Les tensions turques et grecques mettent la pression sur l’OTAN

Les tensions de longue date entre la Turquie et la Grèce en Méditerranée orientale augmentent la pression sur l’OTAN exactement au moment où l’alliance militaire euro-atlantique de 30 pays doit s’unir pour s’attaquer aux multiples facteurs de déstabilisation déclenchés par la guerre en cours de la Russie en Ukraine.

Il y a une semaine, citant des sources du ministère turc de la Défense, l’agence de presse officielle turque Anadolu a rapporté que des missiles sol-air grecs s’étaient verrouillés sur des avions de chasse turcs F-16 effectuant une mission de reconnaissance dans l’espace aérien international. Les responsables grecs ont rejeté le compte avec un déclaration du ministère de la Défense affirmant que cinq avions à réaction turcs sont apparus sans notification préalable pour accompagner un vol de bombardiers américains B-52 dans une zone soumise au contrôle aérien grec, a rapporté l’Associated Press.

L’incident n’était que le dernier d’une série de réclamations de la Turquie et d’un refus de la Grèce qui a incité les deux pays à porter plainte auprès de l’OTAN.

Endy Zemenides, directeur exécutif du Hellenic American Leadership Council, a comparé le comportement de la Turquie à celui de la Chine, qui a revendiqué de manière radicale la souveraineté sur la mer et ses ressources naturelles, contrariant les pays voisins, dont Taïwan et le Vietnam.

“La Turquie considère la Méditerranée orientale et la mer Égée de la même manière que la Chine considère le sud de la Chine et les mers de Chine orientale, et la façon dont la Chine a empiété sur la région et fait des revendications supplémentaires est ce que la Turquie a fait”, a-t-il déclaré à Fox. Nouvelles numériques.

Il a ajouté qu’un mélange de facteurs internes et externes avait laissé la Turquie se sentir de plus en plus isolée et vulnérable, poussant Erdogan à se concentrer sur la politique étrangère et les tensions avec la Grèce pour se détourner des problèmes intérieurs.

La Grèce et la Turquie sont enfermées dans un différend maritime et territorial depuis des décennies, mais avec des alliances géopolitiques changeantes et les découvertes de gaz naturel et de pétrole dans les eaux régionales, les relations se sont fortement détériorées, affectant non seulement l’OTAN, mais aussi les liens bilatéraux avec les États-Unis et d’autres pays. pays de la région immédiate.

En 2020, les deux États se sont affrontés au sujet de droits de forage exploratoire en mer où la Grèce et Chypre revendiquent des zones économiques exclusives. Cet incident a conduit à une impasse navale entre les deux pays. Plus récemment, la Turquie a observé avec une suspicion et une frustration croissantes le rapprochement de la Grèce avec des alliés régionaux tels qu’Israël, l’Égypte et la France, ainsi qu’avec les États-Unis.

En mai, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis s’est adressé à une session conjointe du Congrès avertissant qu’à la lumière de la guerre en Ukraine, l’OTAN ne pouvait pas permettre une “nouvelle source d’instabilité sur son flanc sud-est”. La visite de Mitsotakis à Washington, qui a finalisé un achat grec d’avions de combat F-35, a été condamnée par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a accusé son voisin de faire pression contre les ventes d’armes américaines à la Turquie.

Ankara a fait face à des sanctions de Washington pour ses liens avec la Russie, notamment l’achat en 2019 d’un système de défense antimissile russe avancé, mais le rôle puissant de la Turquie au sein de l’OTAN a contraint l’administration Biden à revenir sur son approche. En juin, lorsque les dirigeants de l’OTAN se sont rencontrés à Madrid, la perspective d’avions de chasse pour la Turquie a été évoquée par le président alors qu’il s’efforçait d’obtenir le soutien turc à l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’organisation.

L’opposition initiale de la Turquie à l’adhésion de ces pays à l’OTAN, ainsi que ses liens étroits avec la Russie, l’ont mise en désaccord avec les États-Unis et d’autres membres, dont la Grèce, dont le rôle de partenaire de sécurité stratégique pour les États-Unis ne fait que croître. Ces derniers mois, le port grec d’Alexandroupolis, qui jouxte la Turquie et la Bulgarie dans le nord de la mer Égée, est devenu un point central alors que les États-Unis augmentent leur présence militaire en Europe de l’Est.

Selon les statistiques recueillies par l’organisation de Zemenides, cette année a vu une augmentation spectaculaire des violations turques de l’espace aérien national grec, passant de 618 au premier semestre 2021 à quelque 2 377 au cours de la même période en 2022. En outre, des avions turcs ont commencé à survoler îles habitées appartenant à la Grèce, venant très près du continent pas trop loin du port d’Alexandroupolis.

“Ce n’est pas un projet ou un autre”, a déclaré Zemenides, pointant le Forum EastMed, qui inclut la Grèce mais exclut la Turquie, les accords d’Abraham entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, les accords de défense entre la Grèce et les États-Unis, et un autre avec la France. .

“La Turquie voit une photo avec tous ces gars ensemble et l’autre photo est celle d’Erdogan avec Poutine et l’Iran se tenant la main”, a-t-il déclaré. “La Turquie a parié sur son orientation vers l’Eurasie, ils ont parié sur d’autres partenaires et cela commence à faire un boomerang alors que son économie souffre d’une inflation élevée, alors maintenant ils suivent le manuel des tensions externes pour distraire tout le monde des difficultés intérieures.”

Un responsable de l’OTAN a rejeté la tension, déclarant lundi à Fox News Digital que les deux pays “sont des alliés engagés depuis des décennies” et qu’un “mécanisme de déconflit militaire” était en place pour servir de médiateur entre eux.

“Chaque jour, la Grèce et la Turquie travaillent ensemble, s’assoient avec vingt-huit autres alliés pour travailler sur nos défis de sécurité les plus urgents”, a déclaré le responsable. “Nous sommes convaincus que la Grèce et la Turquie peuvent discuter de tout différend dans un esprit de confiance mutuelle et de solidarité alliée.”