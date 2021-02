Les tensions montent entre la Somalie et les Émirats arabes unis en raison du retard des élections

La bête quotidienne

Quand 60 minutes d’hystérie ont presque abattu une mission de la NASA sur Saturne

NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute via Getty Peu d’obstacles auraient pu être plus graves. Pour qu’un vaisseau spatial atteigne le système Jovian avec une vitesse suffisante pour finalement atteindre l’orbite autour d’Europe, il devait soit être lancé à partir d’une puissante fusée (ce qui manquait à la NASA, limitant le vaisseau spatial à un déploiement de navette spatiale) ou être absurdement léger (dont le blindage de rayonnement requis. rendu impossible). Les ingénieurs de JPL ont précipité des équations écrites à la craie avant de pousser les poings contre des tableaux noirs dans des accès de désespoir. Rien pour la NASA n’a jamais été gratuit… à part les aides gravitationnelles. Habituellement, l’agence pourrait compenser les faibles vitesses des engins spatiaux lourds en empruntant des trajectoires de vol indirectes et en utilisant des planètes rencontrées en cours de route pour tirer et pousser le pèlerin robotique vers l’extérieur, vers l’intérieur ou vers l’avant. Les lois de la physique étant immuables, et les chiffres saillants connus, les dynamistes orbitaux de la NASA pourraient le faire toute la journée, en exécutant les chiffres pour lancer des engins spatiaux avec précision, d’une planète à l’autre: propulsion gratuite d’Isaac Newton. C’était incomparablement la meilleure affaire dans l’exploration spatiale, mais le journalisme de tabloïd de la télévision s’est engagé et tout s’est compliqué.En 1997, en attendant le décollage à Cap Canaveral, la mission Cassini a été soudainement assaillie par des protestations politiques. Cassini portait trois générateurs thermoélectriques radio-isotopes, alimentés par la désintégration du plutonium 238. Le plutonium n’était pas de la variété Back to the Future – une goutte inquiétante de substance effrayante en effet dans un condensateur de flux fait maison – mais était plutôt stocké dans une céramique. forme, enveloppé dans de l’iridium et durci dans du graphite. Il ne peut ni se corroder, ni être effacé par la chaleur, ni se vaporiser, ni se désintégrer sous forme d’aérosol, ni se dissoudre dans l’eau. Il a été fait pour résister non seulement à l’explosion de la fusée qui le transportait, mais même à une rentrée catastrophique dans l’atmosphère terrestre. Parce qu’il ne pouvait pas se vaporiser, dans une situation de catastrophe, personne ne l’inspirerait par inadvertance et ne développerait des super pouvoirs ou des appendices supplémentaires. En fait, il a été conçu pour que vous puissiez même en manger. Le corps humain ne pouvait pas l’absorber.La mission Mars 2020 de la NASA pourrait secouer notre monde, mais 10 jours avant que trois millions et demi de livres de poussée de fusée ne placent des pouces entre Cassini et la Terre, un nombre beaucoup plus petit – 60, comme en 60 minutes – a presque cloué la NASA au sol. Le magazine d’actualité CBS TV a diffusé un article sur le vaisseau spatial bientôt prêt pour Saturne, Steve Kroft en vedette dans le segment. La ligne d’ouverture du correspondant: «Le 13 octobre, une fusée Titan IV doit décoller de Cap Canaveral transportant soixante-douze livres de plutonium mortel; assez de plutonium, en théorie en tout cas, pour administrer une dose mortelle à chaque homme, femme et enfant sur la face de la Terre plusieurs fois. »Et cela n’a fait qu’empirer à partir de là. Cassini était une réflexion après coup dans l’histoire, et les interviews d’experts étaient entrecoupées de commentaires de… non-experts, pour être gentils, mais très bien parlés non-experts, dont les contributions – les généreuses! —Incluait des lignes telles que «Qu’est-ce qui donne à quiconque, y compris le gouvernement fédéral, le droit de risquer la mort de la population ou – ou des blessures simplement pour l’exploration spatiale?» Le segment présentait un expert en plutonium du ministère de l’Énergie déclarant catégoriquement que même si le une fusée, un vaisseau spatial et du plutonium céramique scellé au graphite et enveloppé d’iridium ont explosé sur la rampe de lancement, il était littéralement impossible pour les débris de faire ce que les manifestants avaient annoncé. Mais juste pour être équilibré, la ménagerie de Kroft de malfaiteurs a décrit avec des détails effrayants ce que le plutonium – pas sous la forme utilisée par la NASA, que vous pourriez saupoudrer en toute sécurité sur vos céréales de petit-déjeuner, car, encore une fois, vous pourriez le manger – pourrait faire au corps humain . Parmi les faits saillants: «cela peut produire un cancer du poumon» et «vous pourriez avoir des nombres comme 100 000 personnes ou plus qui développent un cancer du poumon» et «s’il y a une telle explosion, vous pouvez dire au revoir à la Floride.» Kroft a même trouvé un ancien Un employé de la NASA («Ce n’est ni un scientifique ni un ingénieur», a admis Kroft, «mais…») a