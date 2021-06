Les tentatives de suicide chez les jeunes filles augmentent de plus de 50% pendant la pandémie, selon le CDC

Les tentatives de suicide ont augmenté chez les 12 à 17 ans, en particulier les adolescentes, pendant la pandémie de Covid-19 et se sont aggravées à mesure que les ordonnances de distanciation sociale et les blocages gouvernementaux persistaient, selon de nouvelles données des Centers for Disease Control and Prevention.

Les visites aux urgences des hôpitaux chez les adolescents étaient déjà en augmentation début mai 2020 lorsque la pandémie se propageait aux États-Unis, a déclaré le CDC dans une étude publiée vendredi. De fin juillet à fin août 2020, le nombre hebdomadaire moyen de visites aux urgences pour tentatives de suicide présumées chez les filles de 12 à 17 ans a augmenté de 26,2 % par rapport à la même période l’année précédente.

La perturbation de la vie quotidienne avec les blocages pandémiques et les ordonnances de distanciation sociale peut avoir contribué à l’augmentation des tentatives de suicide, a déclaré le CDC. Au printemps 2020, il y a eu une baisse de 16,8 % des visites aux urgences chez les hommes et les femmes de 18 à 24 ans par rapport à la même période l’année précédente.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez la National Suicide Prevention Lifeline au 800-273-8255.

En juin 2020, 25% des adultes interrogés du même groupe d’âge ont déclaré avoir eu des pensées suicidaires liées à la pandémie au cours des 30 derniers jours, conformément à 2019. Mais les visites réelles aux urgences pour tentatives de suicide ont augmenté tout au long de la pandémie, a déclaré le CDC.

Chez les adolescentes, les visites hebdomadaires moyennes au service des urgences pour des tentatives de suicide présumées de février 2021 à mars 2021 ont bondi de 50,6 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Les visites aux urgences pour les tentatives de suicide présumées comprennent les visites pour les tentatives de suicide, ainsi que certaines automutilations non suicidaires, selon le CDC.

Les données ont été recueillies par le CDC à partir des données de visite des services d’urgence du Programme national de surveillance syndromique dans 49 États. Tous les États ne disposaient pas de données cohérentes sur les visites aux services d’urgence et les données sur la race et l’origine ethnique n’étaient pas disponibles au moment de l’étude.

Les tentatives de suicide présumées sont souvent plus élevées chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons, mais dans cette étude, la différence était plus prononcée que les études précédentes, en raison de la pandémie. L’étude indique une augmentation des visites aux services d’urgence pour des tentatives de suicide présumées, et non une augmentation des suicides réels, a souligné le CDC dans l’étude.