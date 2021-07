Les tenues de Nastia Luikin aux Jeux olympiques de Tokyo suscitent des critiques mitigées sur Twitter

Alors que certains se tournent vers les Jeux olympiques de Tokyo pour les sports, d’autres se connectent pour tous les looks de mode proposés.

Malgré la plupart des événements qui se produisent tôt le matin aux États-Unis, les Américains qui espèrent rattraper ce qu’ils ont manqué pendant les Jeux olympiques n’ont pas à s’inquiéter grâce à la couverture aux heures de grande écoute de NBC. Tout cela grâce à certains des meilleurs diffuseurs et analystes du réseau (et les mieux habillés) qui nous tiennent au courant.

Avec tous les yeux rivés sur l’équipe de gymnastique féminine – dirigée par Simone Biles – l’ancienne membre de l’équipe américaine et membre du Temple de la renommée olympique des États-Unis, Nastia Liukin, 31 ans, est sur place pour couvrir l’équipe.

Alors que le champion du concours général 2008 et ancien Danser avec les étoiles concurrente ne participe pas aux jeux cette fois-ci, la « reine de la mode » envoie toujours les utilisateurs des médias sociaux dans une frénésie avec ses tenues uniques et audacieuses présentées à la télévision nationale.

« La reine de la mode est arrivée », a déclaré le compte Twitter officiel des Jeux olympiques le 19 juillet. « Qui est prêt pour les looks de @NastiaLiukin pendant les #TokyoOlympics ? » Sur la photo, Liukin a l’air décontractée et confortable mais élégante dans un ensemble lavande.

Liukin est à Tokyo depuis une semaine et a déjà présenté de nombreuses tenues audacieuses et vibrantes – des combinaisons roses aux pantalons violets à bas de cloche – pendant son temps aux jeux sur son Instagram et Twitter comptes.

Avec des événements de gymnastique prévus jusqu’au 3 août, les téléspectateurs ne peuvent que s’attendre à voir des ajustements plus incroyables.

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont tournés vers les médias sociaux pour montrer leur amour des looks de mode de Liukin alors que l’ancienne gymnaste utilise les Jeux olympiques comme piste.

Même avec tout l’amour, tout le monde ne ressentait pas le look de Liukin alors que certaines personnes remettaient en question les choix de mode de sa styliste.

Malgré les critiques mitigées, il est sûr de dire que nous pouvons nous attendre à ce que Liukin nous donne plus d’inspiration mode dans les prochains jours.

Suivez Jordan Mendoza sur Twitter : @jord_mendoza.