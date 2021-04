BROOKLYN CENTRE, Minnesota – Les tensions entre les manifestants et la police se sont intensifiées pour la deuxième nuit consécutive lundi, un jour après qu’un policier du Brooklyn Center ait abattu Daunte Wright, un homme noir de 20 ans, lors d’un arrêt de la circulation.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a imposé un couvre-feu de 19 heures à 6 heures mardi pour trois comtés qui incluent Brooklyn Center, Minneapolis et la capitale de St. Paul.« La plus grande présence policière » de l’histoire du Minnesota a été appelée pour patrouiller autour des villes jumelles, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée.

Les foules ont commencé à se rassembler devant le poste de police du Brooklyn Center lundi après-midi, avec des centaines là-bas à la tombée de la nuit malgré le couvre-feu du gouverneur du crépuscule à l’aube. Un tambour battait sans cesse et la foule entonnait fréquemment des chants de « Daunte Wright! » Certains ont crié des obscénités aux officiers.

Mais environ 90 minutes après la date limite du couvre-feu, la police a commencé à tirer des cartouches de gaz et des grenades flash-bang pour tenter de les chasser, envoyant des nuages ​​flottant sur la foule et en repoussant au moins brièvement certains. Certains manifestants, portant des masques à gaz, ont ramassé des cartouches de fumée et les ont renvoyées vers la police.

Lors d’une conférence de presse mardi matin, le colonel de la patrouille de l’État du Minnesota, Matt Langer, a déclaré que 40 personnes avaient été arrêtées lors de la manifestation du Brooklyn Center, allant de la violation du couvre-feu aux émeutes. Certains des policiers ont été légèrement blessés par des objets lancés, a-t-il ajouté.

Un mémorial aux chandelles pour Wright, y compris une statue de poing levé, a également été érigé où il a été abattu lundi soir.

Les manifestations à New York étaient relativement pacifiques – les manifestants ont bloqué les routes et le pont de Manhattan par solidarité, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

Une petite foule s’est rassemblée Oscar Grant Plaza à Oakland, Californie, pour une veillée. Oscar Grant a été tué par balle par la police d’Oakland en 2009.

UNE groupe d’environ 200 manifestants a marché vers un commissariat de police à Portland, Oregon. La police a tiré des balles en caoutchouc et des coups de foudre, ordonnant à la foule de se disperser comme certains ont déclenché des feux d’artifice et cassé des vitres.

À Louisville, Kentucky, où Breonna Taylor a été abattue par la police il y a un peu plus d’un an, les manifestants ont bloqué la circulation avec des tables et des chaises, scandant le nom de Wright.

Et à Los Angeles, le shérif du comté envisage de demander que la Garde nationale soit mise en attente pour les jours à venir, selon FOX-11 Los Angeles.

« Les prières ne suffisent pas. Daunte Wright devrait toujours être avec nous. Pendant qu’une enquête est en cours, notre nation a besoin de justice et de guérison, et la famille de Daunte a besoin de savoir pourquoi son enfant est mort – elle mérite des réponses. » Vice-président Kamala Harris dit sur Twitter au milieu de manifestations à travers le pays.

«C’est un meurtre»: L’indignation monte après la mort de Daunte Wright dans un arrêt de la circulation; Le chef de la police a déclaré qu’un policier avait l’intention d’utiliser Taser

Daunte Wright « devrait toujours être en vie »:Kerry Washington, Trevor Noah s’expriment

Les Twins, Wild et Timberwolves du Minnesota ont tous reporté les matchs à domicile prévus pour lundi.

«Nous sommes arrivés à la conclusion que la bonne chose à faire était de ne pas jouer aujourd’hui, enracinés dans le respect de la famille Wright, mais aussi ancrés dans notre esprit dans la sécurité de tous ceux impliqués dans le match d’aujourd’hui», a déclaré le président des Twins, Dave St. »Dit Peter.

Lors d’une conférence de presse lundi, le service de police du Brooklyn Center a publié des images de la caméra corporelle de l’incident qui s’est produit dans une banlieue de Minneapolis à environ 16 km de l’endroit où George Floyd est mort en garde à vue en mai dernier.

Wright a été abattu une fois et est décédé après l’arrêt de la circulation, a déclaré le chef de la police Tim Gannon. Des images de la caméra corporelle ont montré deux autres agents s’approchant de la voiture de Wright et l’officier qui a tiré le coup se tenant derrière eux.

Alors que l’officier du côté conducteur du véhicule commençait à menotter Wright, il s’est libéré, une lutte s’est ensuivie et Wright a sauté de nouveau dans le siège du conducteur. Un officier a menacé de le taquiner en criant « Taser! » au moins trois fois avant de tirer sur Wright, puis en disant: « Oh (juron), je viens de lui tirer dessus. »

La voiture est partie, parcourant plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule.

La mort de Wright, qui a déclenché des manifestations et des troubles dimanche soir, a été déclarée homicide par le médecin légiste du comté de Hennepin.

Au cours de la conférence de presse, les membres de la communauté qui regardaient depuis le hall du siège du département de police ont exprimé leur colère alors que d’autres manifestaient à l’extérieur.

En savoir plus sur la race et l’identité:Inscrivez-vous à la newsletter This Is America de USA TODAY

« C’est un meurtre. C’est la suprématie blanche. Qui va défendre nos ancêtres qui ont construit cette terre mais qui sont toujours tenus à l’écart? » a déclaré Jonathan Mason, un activiste communautaire.

Dans un communiqué, le président national de la NAACP, Derrick Johnson, a déclaré que Wright « devrait être en vie aujourd’hui ».

« Qu’il s’agisse d’insouciance et de négligence, ou d’un lynchage flagrant des temps modernes, le résultat est le même. Un autre homme noir est mort aux mains de la police », a déclaré Johnson.

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliott, a qualifié la fusillade de «profondément tragique» et a déclaré que l’officier devrait être renvoyé. Il a par la suite annoncé que le conseil municipal avait voté pour donner à son bureau un «pouvoir de commandement» sur le département de police.

Cela «rationalisera les choses et établira une chaîne de commandement et de leadership», a-t-il écrit sur Twitter. Il a également déclaré que le directeur municipal avait été congédié et que le directeur municipal adjoint reprendrait ses fonctions.

Brooklyn Center est une banlieue modeste juste au nord de Minneapolis qui a vu sa démographie changer radicalement ces dernières années. En 2000, plus de 70% de la ville était blanche. Aujourd’hui, la majorité des habitants sont noirs, asiatiques ou latinos.

Les organisateurs du Mouvement pour les vies noires, une coalition nationale de plus de 150 groupes politiques et de défense dirigés par des Noirs, ont souligné le meurtre de Wright comme une autre raison pour laquelle les villes doivent accepter les propositions de défunding d’un «système raciste irréparablement brisé».

«Le fait que la police l’ait tué à quelques kilomètres de l’endroit où ils ont assassiné George Floyd l’année dernière est une gifle à toute une communauté», a déclaré Karissa Lewis, directrice nationale de la coalition sur le terrain.

Contribuant: Ryan W. Miller, Eric Ferkenhoff et Jorge Ortiz, USA TODAY; The Associated Press