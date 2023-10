Les tensions montent dans les universités américaines alors que les étudiants se rassemblent contre la guerre entre Israël et le Hamas | Conflit israélo-palestinien Actualités

New York, États-Unis – C’était une scène sans précédent. L’Université de Columbia, située au cœur de Manhattan, a pris la décision extraordinaire de fermer ses portes au public la semaine dernière alors que des manifestations en duel éclataient simultanément sur sa pelouse.

Des centaines de manifestants, représentant des groupes d’étudiants pro-palestiniens et pro-israéliens, se sont affrontés devant la majestueuse colonnade de la bibliothèque Butler le 12 octobre. Trois hélicoptères survolaient les lieux et des rangées d’officiers de la police de New York se tenaient prêts à intervenir si les tensions débordaient. dans la violence.

Mais Columbia n’est pas la seule école aux États-Unis à être en proie à des manifestations la semaine dernière.

Depuis que le groupe palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël – et qu’Israël a répondu par une déclaration de guerre – les tensions au Moyen-Orient se sont reflétées sur les campus universitaires, foyers traditionnels d’activisme aux États-Unis.

Les rassemblements étudiants ont explosé d’un océan à l’autre. En Occident, l’Université de Californie à Berkeley a publié une déclaration dénonçant « la prévalence croissante des menaces, du doxxing et du harcèlement en ligne ». Et dans l’Est, l’émotion était si forte lors d’une veillée de prière à l’Université de Floride que lorsqu’un participant se serait évanoui, la foule a crié et a paniqué, blessant cinq personnes dans une bousculade.

Mais en ce qui concerne la sécurité des étudiants, certains participants aux manifestations affirment que les universités ne sont pas à la hauteur.

«Plusieurs personnes m’ont dit d’aller me faire foutre ou de mourir», a déclaré à Al Jazeera un étudiant arabo-américain diplômé de l’Université Harvard sous couvert d’anonymat.

Elle a déclaré avoir remarqué une augmentation du harcèlement contre les étudiants arabes et musulmans depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

« Je dois souvent réfléchir à la façon dont je vais rentrer à la maison ou à la façon dont je vais marcher seule. Ce n’est vraiment pas acceptable de faire face à ce niveau d’islamophobie », a-t-elle déclaré.

À Columbia, un membre du conseil d’administration des Étudiants pour la justice en Palestine (SJP) – l’un des groupes à l’origine de la manifestation du 12 octobre – a également déclaré à Al Jazeera que ses camarades de classe s’organisant avec Jewish Voice for Peace avaient été crachés dessus.

« Il ne s’agit pas de n’importe quel groupe », a déclaré le membre du conseil d’administration, qui a demandé à ne pas être identifié pour des raisons de sécurité, à propos des personnes visées par le harcèlement.

« Ce sont des étudiants juifs. Ce sont des étudiants musulmans. Ce sont des étudiants palestiniens. Ce sont des étudiants noirs. Il s’agissait principalement d’étudiants de couleur. Et nous ne savons pas quoi faire à ce sujet.

Un autre membre du conseil d’administration du SJP a fait écho à ces sentiments, affirmant que la situation était particulièrement désastreuse pour les étudiants musulmans. « Leur sécurité est actuellement menacée sur le campus », a déclaré le deuxième membre.

Ces craintes ont mis les administrateurs scolaires dans une impasse, les restrictions de sécurité allant parfois de pair avec des idéaux de longue date comme la liberté d’expression et l’ouverture des campus.

« Notre université a toujours été un modèle de liberté d’expression et de dialogue ouvert, promouvant une communauté diversifiée et inclusive où les idées et les opinions peuvent être librement échangées », a déclaré l’Université de Columbia dans un communiqué. déclaration ce mois-ci.

« Cependant, il est crucial de souligner que cette liberté s’accompagne de la responsabilité de garantir la sécurité de notre campus. »

C’est pourquoi l’école a limité l’accès aux manifestations du 12 octobre aux détenteurs de cartes d’identité du campus, indique le communiqué. Columbia avait reçu des informations selon lesquelles certains organisateurs de manifestations avaient tenté de « faire participer des partisans extérieurs », alimentant ainsi le risque d’un « environnement dangereux ».

