Les tenues roses de Kim et Khloe Kardashian avec leurs enfants à Barbie Expo – Hollywood Life

Crédit image : SplashNews/PhotosByDutch

Commencer la semaine en total style Barbie ! Les Kardashian étoiles Kim42, et Khloe kardashian, 38 ans, a participé au World of Barbie Expo à Santa Monica, en Californie, le 12 juin et s’est assuré d’habiller le rôle (voir les PHOTOS ICI) ! Lors de l’événement avec leurs filles, Vrai Thompson5, et Chicago Ouest, 5, les mamans chics ont secoué des ensembles qui arboraient la couleur rose vif emblématique de Barbie. Khloe, pour sa part, a séduit dans une combinaison une pièce rose bonbon qu’elle a complétée avec des cuissardes rose vif. Elle a lié le look avec des lunettes de soleil surdimensionnées et une lèvre rose mauve.

Pendant ce temps, la fondatrice de SKIMS a opté pour un ensemble entièrement noir, à l’exception de ses cuissardes roses Barbie. Kim a porté un débardeur noir décolleté avec un long trench-coat et des leggings moulants. La femme de 42 ans a noué ses tresses couleur corbeau dans une queue de cheval sexy et a ajouté des lunettes de soleil noires pour lier le look. Les deux sœurs ont été photographiées dans une étreinte chaleureuse alors qu’elles se saluaient devant leurs SUV noirs. Était également présent Kylie Jennersa fille, Stormi5, cependant, le joueur de 25 ans n’était pas présent. Rob Kardashiansa fille, Rêve6 ans, a également rejoint ses cousins ​​pour la journée amusante à LA

Kim s’est assurée de partager des photos de l’événement via son histoire Instagram le 13 juin. « Merci pour l’expérience la plus amusante pour nos filles ! @worldofbarbietour », a-t-elle légendé la photo de Chicago sur une licorne rose à l’intérieur d’une boîte de poupée Barbie. Peu de temps après qu’un compte de fan ait republié le carrousel de photos, de nombreux followers de Khloe et Kim se sont réjouis de voir leurs enfants à l’événement. « ohhh si mignon », a plaisanté un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté: « Wow … quelle magnifique jeune femme. Tellement gentille. » Pendant ce temps, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de complimenter les cheveux luxuriants de Chi. « Leurs cheveux >>> », ont-ils écrit, avec les yeux du cœur. Enfin, un quatrième fan a noté à quel point Kim et Chi se ressemblent. « Mini Kim », ont-ils écrit.

Bien que Kylie n’était pas à l’événement lundi, elle s’est rendue sur TikTok pour partager une vidéo de tous les enfants de KarJenner apparemment en route pour l’exposition le 13 juin. « Besties », a-t-elle légendé la vidéo de tous les cousins ​​dansant à l’intérieur avion privé. Lorsque la maquilleuse a demandé aux filles quelle était leur « couleur préférée », Chi et Stormi se sont exclamées « Rose et bleu! » Kylie a eu le souffle coupé quand Dream a noté que les siens étaient « bleus et blancs ». Plus tard, de nombreux adeptes de la mère de deux enfants ont répondu aux commentaires pour réagir en voyant les filles avec Kylie. « Les futures filles de l’informatique », a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté, « Stormi est littéralement la jumelle de Kylie. »

La fondatrice de SKKN by Kim a gardé le look rose le 13 juin, lorsqu’elle a partagé une série de photos sexy au bord de la piscine dans un bikini rose. « Pinky jure ?! », Kim a légendé les photos via Instagram. Dans la première diapositive, la mère de quatre enfants a couvert ses yeux du soleil fort avec sa main, alors qu’elle ne plongeait que ses jambes dans la piscine bleue. « Jolie en rose », a commenté un admirateur, tandis qu’un autre a jailli, « C’est le rose pour moi. »

