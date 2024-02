Les tentations de Pieter Bruegel l’Ancien

Un Anversois du XVIe siècle pouvait s’adonner à la panoplie des sept péchés capitaux lors d’un printemps humide et morne la veille Prêté. Le grand peintre flamand de la Renaissance Pieter Bruegel l’Ancien, par exemple, aurait pu observer sur les quais de l’Escaut des navires transportant des produits de luxe provenant de tout le continent européen. Ce matériel l’abondance aurait pu influencer sa propre vision des conséquences spirituelles de la vie matérielle.

Sur les marchés d’Anvers, les orgueilleux pouvaient acheter de Venise des miroirs étamés et dorés au feu dans lesquels le propriétaire pouvait admirer des fourrures d’hermine débarquées de Riga ou de Dantzig ; les paresseux pouvaient choisir des literies en lin provenant de Haarlem, à proximité. Les courroucés pouvaient choisir une arquebuse ou un fusil assemblés par des artisans allemands ; et les gourmands auraient acheté du hareng fumé à Kalmar, du bœuf salé à Brême, des saucisses de Hambourg et du massepain fabriqué à Lübeck, le tout agrémenté d’une bonne bière lambic locale. Les lubriques pourraient découvrir des artichauts aphrodisiaques, du fenouil, de l’ail et des truffes. Pour ceux dont le cœur palpitait devant tout ce qui brille, il y avait des rubis indiens et des turquoises perses, des lapis-lazuli afghans et des péridots de la mer Rouge, et surtout des diamants, polis et sertis par les meilleurs tailleurs hollandais. Et puis il y avait ceux qui n’avaient pas un florin à revendre et qui pouvaient assister à la cacophonie avec seulement des yeux verts et envieux.

Connu pour ses paysages époustouflants et ses scènes paysannes, Bruegel avait peut-être cet Anvers en tête en rendant sa série de gravures sur bois de 1558 sur les sept péchés capitaux. Mais c’est un tableau magistral réalisé un an plus tard qui exprime pleinement son vocabulaire de tentation.

Détail de Pieter Bruegel l’Ancien, « La lutte entre le Carnaval et le Carême » (1559) (image via Wikimedia Commons)

Le chef-d’œuvre de Bruegel de 1559 « La lutte entre le Carnaval et le Carême » a été rendu sur des planches de chêne provenant d’un seul arbre ayant poussé sur les rives froides de la mer Baltique. Il représente un marché flamand qui aurait été familier à la génération de ses parents, mais serait déjà devenu une nostalgie sylvestre et rustique pour le public du peintre. Les détails sensoriels, cependant, seraient familiers à la fois à ses contemporains et à nous. Dans le brouhaha du marché de Bruegel, toutes sortes de dichotomies existent en tension : le conflit entre jovialité et piété, indulgence et abstention, tentation et repentir – même l’hiver et le printemps, pour les arbres squelettiques et stériles du côté gauche des presque quatre- une composition de six pieds contraste avec les branches naissantes de droite.

Tout comme les tableaux surpeuplés de son prédécesseur Jérôme Bosch, les compositions de Bruegel sont également remplies d’un excès d’activité.: Environ 200 personnes se pressent autour de l’espace de rassemblement central. Comme l’explique l’historien Joseph Leo Koerner dans Bosch et Bruegel : de la peinture ennemie à la vie quotidiennee (2017), l’artiste « expose… des chorégraphies traditionnelles… [as] infiniment varié… toujours improvisé, performance. Dans une boulangerie, une femme vêtue d’un simple foulard blanc s’agenouille et présente un étalage de gâteaux ronds et croustillants. pistolets, pendant que sa compatriote lave la vitre supérieure. Plus loin, vers le centre de la scène, deux poissonniers éviscèrent des carpes à écailles grises, tandis qu’un moine colporte des bretzels dans un panier en osier marron. La vie dans sa réalité charnue, saillante, puante et terrestre – une scène désordonnée, déroutante et belle.





Détail de Pieter Bruegel l’Ancien, « La lutte entre le Carnaval et le Carême » (1559) (image via Wikimedia Commons)



Mais ce n’est pas vraiment cet écrasement de l’humanité qui retient l’attention du spectateur. La peinture de Bruegel est dominée par une littéralisation de son thème central : au premier plan, une incarnation joyeuse du Carnaval – une célébration annuelle débauchée – affronte la personnification du Carême austère, représentée quelques secondes avant que la lance ne perce le bouclier. Carnival est un gros boucher, vêtu de collants rouges et d’une chemise bleue tendue contre la circonférence de son gros ventre. Son traîneau martial est un tonneau de bière géant, son étrier une marmite. C’est une masse de chair poilue et moite. Sa suite, un assortiment hétéroclite de bouffons masqués et de clowns coiffés d’ânes, dont le chemin est parsemé de cartes à jouer, d’os, de gâteaux et de coquilles d’œufs, émane de la taverne qui domine l’extrême gauche du tableau.

