Les tentatives de suicide chez les filles ont augmenté pendant la pandémie de COVID-19: CDC

Les visites aux services d’urgence pour des tentatives de suicide présumées chez les filles ont considérablement augmenté pendant la pandémie de COVID-19, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention publié vendredi.

Le nombre hebdomadaire moyen de visites pour tentatives de suicide présumées chez les filles de 12 à 17 ans était de 50,6% plus élevé l’hiver dernier que par rapport aux données de 2019 pour la même période, selon le CDC.

« Les résultats de cette étude suggèrent une détresse plus grave chez les jeunes femmes que ce qui a été identifié dans les rapports précédents pendant la pandémie, renforçant la nécessité d’une attention et d’une prévention accrues pour cette population », a déclaré le CDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

Les visites aux services d’urgence pour des tentatives de suicide présumées ont initialement diminué pour les personnes âgées de 12 à 25 ans en mars et avril de l’année dernière, peu de temps après la déclaration de la pandémie de COVID-19 et la mise en place des premières ordonnances de verrouillage à travers les États-Unis.

Mais à partir de mai, ces chiffres ont commencé à augmenter. Le nombre hebdomadaire moyen de visites aux urgences pour des tentatives de suicide présumées chez les adolescents de 12 à 17 ans était de 22,3 % plus élevé au cours de l’été 2020 et de 39,1 % plus élevé au cours de l’hiver 2021 que pendant les périodes correspondantes en 2019, selon le rapport.

La fracture entre les sexes est flagrante. Le nombre hebdomadaire moyen de visites aux services d’urgence pour des tentatives de suicide présumées chez les filles était de 26,2 % plus élevé en été et de 50 % plus élevé en hiver. Chez les garçons de 12 à 17 ans, les visites ont augmenté de 3,7 % en hiver par rapport à la même période en 2019.

Pour le groupe d’âge un peu plus âgé – les personnes âgées de 18 à 25 ans – il y a eu une baisse de 16,8% du nombre de visites aux urgences pour des tentatives de suicide présumées au printemps 2020, selon le rapport. Ce nombre a cependant augmenté par la suite et a été plus élevé tout au long de la pandémie par rapport à 2019, selon le rapport.

Il est important de noter que l’augmentation des visites pour des tentatives de suicide présumées ne signifie pas une augmentation des décès par suicide. En fait, les données provisoires sur la mortalité ont révélé une diminution globale du taux de suicide de l’automne 2019 à l’automne 2020, selon le rapport. Au plus fort de la pandémie, les décès par suicide ont chuté de 9%, selon le Journal of the American Medical Association.

Les chercheurs n’ont pas étudié ce qui est à l’origine de l’augmentation des visites chez les filles, mais ils ont déclaré que les résultats sont « cohérents avec les recherches antérieures », ce qui suggère que les tentatives de suicide autodéclarées sont systématiquement plus élevées chez les adolescentes que chez les hommes et que les jeunes femmes ont à la fois taux de visites plus élevés et en augmentation par rapport aux hommes.

En général, les chercheurs ont déclaré que les jeunes pouvaient être « à haut risque » car ils pouvaient avoir été « particulièrement touchés par les mesures d’atténuation » pendant la pandémie, comme un manque de connexion avec les écoles, les enseignants et les pairs ; obstacles au traitement de la santé mentale; augmentation de la consommation de substances; et l’anxiété au sujet de la santé de la famille et des problèmes économiques.

Les taux de visites aux urgences pour des problèmes de santé mentale et des soupçons de maltraitance et de négligence envers les enfants, qui sont des facteurs de risque de tentatives de suicide, ont également augmenté en 2020, selon le rapport.

Il est également possible qu’en passant plus de temps à la maison avec des jeunes, les adultes soient devenus plus conscients des pensées et comportements suicidaires et soient plus susceptibles d’emmener leurs enfants chercher de l’aide, selon le rapport.

Dans son analyse, le CDC a utilisé les données du Programme national de surveillance syndromique, qui comprend la majorité des services d’urgence du pays dans 49 États – tous sauf Hawaï – et le district de Columbia. Les données sur la race et l’ethnicité n’étaient pas disponibles au moment où le CDC a effectué son analyse, a indiqué l’agence. Le rapport n’a pas non plus fourni d’informations sur les personnes d’autres sexes.

Les chercheurs ont noté que les données pouvaient être gonflées car elles ne faisaient pas de distinction entre les visites initiales et les visites de suivi pour le même événement. Dans le même temps, les données peuvent sous-estimer le nombre réel de tentatives de suicide, car les personnes souffrant de blessures moins graves peuvent avoir été moins susceptibles de demander des soins d’urgence pendant la pandémie, selon le rapport.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des pensées suicidaires, vous pouvez appeler la National Suicide Prevention Lifeline des États-Unis au 800-273-TALK (8255) à toute heure du jour ou de la nuit, ou discuter en ligne. Crisis Text Line fournit également une assistance confidentielle gratuite, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par SMS aux personnes en crise lorsqu’elles composent le 741741.