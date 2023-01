Les tenues, la guitare et les paroles de Super Bowl de Shakira seront exposées à l’exposition du Grammy Museum à Los Angeles

Les deux tenues de Shakira portées lors d’une performance à la mi-temps du Super Bowl, ses paroles manuscrites et sa guitare électrique fortement cristallisée font partie des objets qui seront exposés pour une exposition de musée à Los Angeles.

Le Grammy Museum a annoncé jeudi que la gagnante de plusieurs Grammys ouvrira sa première exposition le 4 mars. L’exposition intitulée “Shakira, Shakira : The Grammy Museum Experience” présentera 40 artefacts de ses archives personnelles dans la galerie permanente de musique latine du musée.

L’exposition du musée explorera l’évolution musicale de Shakira, depuis son origine en tant qu’interprète latine en Colombie jusqu’à devenir une superstar mondiale en tant qu’interprète multi-genres, qui couvre plusieurs genres, dont la bachata, le rock, le bhangra et le reggaetón.

AFFAIRE DE FRAUDE FISCALE À SHAKIRA: LES PROCUREURS DEMANDENT 8 ANS DE PRISON, UNE AMENDE DE 24 MILLIONS DE DOLLARS APRÈS QUE LE CHANTEUR REFUSE L’ACCORD DE PLAIDOYER

“C’est un honneur que le parcours de ma carrière soit exposé au musée Grammy”, a déclaré Shakira dans un communiqué. “Ces pièces témoignent de tant de moments indélébiles que je chéris, et je suis si heureuse de pouvoir revivre ces souvenirs avec ceux qui m’ont soutenu et continuent de me soutenir en tant qu’artiste.”

La guitare électrique de Shakira recouverte de 70 000 cristaux noirs et la guitare acoustique utilisée pour l’écriture de chansons seront exposées. D’autres articles incluent ses tenues de sa tournée El Dorado en 2018 et le bikini couvert de feuilles qu’elle portait sur l’album “Oral Fixation, Vol. 2” en 2005.

“Shakira est la rare superstar qui a découvert un moyen de continuer à évoluer en tant qu’artiste tout en développant son large public avec elle”, a déclaré Jasen Emmons, conservateur en chef et vice-président des affaires de conservation au Grammy Museum. “C’est une étudiante sérieuse en musique, et le Grammy Museum est ravi d’offrir une exposition dynamique qui reflète son intelligence et son talent artistique.”