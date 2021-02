Les tensions politiques en Arménie sont toujours vives après le discours sur le coup d’État du Premier ministre Nikol Pashinyan Arménie Accord de paix dans le Haut-Karabakh Premier ministre

Nikol Pashinyan a été confronté à des appels de l’opposition à se retirer du 10 novembre, qui a mis fin à six semaines de violents combats avec l’Azerbaïdjan au sujet de la région du Haut-Karabakh. L’accord de paix a vu l’Azerbaïdjan reprendre le contrôle de grandes parties du Haut-Karabakh et des régions avoisinantes qui étaient détenues par les forces arméniennes depuis plus d’un quart de siècle.