La terreur s’est emparée d’un petit village du nord du Kosovo dimanche dernier, provoquant un regain de tensions dans une partie agitée du pays.

Au moins 30 assaillants armés ont bloqué une route dans le village de Banjska, à majorité ethnique serbe, dans le nord du Kosovo, puis ont pris d’assaut un monastère orthodoxe, lançant d’intenses échanges de tirs dans tout le village et faisant trois morts parmi les hommes armés.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré qu’un policier avait été tué et deux autres blessés lors du siège. Après que la police ait d’abord repoussé l’attaque, les assaillants, vêtus d’uniformes militaires et portant des masques, se sont barricadés dans un monastère orthodoxe serbe où des moines et des pèlerins auraient été retenus en otages.

Les affrontements ont commencé tôt dimanche matin lorsque deux camions sans plaques d’immatriculation ont bloqué un pont menant à Banjska. La police est arrivée et a été accueillie par un barrage de tirs à l’arme lourde,

Au total, la police du Kosovo a confisqué un véhicule blindé lourd, 24 véhicules SUV, 29 lance-grenades antichar, 150 dynamites explosives, 142 obus de mortier, 75 grenades à main, sept lance-grenades propulsés par roquette et huit mines antichar. et bien plus encore, selon le ministre de l’Intérieur du Kosovo, Xhelal Sveçla, et le directeur de la police, Gazmend Hoxha.

Le Premier ministre Kurti a directement imputé la responsabilité à la Serbie, affirmant que des groupes criminels organisés bénéficiant du soutien politique, financier et logistique du gouvernement officiel de Belgrade avaient attaqué le pays.

« Il ne fait aucun doute que Belgrade est entièrement responsable de l’incitation et du soutien systématiques à la violence contre les institutions démocratiques du Kosovo », a déclaré l’ambassadeur du Kosovo aux États-Unis, Ilir Dugolli, sur Fox News Digital.

Des informations parues dans les médias locaux du Kosovo ont affirmé que le groupe russe Wagner aurait pu jouer un rôle dans l’attaque. La KFOR, la mission de maintien de la paix dirigée par l’OTAN et opérant au Kosovo depuis 1999, avait auparavant rejeté l’idée selon laquelle des unités Wagner étaient présentes dans le pays et les informations faisant état de telles affirmations sont généralement non vérifiées ou erronées. L’ambassadeur Dugolli a déclaré que même si cette allégation ne peut être exclue, il est clair que les assaillants ont des liens avec Belgrade.

« Une analyse préliminaire des renseignements suggère que les personnes impliquées dans l’affrontement meurtrier près du village de Banská, dans le nord du Kosovo, le 24 septembre, étaient liées aux forces spéciales serbes et aux renseignements militaires russes », a déclaré Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne Officier de la Defense Intelligence Agency, a déclaré à Fox News Digital. « Les assaillants semblaient professionnellement formés et certains d’entre eux parlaient serbe et russe. Même si la présence de mercenaires de Wagner n’a pas pu être confirmée, je n’exclus pas la possibilité de leur participation à ces récents événements. »

Koffler a également mis en garde contre l’ingérence russe : « Ni la Russie, ni la Serbie, qui sont de fervents alliés, ne reconnaissent l’indépendance du Kosovo. Leur objectif à long terme est de renverser la situation. -Conflit albanais, afin de justifier le déploiement des forces serbes pour assurer « la paix et la stabilité ».

Koffler a conclu : « Les opérations secrètes de déstabilisation menées par des groupes mercenaires tels que Wagner sont un procédé standard de longue date utilisé par Poutine lorsqu’il a besoin que la main du gouvernement russe soit cachée. Cela serait conforme à la doctrine russe de l’escalade latérale si Poutine aidait Vucic. a mené une campagne de déstabilisation au Kosovo pour détourner l’attention de Washington et des forces de l’OTAN de l’Ukraine. Ce que Poutine craint le plus, c’est le déploiement des forces de l’OTAN sur le théâtre d’opérations en Ukraine.