Néanmoins, Amira E, une résidente de New York – qui a caché son nom de famille par crainte de réactions négatives – a rejoint une manifestation pro-palestinienne devant les portes de Columbia.

Elle a expliqué que son objectif était de stimuler le dialogue et de sensibiliser l’opinion publique palestinienne aux civils palestiniens pris entre deux feux. Près de 3 000 Palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a déclaré la guerre le 8 octobre, en plus des 1 400 Israéliens tués par le Hamas, selon les estimations.

« J’essaie simplement d’avoir des conversations productives avec des gens qui ne sont pas favorables à la cause palestinienne », a déclaré Amira à Al Jazeera. « Le fait est que les manifestants là-bas avec les drapeaux israéliens ne veulent pas non plus que des innocents meurent. Personne ne veut ça.

Mais la présence d’autres entités extérieures – notamment les médias – a provoqué un malaise parmi certains manifestants.

L’un des membres du conseil d’administration du SJP a fustigé la décision de Columbia d’autoriser un nombre limité de journalistes sur le campus pendant les manifestations.

« Cela a exposé ces étudiants vulnérables aux médias nationaux sans aucun avertissement », a déclaré le membre du conseil d’administration. « En fin de compte, nous ne sommes que des étudiants et maintenant nous recevons des informations faisant état de menaces de mort. Nous recevons chaque jour des menaces de mort par courrier électronique et sur notre Instagram.

Certains étudiants se rassemblant au nom de groupes pro-palestiniens se couvraient le visage de lunettes de soleil, de masques et de keffiehs, un foulard traditionnel du Moyen-Orient.

Les manifestations étaient liées à au moins une attaque présumée. Avant les manifestations, un étudiant de 24 ans aurait été frappé avec un bâton alors qu’il collant des affiches pro-israéliennes près de la bibliothèque. Un suspect de 19 ans a été placé en garde à vue.

Daniel Katz, étudiant israélien et étudiant de première année à Columbia, a déclaré avoir été surpris par les chants pro-palestiniens pendant la manifestation tels que : « Du fleuve à la mer, la Palestine devrait être libre ».

«Je vis en Israël. Quand on dit « du fleuve à la mer », cela se croise chez moi. Où suis-je censé aller ? » demanda Katz. Il a qualifié ces chants de « génocidaires ».

Un autre membre juif du campus, le professeur d’école de commerce Shai Davidai, s’est opposé à ce que la Colombie autorise ce qu’il considère comme des groupes « pro-Hamas » à manifester.

« Nous sommes ici pour dire qu’autoriser l’université à organiser un rassemblement pro-Hamas est horrible », a-t-il déclaré alors qu’il se tenait aux côtés des manifestants pro-israéliens, brandissant la photo d’un enfant qui serait parmi les captifs détenus par le Hamas. .

Davidai a déclaré qu’il espérait pousser la Colombie à condamner de tels rassemblements en s’en prenant à l’une de ses principales sources de financement : les dons.

Columbia estime qu’environ 12 pour cent Une grande partie de son budget annuel provient d’une dotation soutenue par des donateurs. Et en juin 2022, son conseil d’administration signalé plus de 535,4 millions de dollars en dons privés, subventions et contrats.

Cette dépendance aux dons laisse Columbia et d’autres universités dans une position vulnérable, créant potentiellement un conflit entre la liberté académique et la volonté des donateurs.

L’ancien ambassadeur américain Jon Huntsman a déjà déclaré dans une lettre qu’il mettrait fin aux dons à son alma mater, l’Université de Pennsylvanie, pour ne pas avoir adopté une position suffisamment ferme contre le Hamas.

« Le silence est de l’antisémitisme, et l’antisémitisme est de la haine, ce pour quoi l’enseignement supérieur a été construit », a écrit Huntsman.

Davidai a déclaré que lui aussi pousserait les donateurs à réduire le financement de la Colombie.

« Vous ne pouvez pas donner d’argent à l’université lorsque celle-ci le permet », a-t-il déclaré à propos de certaines manifestations. « J’appelle tous les donateurs de l’université, même si cela signifie qu’ils réduisent mon salaire de moitié ou de 80 pour cent et que nous ne pouvons rien financer. »