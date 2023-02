Les tensions sino-américaines augmentent. Peuvent-ils comprendre comment désamorcer?

La saga du ballon espion chinois flottant au-dessus des États-Unis a dominé l’attention des médias la semaine dernière, et sa destruction par les États-Unis a semblé un moment marquant dans les relations entre les deux superpuissances.

Cela avait déjà été quelques mois tendus. Juste avant l’affrontement des ballons, Washington a franchi une étape importante pour étendre sa présence militaire autour de la partie continentale de la Chine. Les États-Unis et les Philippines ont annoncé un accord permettant à l’armée américaine d’utiliser quatre bases supplémentaires aux Philippines. C’était la dernière initiative de Washington pour renforcer sa position défensive en Asie-Pacifique, le site le plus probable de toute confrontation entre les deux.

L’accord avec les Philippines fait suite à l’annonce le mois dernier par les États-Unis et le Japon qu’ils ajustaient la présence des troupes américaines à Okinawa ainsi que plusieurs autres mesures de défense, alors que les principaux diplomates et responsables militaires des pays condamnaient l’agressivité de Pékin en mer de Chine méridionale.

Et en septembre 2021, Washington a accepté de fournir à l’Australie des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre d’une nouvelle alliance de défense AUKUS qui comprend l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le partenariat de sécurité comprend également une coopération dans les domaines de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et de l’informatique quantique.

Pendant ce temps, Taïwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire historique, reste le principal point de discorde entre les deux pays. La visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre, l’été dernier, a provoqué des semaines de rhétorique hostile et des manœuvres de défense sans précédent de la part de Pékin près de l’île, et la République populaire a considérablement augmenté ses vols militaires autour de Taïwan ces dernières années.

Alors, à quel point la situation en Asie-Pacifique devient-elle dangereuse ? Pour le savoir, j’ai parlé avec Jeremy Mark, chercheur principal au GeoEconomics Center de l’Atlantic Council, un groupe de réflexion basé à Washington. Mark était auparavant journaliste pour CNBC Asia et le Wall Street Journal, et il a vécu à Singapour, à Taïwan et au Japon. Une transcription de notre conversation suit, éditée pour plus de longueur et de clarté.

Michel Bluhm

Quelle est la volatilité de la situation en Asie-Pacifique ?

Jérémy Marc

La situation est assez volatile, mais je ne pense pas que ce soit une poudrière.

Au cours de la dernière décennie, en particulier, la Chine a pris des mesures qui ont créé une volatilité inhabituelle dans la région depuis la guerre du Vietnam. La Chine a intimidé et intimidé le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines. À sa frontière terrestre avec l’Inde, les provocations de la Chine au cours des deux dernières années ont fait que des soldats ont perdu la vie. Tout cela indique une escalade significative des tensions.

Cela dit, je ne pense pas qu’il y ait un conflit régional ou américano-chinois imminent. Le commerce et les affaires progressent. L’intégration des chaînes d’approvisionnement entre la Chine et ses partenaires commerciaux reste très profonde.

La Chine est profondément préoccupée par sa propre économie en ce moment en raison de l’impact de Covid, d’une grave crise immobilière, du chômage élevé des jeunes et de plusieurs autres problèmes. Ce n’est pas un pays qui est sur le point de mettre son avenir en danger en déclenchant une guerre.

Michel Bluhm

Quelles sont les conséquences possibles des bases philippines pour la sécurité régionale ?

Jérémy Marc

Les États-Unis en voient les conséquences positivement. Il y a eu essentiellement un trou dans la défense régionale des États-Unis contre la Chine – un trou qui est maintenant comblé par cet accord.

C’est aussi un message à la Chine que ses actions provocatrices ont permis aux Philippines de retrouver la place pro-américaine qu’elles avaient autrefois dans les accords de sécurité régionale.

Mais du point de vue de la Chine, cela augmente la volatilité. La présence de troupes américaines dans le nord de l’île de Luzon aux Philippines – l’île la plus proche de Taïwan – peut introduire plus de tension dans certaines situations.

Michel Bluhm

Cet accord n’est que le dernier d’une série de nouveaux liens de défense avec des pays de la région, comme le récent accord avec le Japon et l’accord sur les sous-marins AUKUS. Comment voyez-vous la stratégie de Washington ici ?