L’adversaire de cette armée s’approche par la droite, Lent étant une femme décharnée et viride en habit tirée dans un chariot par un moine et une nonne, brandissant une spatule sur laquelle reposent deux misérables harengs. C’est un frémissement de cartilage osseux et émacié. Accompagnée d’enfants dont le front est barbouillé de la croix de sable du mercredi des Cendres, cette armée marche depuis la cathédrale gothique entourée de vendeurs de reliques et de flagellants à l’extrême droite.





Détail de Pieter Bruegel l’Ancien, « La lutte entre le Carnaval et le Carême » (1559) (image via Wikimedia Commons)



« Le combat entre Carnaval et Carême » est parfois interprété comme le conflit entre le catholicisme médiéval sensuel, avec ses jours de fête et ses reliques, et le protestantisme austère de la Réforme, domaine des puritains et des iconoclastes. Mais il sert en réalité à donner une représentation de la conception plus flexible de la moralité personnelle qui régnait avant la modernité. Cela peut paraître surprenant pour ceux d’entre nous qui ont hérité du diffamation selon laquelle « médiéval » est synonyme de barbarie. Mais au XVIe siècle, un changement théologique a vu l’adoption d’un code moral à la fois moins indulgent et dépourvu de la sophistication psychologique des sept péchés capitaux. Ce système d’analyse du comportement en termes d’orgueil, de paresse, de colère, de gourmandise, d’avidité, de luxure et d’envie reconnaissait notre propension à de telles choses, tout en admettant que ces vices sont intrinsèques. Au siècle de Bruegel, les sept péchés capitaux en tant qu’explication morale étaient éclipsés par l’absolutisme des dix commandements de la Bible. John Bossy note dans Le christianisme en Occident, 1400-1700 (1985) qu’« en échangeant les sept péchés contre les dix commandements, les chrétiens avaient acquis un code moral plus fort sur les obligations envers Dieu… plus étroit sur les obligations envers le prochain et, dans les deux sens, plus précis, plus pénétrant et plus contraignant. » Il existe une binaire entre le meurtre, le vol et l’adultère qui rend ces interdictions plus faciles à éviter, tandis que les exigences des sept péchés capitaux pour éviter la gourmandise, la luxure et la paresse sont sur un spectre – un code plus difficile qui nécessite un pardon visionnaire.

Détail de Pieter Bruegel l’Ancien, « La lutte entre le Carnaval et le Carême » (1559) (image via Wikimedia Commons)

Bruegel est adepte des ambiguïtés, habitué au glissement facile entre le péché et la sainteté – voyez comment le boulanger et le poissonnier sont pris au centre du tableau, partagés entre les royaumes du Carnaval et du Carême, comme nous le sommes tous. « La naissance est lourde de mort », écrit Mikhaïl Bakhtine à propos du mode littéraire également appelé « carnavalesque » dans des livres tels que Rabelais dans son monde (1940), “et la mort avec une nouvelle naissance.” Breugel a reconnu l’intimité entre les associations psychologiques du Carême et du Carnaval : chacun exige que l’autre contraste et marque les frontières de ses propres domaines.. Ils ne sont pas synonymes de « bien » et de « mal » – en fait, différentes personnes peuvent s’associer à l’un ou à l’autre – mais plutôt à des aspects réciproques de notre psychisme et de notre comportement.

Une telle vision est l’une des capacité négative, à l’aise avec la complexité polyphonique des motivations, des triomphes et des échecs. L’imagination morale de Bruegel embrasse ce que j’appellerais la débauche sympathique, où les personnages de l’armée du Carnaval peuvent décamper pour le royaume du Carême, et vice versa. Il était un maître magistral des connexions et des conflits entre le corps et l’esprit. Il est le prodige charnel de l’âme, capable d’exprimer l’entrelacement subtil du salut et du péché. « La lutte entre Carnaval et Carême » illustre une compréhension empathique de la fragilité humaine, ironiquement plus sophistiquée que celles proposées par la nouvelle Réforme et la Contre-Réforme. Ce qu’il y a de plus remarquable dans le rêve étrange et inquiétant de Bruegel, c’est qu’il ne nous propose aucune interprétation, aucun côté sur lequel projeter nos sympathies. Dans la lutte entre Carnaval et Carême, les humains doivent s’efforcer d’être partisans de…