déploré publiquement son rôle dans la mise en danger de vies pour des frivolités telles que l’exploration spatiale. « Je me sens coupable, très franchement », a pleuré l’initié pénitent. Pour sceller l’affaire, Kroft a entrecoupé l’histoire avec des extraits d’une interview avec Wes Huntress, chef du programme planétaire de la NASA, qui avait présidé à l’atterrissage réussi de Mars Pathfinder seulement quelques mois « Cela vient de votre propre déclaration d’impact environnemental », a déclaré Kroft à Huntress – le ton de l’hôte solide mais affable, son visage dur mais les yeux en quelque sorte bienveillants. « Je veux vous en lire deux ou trois choses. » Huntress était un pionnier dans l’étude des nuages ​​interstellaires et l’un des plus grands experts mondiaux de l’exploration planétaire, mais il n’était pas exactement du matériel de télévision tabloïd, et après la cavalcade de Les militants se disputant de manière convaincante et sans interruption, il semblait moins confiant dans ses réponses. Il a cité Kroft: «S’il y a un accident dont il parle, citez, ‘enlever et éliminer toute la végétation dans les zones contaminées, démolir certaines ou toutes les structures et relocaliser les « S’il devait y avoir un tel accident, » dit Huntress, avec précision mais sans aide. Répondit Kroft, « Je veux dire, cela semble assez drastique … » et Kroft attendit patiemment Huntress, en possession de la corde nécessaire pour se pendre , pour combler le silence, ce que les sujets des entretiens de 60 Minutes ont toujours fait, et il l’a fait, et l’a fait. «Eh bien, ce dont ils parlent probablement le plus, ce sont les dégâts sur place, près de – près de – près du lancement pad parce que e Il est clair que lorsque l’une de ces choses se passe, beaucoup de dégâts près de la rampe de lancement. »Et après que Huntress ait dansé et chancelé – ce type ne savait même pas ce que son propre rapport officiel d’Armageddon disait! de la potence, des malfaiteurs bien rodés ont suivi, expliquant précisément comment la vie telle que nous la connaissons tirait à sa fin, et embrassez vos bébés ce soir parce que notre quête imprudente pour conquérir le cosmos – Saturne! Cette mission inutile auprès d’une géante gazeuse, quoi que cela signifiait, laissera des survivants mutés se battre pour les dernières conserves sur les étagères des magasins saccagés. Pire encore, Cassini ferait un deuxième coup aux pacifiques habitants de la planète Terre! S’il n’explosait pas au lancement, il devait suivre une trajectoire VVEJGA pour se frayer un chemin vers Saturne: c’est-à-dire deux balançoires de Vénus (V, V), puis il jouerait au poulet avec la Terre, et si quelque chose s’est mal passé … (mais si tout s’est bien passé, de la Terre [E] à Jupiter [J] pour une assistance gravitationnelle [GA]). La police de sécurité de l’US Air Force forme une ligne pour contrecarrer les manifestants qui manifestent contre le lancement prévu d’un vaisseau spatial à propulsion nucléaire Cassini devant la clôture de sécurité le 4 octobre 1997 à la station de l’Air Force de Cape Canaveral en Floride. Le Cassini est un vaisseau spatial scientifique qui se rendra à Saturne pour un voyage de cinq ans en orbite autour de la planète et déploiera une sonde à la surface. Roberto Schmidt / AFP via Getty L’administration Clinton n’a vraiment pas eu le temps pour cela mais a consciencieusement absorbé les lettres paniquées et les optiques des manifestants saisissant des clôtures à mailles en accordéon sur le périmètre de Cape Canaveral, tandis qu’à l’intérieur, la police s’est alignée en gilet pare-balles. et portant des boucliers anti-émeute, le regardait silencieusement, attendant juste – quoi? Tirer? Néanmoins, la NASA est allée de l’avant avec son lancement de fusée imprudent susceptible de ne laisser que des cafards rampant sur la Terre (ou tout ce que certaines futures espèces appelleraient cette planète), et tout allait bien, comme c’était le cas pour les lancements précédents des dizaines de fois. Mais le message du siège à ceux qui déposent de futures missions spatiales: si vous devez lancer des matières radioactives, ne planifiez pas de trajectoires pour ramener le vaisseau spatial sur Terre pour une assistance gravitationnelle. Personne n’a besoin du mal de tête, ce qui signifiait, pour Karla et sa société, des discussions de plusieurs années sur les compromis potentiels pour la mission Europa Orbiter, comme on l’a appelé. Ils ont analysé d’autres trajectoires, d’autres lanceurs – n’importe quoi pour obtenir plus de masse pour un retour scientifique approprié. Quel matériel rendez-vous «rad-dur» – insensible aux radiations (mais coûteux) – plutôt que simplement enveloppé dans une «masse stupide», c’est-à-dire de gros blocs de blindage protecteur bon marché? Quelle était la plus petite charge utile scientifique possible? En fin de compte, ils ont trouvé un milieu relativement heureux: un vaisseau spatial capable de lancer directement et d'atteindre le minimum scientifique requis pour rendre une expédition Europa intéressante, et la NASA l'a adorée, puis le coût a doublé et en 1999, Ed Weiler l'a abattu. 