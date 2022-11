Les termes essentiels peuvent aider les soignants de la maladie d’Alzheimer à obtenir des ressources précieuses – Shaw Local

La prestation de soins à ma mère était sur mon radar pendant des années. Ce n’était pas une surprise lorsqu’elle est venue vivre avec moi en octobre 2014. Sa démence vasculaire progressive, cependant, a créé des moments difficiles.

Ce qui était inattendu, c’est d’apprendre en août 2015 que mon mari de 57 ans, par ailleurs en bonne santé, souffrait de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce.

Pour moi, le Mois national des proches aidants et le Mois national de la sensibilisation à la maladie d’Alzheimer, qui sont tous deux célébrés en novembre, me tiennent à cœur.

Ce mois-ci, l’Alzheimer’s Association met en lumière six termes qu’il est important que les soignants de la maladie d’Alzheimer et de la démence comme moi connaissent. Dans l’Illinois, nous sommes plus de 383 000 à prodiguer des soins à plus de 230 000 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Une chose que j’ai remarquée dans ma propre expérience, c’est qu’il n’est pas toujours facile de trouver l’information dont j’ai besoin. C’est pourquoi je suis heureux de transmettre ceci.

Voici les six termes essentiels que les soignants de la maladie d’Alzheimer et de la démence doivent connaître :

1. Soins centrés sur la personne : Le plus souvent associés aux soignants professionnels dans les établissements de soins de longue durée, les soins centrés sur la personne peuvent également aider les soignants familiaux. Cela nécessite de comprendre le monde du point de vue de la personne atteinte de démence. Il encourage à tenir compte de leurs intérêts, de leurs capacités, de leur histoire et de leur personnalité lorsqu’ils interagissent avec eux et prennent des décisions en matière de soins.

2. Comportements liés à la démence : Le terme est utilisé pour décrire un large éventail de symptômes comportementaux associés à la maladie d’Alzheimer et à d’autres démences. Bien que la plupart des gens pensent à la perte de mémoire, il existe également d’autres comportements difficiles : l’agressivité et la colère ; anxiété et agitation; la dépression; troubles du sommeil et coucher de soleil; errant; et les soupçons et les délires. L’Association Alzheimer offre des conseils et des stratégies en ligne à alz.org.

3. Épuisement professionnel des aidants : Prendre soin d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence peut être épuisant mentalement, physiquement et émotionnellement. L’Alzheimer’s Association propose un “Caregiver Stress Check” pour aider les aidants à identifier et à éviter l’épuisement professionnel.

4. Soins de relève : Les soins de relève offrent aux soignants un répit temporaire pendant que la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer reçoit des soins dans un environnement sécuritaire. Il peut être fourni à domicile – par un ami, un autre membre de la famille ou un service volontaire ou rémunéré – ou dans un établissement de soins, comme une garderie pour adultes ou une communauté de soins de longue durée. Il peut soutenir les capacités des membres de la famille à être un soignant.

5. Consultations de soins: Une consultation sur les soins peut aider les membres de la famille à prendre des décisions difficiles, à anticiper les défis et à élaborer un plan de soins efficace. L’Association Alzheimer propose des consultations de soins gratuites via sa ligne d’assistance 24h/24 et 7j/7 (800-272-3900). Les cliniciens de niveau master travaillent avec les familles pour discuter de problèmes, y compris la progression de la maladie, les soins et les options de vie et fournissent des références aux services de soutien locaux. En outre, Medicare couvre la planification des soins pour les personnes atteintes de troubles cognitifs. De nombreux aidants familiaux ne sont pas au courant de cet avantage précieux, qui rembourse les professionnels de la santé pour fournir aux personnes touchées et à leurs aidants des informations sur les traitements médicaux et non médicaux, les essais cliniques et les services de soutien dans la communauté.

6. Canalisation de traitement : Il existe plus de 100 traitements modificateurs de la maladie d’Alzheimer en cours d’essais cliniques – les chercheurs l’appellent souvent le pipeline de traitement. Les soignants sont encouragés à se tenir au courant des traitements potentiels. Les soignants et les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une autre démence peuvent aider à faire progresser ces traitements en s’inscrivant à un essai clinique.

L’éducation est l’un des principaux moyens par lesquels nous, soignants, pouvons comprendre la maladie d’Alzheimer et les démences auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement. Peut-être avez-vous trouvé quelque chose d’utile et de surprenant dans ces termes comme moi.

Au moins, il est réconfortant de savoir que nous ne sommes pas seuls et que des ressources sont là pour nous aider.

Continuez à mener le bon combat, amis soignants. Vous faites une différence.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.