Jérémy Marc

J’ajouterais à cela l’annonce de la semaine dernière d’un échange de technologie entre les États-Unis et l’Inde et d’autres arrangements plus petits. Ils soulignent tous la profonde inquiétude dans une grande partie de l’Asie face à la position de la Chine.

Au cours des 10 dernières années, les Japonais ont radicalement changé leur approche de la politique militaire. Ils ont même révisé leur constitution pour donner plus de pouvoir à leurs Forces d’autodéfense, permettant un niveau de défense plus élevé vis-à-vis de la Chine. L’Australie est préoccupée par les actions de la Chine concernant les exportations australiennes et dans les îles Salomon, et la décision de Canberra d’acquérir des sous-marins nucléaires reflète cette préoccupation.

Tout cela s’ajoute à un fort consensus parmi de nombreux pays asiatiques sur le fait qu’ils ont besoin d’une plus grande coopération avec les États-Unis – et entre eux – pour s’adresser à la Chine.

Michel Bluhm

Regardons la perspective de la Chine. Comment voyez-vous la stratégie de la Chine en Asie-Pacifique ?

Jérémy Marc

Une grande partie de la stratégie chinoise est tournée vers l’intérieur. Le Parti communiste chinois, avant et pendant l’ère de Xi Jinping, a connu une crise de légitimité. Xi a abordé ce problème de diverses manières, y compris une vaste répression de la corruption peu après son arrivée au pouvoir. Le gouvernement chinois a utilisé le nationalisme – et la menace des États-Unis, en particulier – pour galvaniser l’opinion publique, et ils ont été très efficaces.

Plus largement, la Chine se considère comme une puissance montante. Sa rhétorique dépeint les États-Unis comme une puissance en déclin et affirme que le moment est venu de redéfinir la place de la Chine dans l’ordre mondial.

La Chine voit clairement l’importance de se tailler une sphère d’influence régionale avec la Chine au centre – et d’utiliser le développement de sa puissance économique et militaire pour réduire l’influence des États-Unis en Asie. L’armée chinoise, qui a acquis un pouvoir considérable sous Xi Jinping, en profite de plus en plus pour mener une politique de défense beaucoup plus conflictuelle.

Michel Bluhm

Vous avez dit que vous ne considérez pas une invasion de Taïwan ou une guerre dans la région comme imminentes. Le vol du ballon espion chinois au-dessus des États-Unis la semaine dernière a fortement accru les tensions entre les pays. Comment cet incident pourrait-il affecter la dynamique entre les deux puissances ?

Jérémy Marc

Xi et Biden se sont rencontrés à Bali il y a quelques mois et ont essayé d’établir des moyens de mettre des garde-corps autour de la relation. La visite du secrétaire d’État Blinken prévue pour le week-end dernier allait faire partie de ce processus. L’incident du ballon a clairement déraillé [that].

Idéalement, les deux gouvernements peuvent aller au-delà et poursuivre les discussions pour trouver des moyens de limiter ce type d’incident. Mais il y a énormément d’incertitude, en grande partie à cause du tollé politique à Washington et de la réaction croissante de la Chine face à l’abattage du ballon par les États-Unis.

Michel Bluhm

À quel point la situation autour de Taïwan est-elle dangereuse ?

Jérémy Marc

C’est certainement dangereux, mais je ne vois pas d’invasion imminente. Je ne pense pas que la Chine ait la capacité militaire de monter ce genre d’invasion. La Chine est parfaitement consciente des dommages potentiels causés à sa propre économie et à sa place dans le monde par une invasion. Des sanctions en cas d’invasion nuiraient certainement à la Chine.

Cela dit, la Chine est capable d’agir contre Taïwan, l’exemple le plus évident étant un blocus économique sérieux. On a vu des gestes dans ce sens l’été dernier. Mais dans l’ensemble, il s’agit bien d’actions qui perturberaient le statu quo dans le détroit de Taiwan.

Vous devez garder à l’esprit que la Chine dépend beaucoup de Taïwan pour la technologie, comme les semi-conducteurs. Les investissements taïwanais sont très importants pour la Chine, particulièrement en ce moment où l’économie chinoise est en difficulté. Ce fondement économique est souvent négligé dans les considérations sur la menace chinoise à Taiwan.

Michel Bluhm

Revenons aux autres puissances régionales et parlons de leur point de vue. Comment le Japon, l’Australie et l’Inde gèrent-ils la situation ?

