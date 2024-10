Les tentatives visant à mettre un terme à la question du leadership de Trudeau ne font qu’aggraver les tensions au sein du caucus, selon un député

L’un des députés libéraux appelant à un vote secret sur la direction du premier ministre Justin Trudeau affirme que les efforts du Cabinet pour mettre fin à cette question pourraient ne faire qu’accroître les tensions au sein du caucus.

À la suite de la réunion du caucus libéral de la semaine dernière Trudeau a répété à plusieurs reprises qu’il n’irait nulle part, même après que 24 de ses propres députés ont signé un document l’appelant à démissionner.

Plusieurs ministres ont clairement exprimé leur soutien au Premier ministre et ont insisté sur le fait qu’une majorité de députés le soutenaient toujours.

Mais le député libéral Ali Ehsassi a déclaré à l’émission CBC News Network Pouvoir et politique Les efforts du Cabinet pour aller de l’avant pourraient aggraver la situation.

« Cela ne peut pas être la réponse à tout », a déclaré Ehsassi à l’animateur David Cochrane.

« Que les gens disent : ‘L’écrasante majorité des gens ont confiance’, c’est formidable. Je suis vraiment heureux d’entendre cela. Mettez-le à l’épreuve. »

Ehsassi se joint à un certain nombre d’autres députés libéraux qui demandent au caucus de tenir un vote secret sur la direction de Trudeau. Il a fait valoir qu’un tel vote pourrait être le seul moyen pour le parti d’avancer.

« [If] C’est une question qui tient à cœur aux ministres et ils disent que le Premier ministre bénéficie du soutien écrasant du caucus, alors mettons cela à l’épreuve et laissons cela derrière nous », a-t-il déclaré.

Le député libéral Ali Ehsassi a déclaré que si les ministres croient que le premier ministre Justin Trudeau a le soutien d’une majorité de son caucus, ils devraient être prêts à le soumettre à un vote. (Patrick Doyle/La Presse Canadienne)

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a réitéré que la plupart des députés libéraux soutiennent Trudeau.

« Je suis absolument convaincue – et plus confiante que jamais, après les conversations à Ottawa au cours des dernières 36 heures – que la grande majorité des députés libéraux soutiennent le premier ministre », a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la possibilité que le caucus organise un vote secret sur la direction de Trudeau, Freeland a rejeté l’idée, affirmant que ce n’était « tout simplement pas la façon dont les libéraux se gouvernent ».

Les libéraux ne disposent pas d’un mécanisme formel pour déclencher un vote à la direction ou une révision de la constitution du parti.

Mais la députée Alexandra Mendès, qui a rejoint Ehsassi le Pouvoir et politiquea déclaré avoir entendu plusieurs électeurs s’inquiéter du leadership de Trudeau. Elle a déclaré qu’un vote secret – même s’il confirmait le leadership de Trudeau – lui donnerait quelque chose à rapporter aux électeurs.

« Si nous ne mettons pas cela définitivement au point, cela continuera. Nous n’aurons pas répondu à nos électeurs », a déclaré Mendès à Cochrane.

« Je dois retourner vers mes électeurs et leur dire : ‘Hé, j’ai transmis votre message… La réponse est celle-ci, car nous pensons que la meilleure personne pour nous guider lors des prochaines élections est le Premier ministre.' »

Ehsassi et Mendès ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas deviner comment se déroulerait un vote au scrutin secret. Ehsassi a laissé entendre qu’il y avait plus de députés mécontents au sein du caucus que les 24 qui ont signé le document appelant au départ de Trudeau.

« Ce que j’ai entendu, c’est que ce que nous avons écouté la semaine dernière n’était que la pointe de l’iceberg », a-t-il déclaré.

Ehsassi et Mendès ont refusé de dire s’ils faisaient partie des 24 députés qui ont signé le document.