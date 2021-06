Les tensions UE-Chine et leur impact sur l’accord d’investissement européen

Drapeaux de l’Union européenne (à gauche) et de la Chine.

La Chine a commis une « énorme bévue stratégique » lorsqu’elle a riposté contre l’Europe en imposant des sanctions aux politiciens de l’UE, a déclaré l’ancien négociateur commercial de la Maison Blanche, Clete Willems.

Les actions de Pékin ont tué un accord d’investissement majeur entre l’Union européenne et la Chine, et l’accord est « hors de la table maintenant », a déclaré Willems à CNBC lundi.

En mars, la Chine a imposé des sanctions à 10 politiciens de l’Union européenne et à quatre autres entités. Ils sont venus en représailles immédiates aux sanctions L’UE imposée à la Chine pour « détentions arbitraires » des membres d’une minorité ethnique en Chine.

Le Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, abrite un groupe musulman connu sous le nom de Ouïghours que les Nations Unies et d’autres ont identifié comme un groupe ethnique réprimé. Toujours en mars, le États-Unis, Royaume-Uni et Canada a déclaré que la Chine se livre à « des travaux forcés, à des détentions massives dans des camps d’internement, à des stérilisations forcées » et à d’autres abus contre les Ouïghours.

La Chine a rejeté à plusieurs reprises ces allégations comme « mensonges et désinformation ».

Le Parlement européen a suspendu le mois dernier la ratification d’un nouveau pacte d’investissement avec la Chine jusqu’à ce que Pékin lève les sanctions contre l’UE.

« Cela montre qu’avec la Chine, elle va trop loin et réagit de manière excessive et ne traite pas de problèmes légitimes comme le travail forcé », a déclaré Willems, ancien directeur adjoint du Conseil économique national, à « Street Signs Asia » de CNBC. Il est maintenant associé du cabinet d’avocats Akin Gump.