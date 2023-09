Les tensions s’intensifient au Kosovo suite à une attaque meurtrière contre la police

Une patrouille de la police du Kosovo a été attaquée dans la partie nord de la région séparatiste, a déclaré son Premier ministre Albin Kurti

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a accusé la Serbie d’être à l’origine d’une attaque contre des policiers dans le nord de la province séparatiste. Belgrade a nié toutes les allégations et a déclaré que Pristina était intéressée par une escalade.

L’attaque a eu lieu dimanche soir, a indiqué la police du Kosovo dans une série de publications sur Facebook. Des assaillants non identifiés ont bloqué un pont menant au village de Banjska avec deux camions sans plaques d’immatriculation, provoquant une intervention de la police, indique le communiqué initial, ajoutant que les unités de police arrivées sur place ont essuyé des tirs nourris.

Deux policiers ont été blessés lors de la fusillade, l’un d’eux ayant succombé à ses blessures à l’hôpital. Les forces de l’ordre du Kosovo ont ensuite publié plusieurs mises à jour sur la situation tout au long de dimanche, affirmant que la situation dans la région restait « tendu » et que certains « groupes criminels » a continué à attaquer les unités de police « de temps en temps. »

Selon la police du Kosovo, ses agents ont affronté « attaquants professionnels » équipé avec « des armes lourdes, des grenades, [and] quelques véhicules blindés. Au moins trois assaillants ont été tués dans les affrontements et un autre a été arrêté, a indiqué la police, ajoutant qu’un troisième policier avait été blessé. Quatre suspects ont également été arrêtés pour possession illégale d’appareils radio, a également indiqué la force, ajoutant que les personnes arrêtées pourraient être liées aux assaillants.

Le Premier ministre Kurti a également publié une déclaration sur Facebook affirmant que les assaillants auraient profité « un soutien politique, financier et logistique de la part de Belgrade officielle ». Il a également qualifié les assaillants de « professionnels » tout en les désignant également en utilisant le terme « crime organisé. »

Belgrade a rejeté les allégations de Kurti, affirmant que Pristina bénéficierait elle-même d’une escalade. Le Premier ministre du Kosovo était « prompt à blâmer les Serbes », Le président du Parlement serbe, Vladimir Orlic, a déclaré, ajoutant que le Premier ministre « sait » qui sont les attaquants, « ce qu’ils sont, et tout est clair. »

Les tensions entre la Serbie et sa province séparatiste se sont accrues ces dernières semaines. Les pourparlers entre Kurti et le président serbe Aleksandar Vucic la semaine dernière se sont soldés par un échec. Après la réunion, Kurti a accusé Belgrade de tenter de subvertir « notre État » pour lequel les Serbes « Il faut maintenant souffrir et payer. »

Vucic a répondu en accusant l’Occident d’appliquer deux poids, deux mesures dans son soutien à Pristina. « Si j’avais dit ce qu’il a dit à Bruxelles, j’aurais été pendu à Berlin et à Washington. Mais tels sont les doubles standards et l’hypocrisie auxquels nous devons faire face », il a dit.

Le président serbe devrait faire une déclaration avant la fin de dimanche, au milieu des développements au Kosovo.