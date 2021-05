Les tentatives de suicide des enfants ont augmenté jusqu’à 200% pendant la pandémie au Canada, préviennent les organismes de bienfaisance et les hôpitaux

Children First Canada – un organisme de bienfaisance qui milite pour le bien-être des jeunes – a averti par le biais de sa campagne Code Pink qu’il y avait eu «Des effets dévastateurs sur la santé mentale et physique des enfants.»

L’organisme de bienfaisance a affirmé qu’une combinaison de fermetures d’écoles, de manque de sports et d’autres divertissements physiques et d’isolement des amis et de la famille avait créé une crise à part entière chez les jeunes Canadiens, y compris une augmentation de 200% de la toxicomanie, une augmentation de 100% du nombre d’enfants. cas d’abus et une augmentation de 100% des tentatives de suicide chez les jeunes – qui pourrait en fait atteindre 200%, selon le McMaster Children’s Hospital.

De plus, 70% des jeunes âgés de 6 à 18 ans ont déclaré que la pandémie avait nui à leur santé mentale.

Children First, avec un groupe d’hôpitaux pour enfants, déclare maintenant une crise des jeunes et appelle à la réouverture des écoles et autres installations, et à l’assouplissement des restrictions. Au moins huit hôpitaux et organisations de partout au pays ont soutenu la campagne.

Les commentateurs ont longtemps exprimé leur inquiétude quant à l’impact des verrouillages et des restrictions liés aux coronavirus sur les jeunes et les adultes du monde entier.

En février, le British Journal of Psychiatry a rapporté que près d’un jeune sur quatre avait déclaré s’être mutilé au cours de l’année écoulée, et il y avait un certain nombre de cas très médiatisés de suicides de jeunes dus à l’isolement social du confinement.

En Russie, le nombre d’adultes sollicitant une assistance psychologique a augmenté de près de 30% pendant la pandémie, et les sondages ont révélé que la santé mentale américaine était à son point le plus bas depuis des décennies.