Jérémy Marc

Le Japon, l’Inde et, dans une moindre mesure, l’Australie sont des pays où les tactiques d’intimidation de la Chine se sont révélées totalement vouées à l’échec. Le Japon a complètement changé ses politiques militaires fondamentales à cause de la Chine. Des affrontements ont eu lieu au large des îles Senkaku – des îles inhabitées, que les Japonais administrent mais que la Chine revendique – comme les exercices navals conjoints russo-chinois l’année dernière dans les eaux autour du Japon, et ces événements ne laissent guère de doute à Tokyo que ses intérêts se trouvent avec Washington.

L’Inde n’avait pas été intéressée par l’approfondissement du dialogue quadrilatéral, un arrangement diplomatique et militaire incluant les États-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. Mais à cause des affrontements à la frontière sino-indienne dans l’Himalaya, l’Inde est désormais activement engagée dans le Quad. Avant l’accord sur les sous-marins AUKUS, l’Australie était auparavant très prudente quant à l’aliénation de Pékin.

Des pays comme le Laos, le Cambodge et le Myanmar penchent vers Pékin, et d’autres pays tentent de maintenir de bonnes relations avec les deux superpuissances. La Malaisie est un bon exemple ; Singapour autorise la marine américaine à utiliser son port, mais elle ne fait pas non plus tout son possible pour irriter la Chine.

Mais dans l’ensemble, les grands pays du Pacifique ont décidé de renforcer leurs liens avec les États-Unis.

Michel Bluhm

Quel est l’impact de ce changement sur l’équilibre des pouvoirs entre les États-Unis et la Chine dans la région ?

Jérémy Marc

D’un point de vue militaire, la Chine est devenue beaucoup plus forte au cours des 10 à 15 dernières années. Les États-Unis seuls auraient du mal à affronter la Chine militairement, mais si vous ajoutez la capacité militaire du Japon, de la Corée du Sud, de l’Inde et de l’Australie, la Chine est confrontée à quelque chose de bien plus grand.

Mais les États-Unis et la Chine sont économiquement dépendants l’un de l’autre. Les États-Unis comptent sur les capacités de fabrication de la Chine, et la Chine a besoin du marché américain. La Chine a désespérément besoin de la technologie et de la finance américaines en raison des difficultés de sa propre économie et de son système financier.

Ce sont des pays étroitement liés qui dépendent les uns des autres – et la Chine est très dépendante non seulement des États-Unis, mais aussi du Japon, de la Corée du Sud, de Taïwan et d’autres.

Michel Bluhm

Certains ont comparé la dynamique américano-chinoise à la guerre froide, mais pendant la guerre froide, les États-Unis et l’URSS avaient des décennies d’expérience dans la gestion des conflits, et ils avaient des processus pour désamorcer les conflits. Les États-Unis et la Chine ont-ils un tel système ?

Jérémy Marc

C’est une grave faiblesse dans la relation. Si vous remontez à 2001, lorsqu’un pilote de chasse chinois en train de faire du hot-dog est entré en collision avec un avion espion américain au-dessus des eaux au large du sud de la Chine, il a été très, très difficile pour les États-Unis d’établir un contact avec les dirigeants chinois au plus haut niveau. Au cours des années suivantes, des efforts ont été déployés pour améliorer non seulement les interactions de crise, mais aussi les interactions au niveau opérationnel entre les différentes parties de la relation.

Le sentiment général est qu’il existe encore d’énormes lacunes dans la relation, en particulier dans la gestion des crises. Oui, des voies diplomatiques existent entre le ministère chinois des Affaires étrangères et le département d’État américain. Aux plus hauts niveaux, nous voyons le président américain, le conseiller à la sécurité nationale et le secrétaire d’État interagir avec leurs homologues chinois. Mais l’ensemble du réseau de relations de travail est très mince. Rien de ce que j’ai vu ne suggère qu’il y ait eu une amélioration significative dans l’élaboration des processus pour éviter une crise.

Si vous ne savez pas comment vous parler, comment allez-vous avoir une conversation sérieuse quand les jeux sont faits ?

Michael Bluhm est rédacteur en chef à le signal. Il était auparavant rédacteur en chef de l’Open Markets Institute et écrivain et rédacteur en chef du Daily Star à Beyrouth.