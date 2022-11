Les tensions nord-coréennes augmentent alors que les lancements de missiles pourraient faire allusion à de nouveaux essais nucléaires

Les responsables américains et sud-coréens pensent que la Corée du Nord pourrait se préparer pour son septième essai nucléaire après que le pays, dirigé par le dictateur Kim Jong Un, a lancé un barrage de missiles cette semaine, dont un missile balistique intercontinental (ICBM) en violation des recommandations répétées des Nations Unies. efforts du Conseil de sécurité pour mettre fin à de telles actions.

Deux bombardiers américains B-1B, ainsi que quatre F-16 et quatre F-35 sud-coréens, ont survolé l’espace aérien sud-coréen dans le cadre des exercices d’entraînement prolongés Vigilant Storm, alors que la Corée du Nord a lancé quatre autres missiles balistiques à courte portée samedi. Cet affichage a couronné une semaine de tensions croissantes sur la péninsule; Selon le New York Times, la Corée du Nord a lancé 23 missiles mercredi – le plus qu’elle n’ait jamais lancé en une seule journée – et six jeudi, y compris l’ICBM. L’un des missiles de mercredi est tombé si près de la Corée du Sud que Séoul a lancé ses propres tests de missiles air-sol en retour.

Pyongyang a déclaré que les lancements de missiles étaient sa réponse aux exercices militaires que les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud mènent régulièrement dans la région. La Corée du Nord considère ces exercices comme une provocation ; selon l’Associated Press, Pyongyang avait déjà indirectement menacé d’utiliser des armes nucléaires si les États-Unis et la Corée du Sud lançaient une attaque.

Les responsables sud-coréens ont indiqué que le lancement de l’ICBM n’avait pas atteint l’altitude et la vitesse prévues, et le ministre japonais de la Défense Yasukazu Hamada a réfuté les premiers rapports selon lesquels l’un des missiles aurait survolé l’espace aérien japonais; Pourtant, les lancements indiquent un régime nord-coréen de plus en plus paranoïaque qui a persisté dans son programme de développement d’armes malgré la condamnation internationale.

« L’US-ROK [Republic of Korea] réponse au cours des dernières 24 heures – prolonger les exercices US-ROK pour une période plus longue, plus le rapport selon lequel les États-Unis accélèrent la rotation des avions de combat à capacité nucléaire dans la région, ne fera que renforcer la paranoïa de Kim Jong Un à propos de la capacités des États-Unis et de la République de Corée à mener des frappes de décapitation contre son régime », a déclaré vendredi Daryl Kimball, directeur exécutif de l’Arms Control Association à Vox.

À tout le moins, selon des responsables américains et sud-coréens, ainsi que des experts qui se sont entretenus avec Vox, la Corée du Nord prévoit probablement un essai nucléaire – le septième de son histoire et le cinquième sous l’actuel dirigeant Kim Jong Un.

Les États-Unis et leurs alliés sont dans une impasse extrêmement tendue et insoutenable avec la Corée du Nord, et il est de plus en plus difficile de trouver un moyen de l’arrêter. “Nous sommes au milieu d’un cycle d’escalade dont je pense que les deux parties doivent prendre du recul”, a déclaré Kimball.

Les postures nucléaires se font plus belliqueuses

Depuis le développement sérieux de son programme d’armes nucléaires dans les années 1990, la Corée du Nord, ou son titre officiel, la République populaire démocratique de Corée (RPDC) a réussi à produire quelque 40 à 50 ogives nucléaires, bien que certaines estimations évaluent ce nombre à 116. , selon le Washington Post. Les lancements de missiles de cette semaine montrent comment la Corée du Nord livrerait ces armes – sur des missiles à courte portée à des adversaires voisins comme le Japon ou la Corée du Sud, et un ICBM aux États-Unis.

“La fréquence des tests de missiles à courte portée menés par la Corée du Nord, le brouillage des avions en réponse aux exercices US-ROK – à mon avis, cela indique que la Corée du Nord est très nerveuse à propos des capacités combinées US-ROK, [and] essayant de démontrer ses capacités de représailles », a déclaré Kimball.

