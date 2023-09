Les tentatives pour réparer le DCFS incluent un outil de données et une étude externe – Shaw Local

« Reconstruire le système de protection de l’enfance dans l’Illinois n’est pas une tâche unique ni simple ; cela nécessite de l’innovation et un engagement à travailler dur.

Je ne m’attends pas à ce que tout le monde lise chaque épisode de Eye on Illinois, ni qu’il prenne ce que dit le gouverneur au pied de la lettre. Mais un suivi s’impose après la chronique de samedi sur le procès en cours d’un spécialiste de la protection de l’enfance du ministère des Services à l’enfance et à la famille et de son superviseur en raison de leurs liens avec feu AJ Freund (shawlocal.com/tags/aj-freund).

Dix jours avant le début du procès, le gouverneur JB Pritzker a vanté la sortie du Child Welfare Insights Tool, qui, selon un article d’information. libérer, a marqué le premier accès public en temps quasi réel aux informations utilisées par les administrateurs DCFS. Il y a des mises à jour quotidiennes. Les données sont triées par comté ou à l’échelle de l’État, encadrées soit par les 30 jours précédents, soit par les 12 mois précédents.

Les points disponibles incluent :

Le nombre de rapports de maltraitance et de négligence déposés, y compris le temps de réponse ;

Pourcentages de jeunes pris en charge par une agence qui ont rencontré des équipes médicales ou se sont inscrits à des programmes de développement ; et

Activités d’engagement, y compris la répartition des interactions familiales des assistants sociaux avec la fréquence et la méthode.

Il ne s’agit pas ici de faire l’éloge du DCFS ou du gouverneur. Avec un parti pris personnel reconnu en faveur d’un accès toujours croissant du public aux informations gouvernementales, l’intention réelle est d’encourager les lecteurs à passer du temps sur le portail. Apprenez les chiffres de votre région. Recherchez les tendances. Demandez à vos législateurs comment ils perçoivent l’information. S’ils n’ont pas de réponse prête, appuyez sur le problème. Après tout, si Joe Taxpayer peut prendre du temps pour s’en sortir, pourquoi les élus ne le peuvent-ils pas ?

Pritzker a également annoncé un partenariat DCFS avec le Centre d’innovation en santé des populations de l’Université du Kentucky, qui étudiera une agence largement considérée comme défaillante. Les chefs d’équipe du projet comprennent Richard Epstein de l’Université Northwestern et Tamara Fuller de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. Un comité consultatif composé de 13 membres provenant de partout au pays se réunira tous les trimestres pour fournir des commentaires et aider à élaborer des recommandations de changement.

« Une étude indépendante par un tiers sur l’organisation et la structure du DCFS est attendue depuis longtemps. Nous devons aux enfants servis dans cette agence en difficulté d’examiner sérieusement la manière dont l’agence peut s’améliorer », a déclaré la sénatrice d’État Julie Morrison, de D-Lake Forest. « J’apprécie le bureau du gouverneur qui a travaillé avec l’Université du Kentucky pour garantir que l’étude soit réalisée de manière à ne pas permettre l’ingérence de ceux qui sont embourbés par la politique et les procédures politiques. »

Encore une fois, nous ne sommes pas là pour faire l’éloge. À la lumière des difficultés et des lacunes bien documentées du DCFS, essayer de redresser le navire est la moindre des choses. Savoir qu’une sorte de stratégie existe est un réconfort, mais seulement pour ceux qui n’ont pas l’expérience directe de la tragédie qu’un système défaillant garantit.

• Scott T. Holland écrit sur les questions liées au gouvernement de l’État pour Shaw Media. Suivez-le sur Twitter @sth749. Il est joignable au [email protected].