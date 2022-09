Les tentatives de guérison de la rupture entre Harry et Wills sont “faites des deux côtés”, déclare le copain vedette de Meg

Les princes Harry et William n’ont pas réussi à guérir leur relation tourmentée malgré les efforts des deux côtés après la mort de la reine, affirme un ami de Meghan.

L’animatrice de télévision américaine Gayle King a suggéré que les frères en conflit n’avaient pas réussi à trouver une solution à la “turbulence” de Megxit et à l’interview d’Oprah Winfrey dans les Sussex alors qu’ils étaient réunis pour les funérailles de la reine.

Harry et William n’ont pas réussi à guérir leur relation tourmentée malgré les tentatives faites, a déclaré Mme King Crédit : Supplémentaire

Le présentateur de télévision américain a affirmé que la période de 11 jours avait vu des tentatives d’unir les frères, mais cela n’a pas aidé Crédit : PA

C’était malgré le fait que William, 40 ans, et Harry, 38 ans, aient été ensemble pendant 11 jours après le décès de leur grand-mère le 8 septembre.

S’exprimant en direct des funérailles d’État lundi, Mme King a déclaré à CBS Mornings: “Il y a eu des efforts des deux côtés … pour en quelque sorte arranger les choses.

“Les grandes familles traversent toujours des drames, traversent toujours des troubles.

“Il reste à voir – vont-ils se rapprocher ou vont-ils se séparer?

“Je n’en ai aucune idée, je n’ai aucune information privilégiée à ce sujet, mais je vais vous dire ceci : c’était bon de voir Harry avec sa famille.”

Le frère a fait des efforts répétés pour montrer un front uni : marchant côte à côte derrière le cercueil de la reine à la fois lors de la procession royale et des funérailles d’État.

Et ils sont apparus avec les épouses Kate, la princesse de Galles, et Meghan, duchesse de Sussex, pour voir des hommages floraux au château de Windsor.

L’unité apparente a été suggérée par certains experts comme le début d’une guérison des blessures.

Mais Mme King, 66 ans, a affirmé ne pas être convaincue de la réconciliation alors qu’elle faisait part de son point de vue sur la relation tendue du frère.

Le présentateur a fait des remarques cinglantes sur la famille royale dans le passé – les qualifiant autrefois de “répressifs”.

Cela est venu alors que son réseau de télévision CBS présentait un reportage qualifiant la Grande-Bretagne de raciste et de “socialement conservatrice”.

Et cela a critiqué le Royaume-Uni en tant que société qui aime les femmes de la famille royale qui sont « vues et non entendues ».

King – qui est allé à la baby shower de Meghan – a également défendu le couple pour avoir parlé pendant que le prince Philip était à l’hôpital.

Elle a déclaré: «Il convient de souligner qu’ils ont fait cette interview il y a deux ou trois semaines avant que le prince Philip ne soit à l’hôpital, donc tout cela s’est passé avant.

“Je pense que c’est important, alors qu’on leur reproche de paraître insensibles.”

Le duc et la duchesse de Sussex étaient au Royaume-Uni pour une tournée caritative éclair lorsque la reine est décédée tragiquement – ​​le couple prolongeant ensuite leur voyage pour rester dans le pays pour les funérailles.