Les tenues les plus audacieuses de Kyrsten Sinema portées au Congrès

La sénatrice Kyrsten Sinema de l'Arizona lors de la cérémonie sur l'état de l'Union le 7 février 2023. Kévin Lamarque/Reuters La sénatrice Kyrsten Sinema de l'Arizona est connue pour son look audacieux au Congrès.

Elle a présidé le Sénat dans une veste en jean et un pull rose sur lequel était écrit « Créature dangereuse ».

Les règles du Sénat ont été modifiées en 2019 pour lui permettre de porter des tenues qui montrent ses épaules. En plus de faire la une des journaux pour son utilisation d’un jet privé et son passage de démocrate à indépendant, la sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema est également connue pour porter des tenues audacieuses comprenant des perruques, des paillettes et des jeans vieillis dans les couloirs du Congrès. Dans une interview de 2021 avec PolitiqueSinema a qualifié la couverture médiatique de ses vêtements excentriques de “très inappropriée”, affirmant : “Ce n’est pas un reportage et ce n’est l’affaire de personne”. Malgré sa réticence à discuter de ses choix vestimentaires, les commentateurs politiques et les experts de la mode conviennent que le style de Sinema donne un aperçu de sa stratégie de politicienne individualiste. Le bureau de Sinema n’a pas immédiatement répondu aux questions envoyées par Business Insider avant la publication. Voici un aperçu de certains des looks les plus mémorables de Sinema.

En 2020, Sinema portait une variété de perruques colorées au Sénat. Kyrsten Sinema au Capitole en mai 2020. Saul Loeb/AFP via Getty Images Avec les mesures de distanciation sociale liées au COVID-19, a déclaré le porte-parole de Sinema AZ Centrale que le sénateur prévoyait de “poursuivre la distanciation sociale conformément aux bonnes pratiques, y compris dans les salons”. Comme elle ne sortait pas pour se faire coiffer en mai 2020, Sinema portait une perruque violette qui coûtait 12,99 $, a ajouté le porte-parole.

Sa perruque rose de juin 2020 était assortie à sa mini-robe graphique. Kyrsten Sinema au Capitole en juin 2020. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Sinema portait une mini-robe noire ornée d’une fleur rose audacieuse coordonnée avec sa perruque et ses bottes tout en votant pour l’adoption du Great American Outdoors Act.

La perruque violette a fait une nouvelle apparition en septembre 2020. Kyrsten Sinema quitte le Sénat en septembre 2020. Caroline Brehman/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images Sinema a associé la perruque à une robe dos nu tie-dye bleue et rose. Le code vestimentaire officiel du Congrès interdisait aux femmes de montrer leurs épaules à la Chambre des représentants jusqu’en 2017 et au Sénat jusqu’à la prestation de serment de Sinema en 2019. Jennifer Steinhauer écrit dans son livre : «Les premières : l’histoire intérieure du Women Reshaping Congress,» que la sénatrice Amy Klobuchar a plaidé en faveur du changement du code vestimentaire lors d’une réunion du comité sénatorial du règlement avant le premier mandat de Sinema.

Sinema a présidé le Sénat en février 2021 tout en portant un pull rose vif sur lequel était écrit « Créature dangereuse ». La sénatrice Kyrsten Sinema préside le Sénat en février 2021. C-SPAN Le pull en cachemire et en laine, inspiré de la citation “Une femme instruite est une créature dangereuse” de l’auteur Lisa Kleypas, coûte 103 $ à partir de Iggy et Burt. Dans un échange entendu par Actualités NBC Le producteur Frank Thorp V, le sénateur Mitt Romney, a déclaré à Sinema qu’elle « cassait Internet » avec sa déclaration de mode, à laquelle elle a répondu : « Bien ».

En octobre 2021, elle a présidé le Sénat avec un autre look inhabituel pour le Congrès : un gilet en jean. Kyrsten Sinema se rendra au Sénat en octobre 2021. Jabin Botsford/Le Washington Post via Getty Images Sinema portait le gilet sur une mini-robe noire à franges et un sac à main magenta. L’animatrice de “The View”, Ana Navarro, a critiqué son choix de tenue, affirmant que Sinema devait “au peuple américain et à l’institution de faire preuve d’un certain respect”. L’enveloppement signalé. “Ici, lors de ce défilé, nous sommes très prudents et nous savons ce que c’est que d’être critiqué pour ce que nous portons et notre apparence”, a déclaré Navarro. “C’est bien, cela fait partie du territoire. Et nous essayons de ne pas le faire. Mais ce n’est pas une question de genre. Je vous assure que si mon ami Mitt Romney se présentait au Sénat avec cela, je l’appellerais et lui dirais lui, il est fou.

Le sénateur de l’Arizona portait une robe matelassée en patchwork lors d’un déjeuner démocrate en décembre 2021. Kyrsten Sinema devant un déjeuner des démocrates du Sénat au Capitole en décembre 2021. Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images La robe comportait des carrés au crochet de différentes couleurs assemblés en une robe à col roulé à manches longues.

En février 2022, Sinema a choisi un manteau moelleux sur lequel est écrit « Love » dans différentes polices. Kyrsten Sinema quitte la salle du Sénat à la suite d’un vote au Capitole en février 2022. Kent Nishimura/Los Angeles Times via Getty Images Le manteau noir et blanc était assorti à la robe à fleurs noir et blanc qu’elle portait avec.

Après que le Sénat ait adopté la Loi sur le respect du mariage en novembre 2022, Sinema s’est fait remarquer en paillettes lors de la conférence de presse qui a suivi. Tammy Baldwin, Susan Collins, Rob Portman et Kyrsten Sinema assistent à une conférence de presse après que le Sénat a adopté la loi sur le respect du mariage en novembre 2022. Elizabeth Frantz pour le Washington Post via Getty Images Les collègues sénatoriaux de Sinema, Susan Collins, Tammy Baldwin et Rob Portman, portaient des costumes traditionnels et des tenues de travail. Sinema a opté pour un pull rose vif, une jupe à paillettes turquoise et des baskets. Sinema, le premier sénateur ouvertement bisexuel, faisait partie d’un groupe bipartisan qui a contribué à l’adoption du projet de loi protégeant le mariage homosexuel et interracial.

Sinema a assisté à l’état de l’Union 2023 vêtue d’une robe fourreau jaune avec des manches à volants spectaculaires. La sénatrice Kyrsten Sinema de l’Arizona lors de la cérémonie sur l’état de l’Union le 7 février 2023. Kévin Lamarque/Reuters La styliste Lauren Rothman a déclaré à Business Insider que cet ensemble lumineux était une “déclaration audacieuse” qui reflétait “l’esprit d’indépendance et de parti” du sénateur. La robe, conçue par Hutch et vendue chez Anthropologie, n’est plus disponible aux États-Unis, mais est toujours répertoriée sur Site sud-coréen d’Anthropogie pour 322 000 ₩, soit environ 240 $.