Le développement, la production et les essais nucléaires se sont considérablement accélérés sous Kim Jong Un, le troisième dirigeant du pays issu de la dynastie Kim. Le programme d’armement de la RPDC sous Kim développe un missile capable d’atteindre l’île pacifique de Guam, un territoire et une installation militaire américains, en plus des missiles qui peuvent atteindre des alliés américains dans la région comme la Corée du Sud et le Japon.

Kim teste des ICBM, le Hwasong-15 et le Hwasong-17, capables d’atteindre des cibles aux États-Unis eux-mêmes depuis 2017, bien qu’il reste un doute quant à savoir si ces armes sont suffisamment cohérentes et sophistiquées pour atteindre les emplacements prévus. Et bien que le test de jeudi ait échoué, chaque lancement d’ICBM fournit des informations pour le suivant.

En plus des progrès techniques, Kim a apporté d’importants changements de politique concernant l’utilisation des armes nucléaires. La nouvelle loi sur les armes nucléaires de la RPDC, annoncée par Kim en septembre, maintient que la Corée du Nord est officiellement un État nucléaire et ne poursuivra pas le désarmement. Peut-être plus alarmant, la nouvelle politique indique que la RPDC lancera une attaque nucléaire dans le cas d’une soi-disant « frappe de décapitation » pour éliminer les dirigeants nord-coréens, ou si les objectifs militaires de la RPDC ne sont pas atteints par la guerre conventionnelle.

La peur croissante de Kim que ses adversaires envisagent de l’éliminer n’est pas sans fondement ; La politique militaire de la Corée du Sud vis-à-vis du Nord s’appelle la chaîne de mise à mort – un plan visant à éliminer les dirigeants de la RPDC, y compris Kim, avec des armes conventionnelles – et la répression et représailles massives coréennes (KMPR), qui est la stratégie de représailles de l’armée en cas d’attaque. attaque, comme l’écrivait Ankit Panda du Carnegie Endowment for International Peace en août.

La dernière revue de la posture nucléaire des États-Unis contient également une nouvelle menace spécifique contre le régime de Kim : « Toute attaque nucléaire de la Corée du Nord contre les États-Unis ou ses alliés et partenaires est inacceptable et entraînera la fin de ce régime. » Bien que les nouvelles menaces ne soient pas préventives, elles promettent toujours qu'”il n’y a pas de scénario dans lequel le régime de Kim pourrait utiliser des armes nucléaires et survivre”.

Mais une partie de toute stratégie de dissuasion – et une partie qui semble manquer dans la stratégie des États-Unis et de la Corée du Sud, a déclaré Panda à Vox, est de rassurer un adversaire. “Cela fait traditionnellement partie de la dissuasion”, a-t-il déclaré. “Pas seulement de faire des menaces crédibles, mais de donner des assurances crédibles que si l’adversaire ne fait pas la mauvaise chose que vous ne voulez pas qu’il fasse, vous n’allez pas lui infliger de douleur de toute façon.”

Il y a également des indications que la RPDC se prépare à un test, a déclaré Kimball, y compris la construction sur le site d’essais nucléaires de Punngye-ri de la RPDC, ainsi que le fait que Kim a abandonné un moratoire unilatéral sur les armes nucléaires et les essais de missiles à longue portée convenu en Avril 2018. De plus, Kim en 2021 a discuté pour la première fois publiquement des armes nucléaires tactiques; ces capacités n’avaient jamais fait partie de la doctrine militaire de la RPDC, mais il est probable qu’elle testerait cette fois-ci des armes nucléaires à faible rendement.

“Ils nous disent qu’ils vont le faire depuis un moment”, a déclaré Dalton.

Les négociations ont échoué – et on ne sait pas comment les remettre sur la bonne voie

Le statut mondial des traités nucléaires dans son ensemble a sérieusement décliné au cours des dernières décennies – non pas que la Corée du Nord se considère soumise à aucun depuis son retrait unilatéral du Traité de non-prolifération en 2003. Les essais nucléaires et de missiles en violation des normes et accords internationaux sont devenus par pour le cours en RPDC ; cela ne signifie pas qu’une guerre nucléaire est sur le point d’éclater, et il n’est pas particulièrement utile de se déclencher à chaque fois que cela se produit. Mais il est important de faire attention.

