélés avec l’AC Milan proche d’un accord pour Japhet Tanganga de Tottenham

Par Conor Laird









Une mise à jour sur les efforts en cours des poids lourds italiens de l’AC Milan pour attirer Japhet Tanganga au club de Tottenham Hotspur a été fournie dimanche.

Il est entendu que le défenseur Tanganga a été identifié comme un ajout potentiel à l’équipe de Stefano Pioli avant la campagne 2022/23.

Cela vient du fait que Milan a besoin de sang frais au milieu de terrain et a été contraint de se déplacer vers des cibles alternatives sur le dos de l’option de premier choix Sven Botman scellant un déménagement à Newcastle United.

Inspirés par le succès remporté par Fikayo Tomori tout au long de son séjour en Italie à ce jour, les champions de Serie A sont donc désireux de faire un botté de dégagement sur un autre buteur anglais autrefois si apprécié.

Les négociations entre les deux clubs, quant à elles, ont depuis longtemps été lancées.

Et maintenant, comme mentionné ci-dessus, un aperçu de l’état de ces pourparlers a été fourni en ligne.

L’information provient du Daily Mail, qui suggère que “les deux parties sont sur le point de conclure un accord pour le défenseur”, basé sur un accord inhabituel.

Initialement, Tanganga serait prêt à rejoindre Milan en prêt pour la saison à venir. Les Spurs, cependant, auraient inséré une obligation d’achat dans le cadre de l’accord.

Et pourtant, le joueur de 23 ans pourrait se retrouver à exercer son métier dans le nord de Londres à un moment donné, avec Fabio Paratici et co. également en train de négocier les termes d’une clause de rachat.

Ailleurs, les Rossoneri souhaitent également un prêt pour un autre membre de l’équipe d’Antonio Conte, sous la forme de la star du milieu de terrain Pape Matar Sarr.