L’ambassadeur du Kosovo aux États-Unis a également affirmé que la police du Kosovo avait saisi des documents relatifs à Milan Radojcic, un criminel notoire et vice-président du principal parti politique serbe au Kosovo, proche du président serbe. Le fait que les documents de Radojcic aient été saisis et que plusieurs suspects aient trouvé refuge en Serbie indique l’implication des autorités serbes qui refusent de livrer les auteurs de l’attaque, a affirmé l’ambassadeur.

L’ambassadeur Dugolli a affirmé que cela correspondait au comportement délibéré de la Serbie à l’égard du Kosovo ces derniers temps.

« C’est Belgrade qui a orchestré le retrait des Serbes du Kosovo des institutions, tout comme le régime serbe refuse de démanteler les structures de sécurité illégales, intimide les Serbes du Kosovo pour les empêcher de participer aux élections, les force à tenir des barricades, ordonne des attaques là où plus de 90 soldats de la KFOR sont également présents. « Comme de nombreux policiers et journalistes ont été grièvement blessés, cela garantit l’impunité aux responsables des attaques et viole systématiquement la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité nationale du Kosovo », a déclaré l’ambassadeur.

L’ambassadeur de Serbie aux États-Unis, Marko Djuric, a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, mais a affirmé que Kurti portait la responsabilité de l’effusion de sang dans le nord du Kosovo.

« L’effusion de sang dans le nord du Kosovo est une tragédie qui aurait pu et dû être évitée. La politique irresponsable d’Albin Kurti a préparé le terrain pour la tragédie d’aujourd’hui », a déclaré l’ambassadeur Djuric sur Fox News Digital.

Djuric a lancé cinq accusations distinctes contre le gouvernement Kurti, entre autres la structure monoethnique des forces du Kosovo dans le nord, le non-respect des accords existants, le traitement terroriste de la population serbe dans le nord qui a impliqué de nombreux raids dans les zones serbes, l’installation forcée de maires des municipalités du nord du Kosovo et dénonciation publique des pourparlers de normalisation négociés par l’UE.

Djuric a également rejeté les informations de certains médias kosovars sur l’implication de Wagner en soulignant les commentaires du commandant de la KFOR, qui a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de la présence du groupe de mercenaires au Kosovo.

Dans un discours télévisé à la nation, le président serbe Aleksandar Vucic a condamné la violence et a catégoriquement rejeté l’affirmation de Kurti selon laquelle les assaillants étaient parrainés par Belgrade, affirmant que les Serbes à l’origine de l’attaque étaient originaires du Kosovo.

L’Église orthodoxe serbe a également condamné ces violences, déclarant dans un communiqué : « Il s’agit d’un incident grave qui peut avoir des conséquences majeures, et il est donc très important que tout soit fait pour préserver l’ordre et la paix ».

Alors que 92 % du Kosovo est d’origine albanaise, les Serbes du nord sont majoritaires et restent fidèles à Belgrade et refusent d’accepter la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo de 2008.

Le conflit entre la Serbie et le Kosovo suite à la guerre de 1999 n’est pas résolu et constitue un obstacle à la poursuite de leur intégration européenne. Le Kosovo était une ancienne province de Serbie et était autrefois intégrée à la nation yougoslave. L’OTAN a mené une campagne de bombardements contre la Yougoslavie en 1999, qui comprenait la Serbie et le Monténégro, pour défendre les Albanais de souche du Kosovo contre la violence de Belgrade. Près d’une décennie plus tard, en 2008, le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie, mais la Serbie refuse de reconnaître son indépendance.

Tout espoir de poursuivre la voie de la paix et de la réconciliation, qui semblait prometteuse il y a quelques mois, semble désormais hors de portée.

« Les pourparlers de normalisation étaient dans une impasse avant la dernière escalade », a déclaré Helena Ivanov, chercheuse associée à la Henry Jackson Society, à Fox News Digital.

» Kurti a notamment rejeté la dernière proposition de l’UE insistant sur le fait que pour tout progrès, la Serbie doit d’abord reconnaître le Kosovo comme indépendant. Cette demande de Kurti est bien sûr contraire aux accords signés précédemment, qui stipulent que le Kosovo doit créer l’Association des municipalités serbes. Une nouvelle escalade ne facilitera certainement pas ces négociations et risque de conduire à davantage de désaccords et de difficultés », a ajouté Ivanov.