Les tensions s’accentuent alors que la division entre les Démocrates et Israël s’accentue

La représentante Debbie Wasserman Schultz de Floride a déclenché un tollé au sein du caucus démocrate de la Chambre lorsqu’elle a décrit sans détour son point de vue sur les membres qui n’ont pas soutenu une résolution affirmant leur soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas.

«Je pense que quelqu’un qui vote contre cela n’a pas d’âme», avait déclaré à l’époque à CNN Wasserman Schultz, un membre juif éminent.

Les commentaires ont ricoché dans l’ensemble du caucus démocrate de la Chambre – en particulier parmi les 15 démocrates de la Chambre qui n’ont pas voté pour, tous membres de couleur, certains d’entre eux étant des Américains musulmans. La question a été soulevée directement auprès du leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, selon plusieurs législateurs.

“Je pense qu’il est scandaleux que les démocrates critiquent les démocrates sur ces votes”, a déclaré la représentante démocrate Pramila Jayapal de l’État de Washington, qui s’est abstenue de voter sur la résolution parce qu’elle ne mentionnait pas la perte de vies palestiniennes innocentes ni le besoin d’aide humanitaire. a déclaré à CNN.

Jayapal, la chef du Congressional Progressive Caucus, a déclaré qu’elle avait exprimé ses frustrations aux dirigeants démocrates de la Chambre, mais a déclaré qu’elles n’étaient pas encore résolues : « Nous y travaillons toujours. »

La controverse interne provoquée par les remarques de Wasserman Schultz, qui n’a pas été rapportée auparavant, n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de la manière dont la guerre en cours entre Israël et le Hamas a attisé les tensions sous-jacentes au sein du caucus démocrate de la Chambre des représentants à propos d’Israël – un débat qui a pris du retard. lignes idéologiques, générationnelles et même raciales. Les dirigeants démocrates se sont empressés de contenir les tensions et sont intervenus directement, notamment après que le représentant Andre Carson de l’Indiana – un Américain musulman – a qualifié le représentant Josh Gottheimer du New Jersey de « punk » et un « lâche » pour avoir qualifié les opposants à la résolution israélienne de « méprisables ».

Mais les tensions sont toujours palpables – avec 22 démocrates rejoignant les républicains pour censurer la représentante démocrate du Michigan Rashida Tlaib, une Palestinienne américaine, pour son utilisation d’une expression que beaucoup considèrent comme un appel à la destruction de l’État juif. Les alliés de Tlaib sont furieux contre les partisans de la résolution de censure, y compris la représentante Cori Bush du Missouri qui a déclaré que les membres de la Chambre mettent « des cibles sur le dos de vraies personnes, dont la plupart sont noires ou brunes ».

«C’est scandaleux. Je suis gêné pour les démocrates qui ont voté pour censurer leur propre collègue. Qui a voté contre la liberté d’expression. C’est embarrassant », a déclaré Jayapal à CNN après le vote de mardi.

La question impliquant Wasserman Schultz a attiré les dirigeants du Congressional Black Caucus dans le giron. Certains membres de la CBC ont déclaré au démocrate de Floride que qualifier les personnes de couleur de « sans âme » était un trope utilisé pour justifier l’esclavage, a déclaré un démocrate de la Chambre à CNN. La députée leur a dit qu’elle n’avait pas réalisé l’implication de ses paroles, a ajouté le législateur.

Wasserman Schultz a refusé de commenter, affirmant qu’elle ne discutait pas de conversations privées avec d’autres membres.

Alors que la guerre persiste et que la crise humanitaire s’aggrave, la division au sein du House Democratic Caucus devient plus prononcée, reflet de la plus grande division parmi les électeurs démocrates du pays sur la gestion de la crise par le président Joe Biden et son soutien résolu à Israël.

Un certain nombre de démocrates de la Chambre des représentants réclament un soutien sans équivoque à Israël, tandis qu’un certain nombre de progressistes se montrent de plus en plus critiques à l’égard de l’offensive qui touche les civils palestiniens et intensifient la pression sur l’administration Biden pour qu’elle appelle à un cessez-le-feu.

Les dirigeants démocrates tentent désormais d’équilibrer soigneusement les points de vue divergents au sein de leur caucus diversifié, certains législateurs des deux côtés de cette question délicate étant désormais confrontés à des menaces pour leurs positions dans un contexte de montée de l’antisémitisme et de l’islamophobie.

« Nous devons nous rassembler, car cela nous divise désormais dans ce pays. Et la haine à laquelle nous assistons me fait peur », a déclaré la représentante Debbie Dingell, une démocrate du Michigan qui s’est opposée à la censure de Tlaib. “Les menaces de mort qui circulent, la division au sein des communautés, ce n’est pas acceptable.”

Tlaib s’est défendue dans un discours émouvant avant le vote de censure de mardi.

« Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable », a déclaré Tlaib. « Nous sommes des êtres humains, comme tout le monde. »

Au milieu de tout cela se trouve le plus haut démocrate de la Chambre, Jeffries, qui tente d’équilibrer les différentes factions de son caucus et de maintenir l’écoute des membres.

