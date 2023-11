Les TEP peuvent prédire la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy chez les personnes à risque

Un biomarqueur du déficit en noradrénaline dans le cœur peut aider à détecter les maladies à corps de Lewy avant l’apparition des symptômes.

Dans une petite étude, des chercheurs des National Institutes of Health ont découvert que la tomographie par émission de positons (TEP) du cœur pouvait identifier les personnes susceptibles de développer la maladie de Parkinson ou la démence à corps de Lewy parmi les personnes à risque de ces maladies. Les résultats, publiés dans le Journal d’investigation clinique et dirigé par des scientifiques de l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS), qui fait partie du NIH, pourrait faire progresser les efforts visant à détecter les premiers changements qui, des années plus tard, conduisent à la maladie de Parkinson et à la démence à corps de Lewy.

Chez 34 personnes présentant des facteurs de risque de la maladie de Parkinson, les chercheurs ont effectué des TEP du cœur pour mieux comprendre les niveaux de noradrénaline, un neurotransmetteur. Ils ont découvert que les analyses pouvaient distinguer les individus qui recevraient plus tard un diagnostic de maladie de Parkinson ou de démence à corps de Lewy, deux maladies cérébrales causées par des dépôts anormaux de la protéine alpha-synucléine qui forment des amas appelés corps de Lewy. La recherche a été menée au NIH Clinical Center, actuellement le seul endroit pour 18TEP à la F-dopamine.

La noradrénaline est dérivée de la dopamine, qui est déficiente dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Travaux antérieurs de David S. Goldstein, MD, Ph.D., chercheur principal du NINDS, a démontré que les personnes atteintes de maladies à corps de Lewy présentaient une grave déplétion de la noradrénaline cardiaque, qui est normalement libérée par les nerfs qui irriguent le cœur.

Dans la présente étude, l’équipe de recherche dirigée par le Dr Goldstein a découvert que les personnes à risque ayant un faible 18La radioactivité cardiaque dérivée de la F-dopamine était très susceptible de développer une démence à corps de Parkinson ou à corps de Lewy au cours d’un suivi à long terme, par rapport aux individus présentant les mêmes facteurs de risque mais avec une radioactivité normale. Les TEP fonctionnent en utilisant un traceur radioactif pour visualiser les processus métaboliques ou biochimiques dans les organes du corps.

“Imaginez que les scans soient les images d’un film”, a déclaré le Dr Goldstein. “Le cadre de 8 minutes lors de la première évaluation est déjà suffisant pour identifier les personnes susceptibles de développer une maladie centrale à corps de Lewy des années plus tard.”

Dans l’étude, 34 personnes à risque de développer la maladie de Parkinson souffraient 18La TEP à la F-dopamine est effectuée tous les 18 mois pendant environ 7,5 ans ou jusqu’à ce que la maladie soit diagnostiquée. Les participants présentaient au moins trois facteurs de risque de maladie de Parkinson, notamment des antécédents familiaux de la maladie ; perte du sens de l’odorat, qui survient fréquemment dans la maladie de Parkinson ; un trouble du sommeil dans lequel les gens réalisent leurs rêves, connu sous le nom de comportement de mise en scène de rêves ; et des symptômes d’intolérance orthostatique, tels que des étourdissements en position debout.

Parmi les neuf personnes présentant un faible taux cardiaque 18Radioactivité dérivée de la F-dopamine lors de leur première analyse, huit ont reçu plus tard un diagnostic de maladie de Parkinson ou de démence à corps de Lewy. Seul 1 participant sur 11 présentant une radioactivité initiale normale a développé une maladie centrale à corps de Lewy. Les neuf participants ayant développé une maladie à corps de Lewy présentaient une faible radioactivité avant ou au moment du diagnostic.

L’étude soutient l’idée selon laquelle les troubles liés aux synucléines tels que la maladie de Parkinson et la démence à corps de Lewy affectent les nerfs du système nerveux autonome, qui régule les processus corporels automatiques tels que la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les travaux du Dr Goldstein et d’autres ont montré que l’agrégation de synucléine se produit dans les nerfs des organes gastro-intestinaux, de la peau et des glandes dans ces deux troubles.

« Nous pensons que dans de nombreux cas de maladie de Parkinson et de démence à corps de Lewy, les processus pathologiques ne commencent pas réellement dans le cerveau. Grâce à des anomalies autonomes, les processus finissent par se frayer un chemin jusqu’au cerveau », a déclaré le Dr Goldstein. “La perte de noradrénaline dans le cœur prédit et précède la perte de dopamine dans le cerveau dans les maladies à corps de Lewy.”

Trouver des biomarqueurs qui pourraient aider à détecter les maladies avant l’apparition des symptômes, connue sous le nom de période préclinique, est essentiel pour tester les interventions précoces. Les symptômes moteurs visibles de la maladie de Parkinson surviennent seulement après des dommages importants ou une perte des neurones producteurs de dopamine dans les régions du cerveau qui contrôlent les mouvements.

« Une fois les symptômes apparus, la plupart des dégâts ont déjà été causés », a déclaré le Dr Goldstein. « Il faut pouvoir détecter la maladie à un stade précoce. Si vous pouviez récupérer les terminaisons dopaminergiques qui sont malades mais pas encore mortes, vous pourrez peut-être prolonger le délai avant que la personne ne présente des symptômes.

L’utilisation des TEP pour identifier les personnes atteintes de maladies précliniques à corps de Lewy pourrait permettre de tester des approches préventives telles que des modifications du mode de vie, des compléments alimentaires ou des médicaments.

