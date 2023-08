Les tenues hindoues sont fermes sur le plan de rassemblement Nuh d’aujourd’hui malgré aucune autorisation

Des groupes hindous ont annoncé qu’ils organiseraient aujourd’hui leur « shobha yatra » à Nuh, dans l’Haryana, bien que les autorités aient refusé l’autorisation de tout rassemblement dans ce quartier communautairement sensible.

Six personnes ont été tuées dans des affrontements qui ont éclaté à Nuh, à majorité musulmane, le 31 juillet, lorsqu’un cortège du Vishva Hindu Parishad (VHP) a été attaqué par des foules. Les morts comprenaient deux gardes du pays et un clerc.

En réponse à ce défi, le gouvernement de l’Haryana a renforcé la sécurité dans le district en déployant 1 900 membres de la police de l’Haryana et 24 compagnies de forces paramilitaires aux frontières interétatiques et inter-districts.

L’administration de l’État a refusé l’autorisation pour le yatra en raison de la réunion du Groupe Sherpa du G20 à Nuh du 3 au 7 septembre et de la nécessité de maintenir l’ordre public après les violences du 31 juillet.

Par mesure de précaution, des ordonnances d’interdiction ont été imposées dans le district. Les étrangers sont interdits d’entrée, les établissements d’enseignement et les banques sont fermés et les services d’Internet mobile et de SMS en masse ont été suspendus. Les rassemblements de quatre personnes ou plus ont également été interdits dans le district qui a été le théâtre d’affrontements communautaires en juillet.

Le « Sarv Jatiya Hindu Mahapanchayat », le 13 août, a appelé à la reprise du yatra aujourd’hui après avoir été perturbée par des violences communautaires en juillet.

Le ministre en chef de l’Haryana, Manohar Lal Khattar, a conseillé dimanche aux gens de visiter les temples voisins et d’offrir des prières au lieu de participer à la procession qui s’est vu refuser l’autorisation par les autorités.

Selon le calendrier hindou, le 28 août est le dernier lundi du mois sacré de Shravan.

« Au lieu d’un ‘yatra‘, les gens peuvent visiter les temples de leur région pour ‘jalabhishek‘ », a déclaré le ministre en chef Khattar.

Jusqu’à présent, 393 personnes ont été arrêtées et 118 ont été placées en détention préventive en relation avec les affrontements communautaires.