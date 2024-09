Les tenues les plus dénudées de Lily Collins pour la tournée de presse « Emily In Paris »

Emily à Paris est de retour sur Netflix le 12 septembre pour la deuxième partie de la saison 4. Naturellement, la star Lily Collins est de retour sur scène pour promouvoir la série tout en arborant des looks plutôt stylés (et dénudants).

Contrairement au personnage excentrique qu’elle incarne dans la série, le style de Collins dans la vraie vie a tendance à être plus sombre, audacieux et parfois révélateur. Pour ses dernières apparitions dans la presse, Collins a porté des looks qui montraient un peu plus que son aptitude à la mode.

Les looks les plus révélateurs de la tournée de presse de Lily

Collins a donné le coup d’envoi de la deuxième partie de sa tournée de presse le 12 septembre, à Paris (où ailleurs ?). Pour célébrer ce lancement très attendu, elle portait un ensemble en maille perlée de Dior, dévoilant son soutien-gorge et complétant le tout par un blazer structuré.

THOMAS SAMSON/AFP/Getty Images

Elle s’est ensuite envolée pour New York et a été aperçue le 16 septembre portant un autre ensemble soutien-gorge et blazer exposés. Cette fois, elle a associé ce look à un jean bleu coupe droite et à la tendance virale des chaussures nues de l’été.

La blonde Hapa/GC Images/Getty Images

Le même jour, Collins a enfilé un ensemble deux pièces bordeaux de la collection automne 2024 de Nina Ricci pour filmer un segment de Bonjour l’Amérique. L’ensemble comprenait une jupe crayon à volants brillants et un haut court à manches longues. L’actrice portait une paire d’escarpins en cuir verni assortis pour compléter son look monochrome.

La blonde Hapa/GC Images/Getty Images

Le 17 septembre, Collins est sortie vêtue d’un haut argenté moulant issu de la collection pré-automne 2024 de Rabanne. Le haut métallique était presque transparent, laissant peu de place à l’imagination.

Gotham/GC Images/Getty Images

Et enfin, le 17 septembre, Collins portait un autre look dévoilant son soutien-gorge, une mini-robe Versace partiellement transparente.

La blonde Hapa/Getty Images

À l’écran ou hors écran, Emily à Paris ne manque jamais de produire des tenues accrocheuses.