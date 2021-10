Les tenues les plus folles de l’animatrice DWTS, Tyra Banks, révélées alors qu’elle DÉFEND les fans de vêtements par rapport à un dinosaure de Jurassic Park

DWTS présente les tenues les plus folles de Tyra Banks après avoir défendu son choix de tenue dans l’épisode de lundi que les fans ont comparé à un dinosaure de Jurassic Park.

Le mannequin a enfilé des looks scandaleux pendant son séjour en tant qu’hôte du concours de danse des célébrités.

Tyra a porté des tenues scandaleuses tout au long de son mandat en tant qu’hôte de DWTS[/caption]

Elle a défendu son dernier look que les fans ont comparé à un dinosaure[/caption]

La saison dernière, les téléspectateurs ont critiqué une robe qu’elle portait qu’ils assimilaient à un plumeau[/caption]

La sélection de tenues de cette semaine est peut-être en tête de liste pour son look sans doute le plus extravagant à ce jour.

Après un changement de garde-robe à mi-parcours du spectacle, Tyra, 47 ans, est montée sur scène vêtue d’une courte robe bordeaux avec des manches en forme d’ailes surdimensionnées qui s’étendent sur les côtés.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de publier leurs opinions sur les réseaux sociaux, certains assimilant le tenue bizarre au dilophosaure qui figurait dans le film de 1993, Jurassic Park.

D’autres pensaient que les manches ressemblaient à des éventails en papier à main tout en ajoutant qu’elles avaient l’air « collantes ».

Une personne a demandé : « Wow, pourquoi la styliste de Tyra la déteste-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle porte dans les éventails en papier ? »

Tandis qu’un deuxième questionnait : « Je suis désolé, mais ma première pensée quand j’ai vu Tyra dans cette robe était : ‘Pourquoi est-elle habillée comme un caillot de sang menstruel ?’

Le mannequin porte souvent des tenues qui vont avec le thème de la nuit[/caption]

Il a été annoncé plus tôt cette année que Tyra reviendrait en tant qu’hôte de l’émission[/caption]





« Oh Seigneur! Cette robe d’éventail que porte Tyra est non seulement moche, mais aussi collante. La meilleure partie était la couleur », a insisté un troisième.

Un quatrième s’est déclenché: « J’espère que quelqu’un dira à Tyra d’arrêter de porter cette bêtise… elle attire l’attention des danseurs… nous ne devrions pas tweeter sur ses mauvais choix de garde-robe. »

Tyra a défendu la robe impopulaire dans une interview avec E!’s Daily Pop en disant: « Il y a une base de cette robe. Cela ressemble à une belle robe normale des années 90.

« Ensuite, je monte sur scène devant le public et tout le monde, et je mets le truc de l’aile. Et tout le monde disait : ‘Oh !’ parce qu’ils pensaient que la première chose était la robe normale », a-t-elle poursuivi.

Le créateur de l’America’s Next Top Model a ajouté : « Je l’appelle Victoria’s Secret ‘wangs’. Ce ne sont pas des ailes. Il a un ‘A’. « C’est comme ça que nous l’avons fait. »

PAS UN FAN

Ce n’est pas la première fois que les téléspectateurs remettent en question la tenue vestimentaire des actrices de Life Size lors de l’animation de l’émission.

L’année dernière, les fans ont critiqué la star version imitation chat de la robe Versace emblématique de Jennifer Lopez que le mannequin portait en hommage à la chanteuse de 51 ans.

Tyra portait la tristement célèbre robe de l’Icon Night de l’émission, où les candidats se sont déguisés en légendes.

Une DWTS le fan a commenté le look en écrivant: « J’aimerais que Tyra ne manque plus jamais de respect à JLO comme ça. »

Un autre fan a ajouté: « Tyra est-elle habillée en knock off jlo pour la nuit des icônes? »

Les critiques se sont poursuivies alors qu’une autre personne a écrit: « Pas Tyra dans cette robe à l’allure de JLo Versace. »

L’animatrice de télévision n’a pas laissé les critiques l’abattre alors qu’elle sortait un autre numéro audacieux la semaine suivante, cette fois comparée à un « plumeau ».

Tyra se démarquait certainement dans sa robe longue, qui comportait un corsage à volants et une jupe à volants.

L’ancienne animatrice de l’ANTM était clairement une fan de sa tenue, tweetant dans la nuit: « Je me suis faufilé sur toi avec ces baskets sous ma robe bleu bébé couture. »

Les téléspectateurs n’étaient cependant pas aussi impressionnés, comparant le vêtement à tout, d’un luffa à un morceau de peluche.

L’un d’eux a tweeté : « Quelle quantité exacte de peluches de sécheuse a-t-il fallu pour confectionner la robe de Tyra Banks à l’ouverture du spectacle ?

HTE DE RETOUR

Plus tôt cette année, le réseau a confirmé que Tyra serait revenir en tant qu’hôte pour la saison 30 de l’émission.

Le mannequin a d’abord décroché le rôle pour la saison 29, alors qu’elle a remplacé les hôtes de longue date, Tom Bergeron et Erin Andrews.

Cependant, la personnalité de la télévision reçu de vives critiques de la part des fans alors qu’ils l’ont critiquée pour « ne pas s’être préparée » pour le rôle.

Les téléspectateurs l’ont qualifiée d' »échec épique », car les cotes d’écoute ont atteint un niveau inférieur à la normale.

Une source à l’époque a dit E! Nouvelles que Tyra ne permet pas au jugement du public de la déranger.

« Elle coupe le bruit et n’écoute pas les critiques des médias sociaux. »

Danse avec les stars est diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Tyra a remplacé les hôtes de longue date Tom Bergeron et Erin Andrews[/caption]

Elle avait déjà été critiquée pour avoir copié la robe Versace emblématique de JLo[/caption]

Une source a déclaré que Tyra ne laissait pas les jugements du public l’affecter[/caption]





