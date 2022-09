Les tentatives infructueuses mais hilarantes d’un homme pour verser du vin dans un verre pendant l’ouragan

Les catastrophes naturelles comme les ouragans sont des phénomènes dont la plupart d’entre nous ne voudront jamais être témoins et pourtant beaucoup doivent endurer. Les cyclones et les ouragans peuvent être dévastateurs, causant des pertes de biens et de vies et alors que la plupart paniqueraient au milieu d’un, nous avons ici une vidéo d’une personne qui nous amuse avec son hilarité.

Cet homme a pris l’expression jeter la prudence au vent au pied de la lettre car il ne se soucie pas de la fureur du vent en arrière-plan. Au lieu de cela, il choisit d’aller chercher une bouteille de vin. Oui, nous comprenons que ne pas vouloir être sobre alors que vous êtes au milieu d’un ouragan peut étrangement avoir du sens, sauf que les choses ne se passent pas comme prévu. L’homme essaie de verser plusieurs fois le vin de la bouteille dans le verre, mais les vents violents emportent le vin avant même qu’une goutte ne puisse atteindre le verre.

Alors que le simple fait que cet homme accorde plus d’importance à son vin qu’aux dangers d’un ouragan qui se prépare est hilarant en soi, le fait qu’il soit incapable de prendre ne serait-ce qu’une seule gorgée à cause des vents est la cerise sur le gâteau. Jetez un œil à la vidéo virale ci-dessous.

J’ai regardé beaucoup de succès en direct aujourd’hui, mais c’est peut-être la meilleure démonstration des vents des Îles-de-la-Madeleine jusqu’à présent 😂 Publié par Sven Meier, republié avec sa permission. pic.twitter.com/8qT2MiPjXA —Kate McKenna (@katemckenna8) 24 septembre 2022

La vidéo est apparemment celle de l’ouragan Fiona qui a causé des dégâts à travers l’Île-de-la-Madeleine au Canada. Des maisons le long du littoral auraient été détruites tandis que certaines zones ont perdu l’électricité. 17 personnes avaient même été signalées mortes pendant la tempête. Alors que la plupart des nouvelles provenant de ces ouragans sont pleines de tristesse et de désespoir, cette vidéo est un répit bien nécessaire de la morosité et montre un côté plus léger et plus optimiste d’une catastrophe naturelle.