Dans sa déclaration marquant le mois qui s’est écoulé depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, Jeffries a déclaré : « Si l’objectif final après la défaite du Hamas et le retour en toute sécurité de tous les otages est une paix juste et durable entre Israël et le peuple palestinien, comme je le dis, Je crois que cela devrait être le cas, les attaques ad hominem contre des collègues ne permettront jamais d’atteindre cet objectif.

Au fur et à mesure que la guerre se déroulait, Jeffries a rencontré de petits groupes de membres démocrates de tout le spectre idéologique, y compris ceux représentant le Congressional Black Caucus, le Congressional Hispanic Caucus, le Congressional Progressive Caucus et des membres juifs, selon une source proche.

Il a suivi une ligne prudente en ce qui concerne Tlaib, un membre de « l’équipe » influente et progressiste. Il a condamné avec force les efforts du Parti républicain pour la censurer et a exhorté les membres à voter contre les résolutions. Mais il a également publié une longue déclaration rejetant fermement le type de rhétorique utilisé par Tlaib – bien qu’il ne l’ait pas spécifiquement appelée par son nom.

Jeffries a aidé à organiser le mois dernier un briefing de sécurité pour les membres de l’équipe, qui a été dirigé par la police du Capitole et le sergent d’armes de la Chambre, a déclaré à CNN un assistant démocrate. Et il fait également face aux pressions des membres de la Maison juive pour obtenir un siège plus important à la table des dirigeants. Un groupe de membres, dirigé par Wasserman Schultz, tente de former un groupe juif officiel et a rencontré Jeffries dans son bureau pour discuter d’un certain nombre de sujets mardi.

« Nous travaillons ensemble pour discuter des détails et obtenir les commentaires de tous les membres juifs car il est de plus en plus évident que nous avons besoin d’une place à la table sur les questions qui sont cruciales pour nos communautés », a déclaré Wasserman Schultz dans un communiqué. “Et nous avons eu des réponses enthousiastes jusqu’à présent, alors que les discussions se poursuivent.”

Tensions politiques et principales menaces



Les démocrates de la Chambre sont également divisés sur la gestion du conflit par la Maison Blanche, certains étant pleinement alignés sur la position pro-israélienne de l’administration Biden et d’autres appelant les États-Unis à faire pression sur les Israéliens pour qu’ils fassent preuve de retenue.

Les démocrates affirment que la fracture se reflète dans leurs États – et nuit au président.

“Je pense qu’à l’heure actuelle, on ne peut pas exagérer à quel point les gens se sentent bruts de tous les côtés de ce conflit”, a déclaré la représentante Elissa Slotkin, une démocrate du Michigan qui se présente au Sénat. « Nous avons plus de 300 000 Arabes et musulmans, nous avons 70 000 Juifs. Les émotions sont très vives. »

Slotkin a ajouté à propos des électeurs musulmans : « Ils menacent certainement leur pouvoir de vote dans les États swing. Je pense donc que c’est un facteur très réel pour la Maison Blanche et pour tous ceux qui sont sur le bulletin de vote.»

Le problème pour les progressistes est la perception selon laquelle la Maison Blanche donne la priorité à Israël plutôt qu’aux Palestiniens, qui sont la cible des actions terroristes du Hamas. Alors que le bilan des Palestiniens a dépassé les 10 000 et que le Hamas détient toujours 240 otages, les progressistes veulent voir la Maison Blanche et les dirigeants de leur parti trouver un équilibre en dénonçant à la fois les attaques antisémites et islamophobes qui se sont déroulées au lendemain de la guerre.

« Nous voyons des milliers d’enfants mourir. Ce n’est pas la guerre. C’est le chaos. Et nous avons la responsabilité de respecter nos normes et notre engagement en faveur des droits de l’homme », a déclaré la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York, une progressiste déclarée.

Pour aplanir les choses avec l’aile gauche du parti – et alors que Biden fait face à des fissures dans des éléments clés de sa coalition à la suite de la guerre – la Maison Blanche a tendu la main à certains progressistes de Capitol Hill, dont Jayapal.

Mais ce n’est pas seulement une question de politique. Il existe également des tensions croissantes au sein du parti à propos de groupes dépensiers extérieurs qui ont attaqué des membres progressistes en raison de leur position anti-israélienne, ce qui pourrait aliéner les principaux blocs électoraux démocrates, ainsi que de potentielles menaces principales.

Lors d’une conférence de presse la semaine dernière, Jeffries a été interrogé sur un achat de publicité à six chiffres de la part de la majorité démocrate pour Israël, un groupe pro-israélien, critiquant Tlaib. Jeffries a déclaré : « Les groupes extérieurs vont faire ce que les groupes extérieurs vont faire. Je pense que les démocrates de la Chambre vont continuer à se soutenir mutuellement.

Un assistant démocrate a déclaré qu’il y avait des inquiétudes parmi les membres progressistes…