“[The escalations are] déconcertant et inquiétant parce qu’il y a plus de missiles testés en peu de temps, mais en mettant tout cela ensemble, c’est le résultat sans surprise et inquiétant de quelque quatre ans et demi sans dialogue diplomatique significatif sur la réduction des risques, et la dénucléarisation et la paix sur la péninsule. dit Kimball.

Kimball a souligné que bien que les États-Unis aient proposé un dialogue avec la Corée du Nord pour désamorcer la situation, la RPDC a refusé de s’engager.

Kim se méfie probablement de s’engager dans la diplomatie avec les États-Unis ou la Corée du Sud en raison de l’échec spectaculaire des pourparlers de paix avec l’ancien président Donald Trump, a déclaré Dalton. Ce processus s’est soldé par un échec humiliant à Hanoï, au Vietnam, lorsque Trump a tenté de faire pression pour une dénucléarisation complète en échange de la fin du régime de sanctions punitif que les États-Unis ont mis en place au fil des décennies.

“[Kim] a pris des risques en ce qui concerne sa circonscription nationale en termes de poursuite de cette diplomatie – puis cela s’est effondré et je pense qu’il en était gêné », a déclaré Dalton. Du point de vue de la Corée du Nord, “ils ne sont pas disposés à faire confiance à la Corée du Sud ou aux États-Unis pour s’engager dans la diplomatie”, a-t-il déclaré à Vox, et les parties impliquées ne sont même pas d’accord sur le résultat de cette diplomatie.

Depuis cet effondrement, l’ordre mondial a également changé. “La Chine et la Russie ont une vision différente de la Corée du Nord et elles considèrent toutes deux Kim Jong Un comme plus un atout qu’un passif”, a déclaré Panda, notant des informations récentes selon lesquelles la Corée du Nord fournirait de l’artillerie à la Russie dans son invasion en cours de l’Ukraine. “Alors nous pourrions raisonnablement nous demander quelle est la contrepartie là-bas ? Probablement que la Russie va soutenir la Corée du Nord au Conseil de sécurité de l’ONU », a-t-il déclaré.

Malgré tous ces changements conséquents, les États-Unis et leurs alliés utilisent les mêmes outils pour tenter de résoudre le problème de la prolifération. Alors que les exercices d’armes conventionnelles et les sanctions auraient pu être utiles il y a des années, lorsque le programme nucléaire de la RPDC était beaucoup plus petit, Kim a clairement indiqué que le calcul a changé et qu’il va de l’avant avec le programme nucléaire – peut-être avec encore plus de détermination que par le passé.

Des sanctions de plus en plus sévères ont contribué à éloigner la Corée du Nord de l’engagement avec les États-Unis et vers la Russie et la Chine, ainsi qu’à plonger davantage le peuple nord-coréen dans l’extrême pauvreté. Mais ils n’ont pas arrêté le commerce illicite, le vol pur et simple et la pure détermination du régime de Kim à soutenir le programme nucléaire.

“Kim Jong Un a investi, au cours de ses plus de 10 ans au pouvoir maintenant, dans les talents nationaux”, a déclaré Panda. “Il veille à ce que la Corée du Nord dispose d’un approvisionnement à long terme en ressources humaines et en talents pour soutenir ses missiles et ses forces nucléaires.”

Les États-Unis pourraient faire baisser la température en supprimant certaines sanctions pour signaler leur désir d’éviter un plus grand conflit, même si cela serait “politiquement controversé”, a déclaré Dalton. Les États-Unis pourraient également reconnaître d’une manière ou d’une autre le statut démontré de la Corée du Nord en tant qu’État nucléaire – également une approche impopulaire, en raison des craintes que la reconnaissance officielle de cette réalité n’enverrait le Japon et la Corée du Sud se précipiter pour obtenir leurs propres armes nucléaires.

Mais tout écart par rapport à la pratique standard est peu probable, a déclaré Dalton, car “personne ne veut être blâmé pour avoir permis à la Corée du Nord de devenir un État doté d’armes nucléaires”.