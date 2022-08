Les tentatives séparatistes de Taiwan “se termineront mal” selon la Chine

Pékin a averti que les soi-disant mouvements d’indépendance à Taïwan ne mèneraient à “rien de bon”

Taïwan appartient à la Chine et la question est strictement interne, a insisté mardi le ministre de la Défense de Pékin, Wei Fenghe, dans une allocution vidéo à la conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

Il a noté que les mouvements séparatistes de l’île promouvant le soi-disant “l’indépendance de Taïwan” sera « mal finir » et que toute tentative de les aider depuis l’étranger sera “ne mène à rien de bon.”

Wei a réitéré la condamnation par Pékin de la récente visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei, que le ministre de la Défense a qualifiée de “farce complète” et un grave affront à la “fondement politique des relations sino-américaines”.

La Chine a lancé une série d’exercices sans précédent autour de Taïwan depuis que Pelosi a ignoré les avertissements de Pékin et s’est rendu à Taipei pour rencontrer les dirigeants de l’île au début du mois.

Les derniers exercices ont eu lieu lundi alors que la marine chinoise et des avions de chasse ont été déployés dans le détroit de Taiwan pour effectuer un certain nombre d’exercices multiservices en tant que “une dissuasion sévère pour les États-Unis” alors qu’une autre délégation d’élus américains s’y est rendue dimanche.

“Nous avons confiance et courage pour vaincre tous les intrus et sauvegarderons l’intégrité territoriale avec une volonté ferme et une forte capacité” a proclamé Wei lors de la conférence de mardi alors que Pékin a insisté sur le fait que les visites sur l’île de responsables américains compromettent la souveraineté et l’intégrité territoriale chinoises.

Claquant Washington pour avoir utilisé “des trucs politiques bon marché” menacer le « la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan », l’armée chinoise s’est engagée à “continuer à s’entraîner et à se préparer à la guerre” et a prévenu qu’il le fera “Écraser résolument toute forme de séparatisme et d’ingérence étrangère à ‘l’indépendance de Taiwan'”.

La Chine considère Taiwan comme une partie inaliénable de son territoire. Cependant, depuis 1949, elle est de facto indépendante après que les perdants de la guerre civile chinoise – les nationalistes – se sont enfuis sur l’île et y ont établi leur propre administration. Taïwan est officiellement reconnu par un peu plus d’une douzaine de nations. Bien que les États-Unis n’en fassent pas partie, Taipei entretient depuis longtemps des relations non officielles étroites avec Washington, et des législateurs et des responsables américains se rendent régulièrement sur l’île. Pourtant, les visites de personnalités américaines plus importantes sont considérées à Pékin comme des approbations tacites de l’indépendance taïwanaise.