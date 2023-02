Les tenues de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani RÉVÉLÉES ; dulha-dulhan a dansé ensemble juste avant pheras et plus

Sidharth Malhotra et Kiara Advani sont officiellement mariés maintenant! Les deux hommes ont marché dans l’allée le 7 février à l’hôtel Suryagarh de Jaisalmer et les fans attendent maintenant la première photo du couple en tant que M. et Mme Malhotra. Une vidéo de paghdi wala du mariage a été partagée par les paps sur les réseaux sociaux, dans laquelle il a révélé des détails intéressants sur le mariage de Sidharth et Kiara. L’homme a déclaré que le cinéaste populaire Karan Johar avait dansé pendant tout le baaraat du mariage.

De plus, le paghdi wala a même renversé des fèves sur les tenues de mariage de Sidharth Malhotra et Kiara Advani. Il a dit que « Dulhe ne blanc pehna hai aur dulhan ne rose ». La mariée et le marié ont dansé leur cœur avant de prendre des pheras saath. Kiara et Sidharth ont tous les deux apprécié la célébration de leur mariage au maximum et nous attendons avec impatience des photos et des vidéos du shaadi. Selon les rumeurs, Sidharth et Kiara ont dansé sur Raatan Lambiyan de leur film Shershaal au milieu de jets d’alcool et de fleurs exotiques.

Regardez la vidéo –

Sidharth et Kiara se sont rencontrés pour la première fois lors de la soirée de clôture de Lust Stories et ont ensuite commencé à tourner pour Shershaah. Plus tard, Kiara a admis qu’elle n’avait pas été choisie pour Shershaah, mais Sidharth l’était. Plus tard, Kiara et Sidharth ont commencé à sortir ensemble et ont fait tomber tout le monde amoureux de leur chimie dans le film.