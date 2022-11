Les tentes à bière de la Coupe du monde ont été déplacées dans des zones discrètes du stade

Le Qatar déplace les stands de bière vers des zones moins importantes à l’intérieur des stades de la Coupe du monde. Les organisateurs du tournoi ont fait le déplacement quelques jours seulement avant le début de la compétition au Qatar. La décision a affecté les huit stades accueillant la Coupe du monde.

Les ventes d’alcool lors de la prochaine Coupe du monde sont un sujet controversé depuis des mois. Sous la pression du public, les organisateurs du tournoi ont finalement assoupli leur position sur la vente d’alcool en septembre. Le Qatar, un pays majoritairement musulman, a généralement une politique stricte de vente d’alcool. Cependant, le pays et les organisateurs prévoient de vendre certaines boissons alcoolisées pendant la Coupe du monde.

Néanmoins, il semble que ces organisateurs tentent de rendre plus difficile pour les fans de trouver de la bière. Les tentes de marque Budweiser vont dans des zones moins visibles sur les sites. La Budweiser d’AB InBev sera la seule marque de bière disponible pendant le tournoi.

Fournisseur de bière de la Coupe du monde respectant les règles

“AB InBev a été informée le 12 novembre et travaille avec la FIFA pour déplacer les points de vente de la concession vers des emplacements comme indiqué”, a déclaré lundi la société brassicole, qui comprend Budweiser d’Anheuser-Busch, dans un communiqué via l’Associated Press. “Nous travaillons avec la FIFA pour offrir la meilleure expérience possible aux fans.”

Le groupe de planification du Qatar pour la Coupe du monde 2022 a également participé à l’épreuve. Le Comité suprême pour la livraison et l’héritage est en train de finaliser les plans opérationnels, selon les revendications du groupe.

“Ces plans incluent des équipes de gestion des sites améliorant les exigences de superposition pour tous les sites de compétition”, a également déclaré l’organisation. “Cela a un impact direct sur l’emplacement de certaines zones de fans.”

Lors de la précédente Coupe du monde en Russie, les tentes à bière Budweiser se trouvaient peut-être dans les zones les plus importantes des sites. La finale de 2018 qui s’est tenue au stade Luzhniki, par exemple, avait ces tentes juste devant l’entrée principale. Une statue de Lénine surplombait les zones de bière lorsque les supporters entraient dans le stade.

La Coupe du monde du Qatar commence le dimanche 20 novembre.

PHOTO : IMAGO / Geisser